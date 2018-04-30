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Browns exercise fifth-year option on Damarious Randall’s contract
Published: April 30, 2018 - 2:48 PM | Updated: April 30, 2018 - 3:06 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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