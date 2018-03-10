CavsBox0311

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5MYXRlIEZyaWRheTwvcD4KPHA+Q2xpcHBlcnMgMTE2LCBDYXZhbGllcnMgMTAyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNMRVZFTEFORCAoMTAyKTwvc3Ryb25nPiAmIzgyMTI7IEhvb2QgMC0zIDAtMCAwLCBKYW1lcyAxMS0yMCAwLTIgMjUsIE5hbmNlIEpyLiA3LTEwIDItNCAxNiwgSGlsbCAzLTUgMi0zIDEwLCBTbWl0aCA2LTE1IDAtMCAxNSwgT3NtYW4gMS0xIDEtMiAzLCBHcmVlbiAzLTEyIDItMiA4LCBaaXppYyAyLTIgMC0wIDQsIENhbGRlcm9uIDAtMSAwLTAgMCwgUGVycmFudGVzIDAtMCAwLTAgMCwgQ2xhcmtzb24gNi0xMiA1LTUgMjEsIEtvcnZlciAwLTQgMC0wIDAsIEhvbGxhbmQgMC0yIDAtMCAwLiBUb3RhbHMgMzktODcgMTItMTggMTAyLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5MLkEuIENMSVBQRVJTICgxMTYpPC9zdHJvbmc+ICYjODIxMjsgVGhvcm53ZWxsIDUtOSAzLTMgMTQsIEhhcnJpcyA4LTE3IDItMiAyMywgSm9yZGFuIDYtMTIgOC0xNiAyMCwgUml2ZXJzIDYtMTQgMi0yIDE1LCBMLldpbGxpYW1zIDYtMTcgMC0yIDE1LCBIYXJyZWxsIDgtMTMgNC01IDIwLCBNYXJqYW5vdmljIDMtNCAwLTAgNiwgRXZhbnMgMC0wIDAtMCAwLCBUZW9kb3NpYyAxLTMgMC0wIDMuIFRvdGFscyA0My04OSAxOS0zMCAxMTYuPC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQJMTcJMzAJMzAJMjUJJiM4MjEyOwkxMDI8L3A+CjxwPkwuQS4gQ2xpcHBlcnMJMzUJMjYJMjQJMzEJJiM4MjEyOwkxMTY8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+My1Qb2ludCBHb2Fsczwvc3Ryb25nPiAmIzgyMTI7IENsZXZlbGFuZCAxMi0zNiAoQ2xhcmtzb24gNC01LCBKYW1lcyAzLTcsIFNtaXRoIDMtOSwgSGlsbCAyLTQsIEhvb2QgMC0xLCBIb2xsYW5kIDAtMSwgS29ydmVyIDAtNCwgR3JlZW4gMC01KSwgTC5BLiBDbGlwcGVycyAxMS0yOCAoSGFycmlzIDUtMTAsIEwuV2lsbGlhbXMgMy03LCBUZW9kb3NpYyAxLTIsIFRob3Jud2VsbCAxLTMsIFJpdmVycyAxLTYpLiA8c3Ryb25nPkZvdWxlZCBPdXQ8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyBOb25lLiA8c3Ryb25nPlJlYm91bmRzPC9zdHJvbmc+ICYjODIxMjsgQ2xldmVsYW5kIDQwIChOYW5jZSBKci4gMTIpLCBMLkEuIENsaXBwZXJzIDUyIChKb3JkYW4gMjMpLiA8c3Ryb25nPkFzc2lzdHM8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyBDbGV2ZWxhbmQgMjIgKEphbWVzIDYpLCBMLkEuIENsaXBwZXJzIDI1IChMLldpbGxpYW1zIDcpLiA8c3Ryb25nPlRvdGFsIEZvdWxzPC9zdHJvbmc+ICYjODIxMjsgQ2xldmVsYW5kIDI4LCBMLkEuIENsaXBwZXJzIDE2LiA8c3Ryb25nPlRlY2huaWNhbHM8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyBMLkEuIENsaXBwZXJzIGNvYWNoIENsaXBwZXJzIChEZWZlbnNpdmUgdGhyZWUgc2Vjb25kKSAyLCBNYXJqYW5vdmljLiA8c3Ryb25nPkE8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyAxOSwxMzAgKDE5LDA2MCkuPC9wPgo=