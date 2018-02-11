You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DQVZBTElFUlMgMTIxLCBDRUxUSUNTIDk5PC9wPgo8cD5DTEVWRUxBTkQgKDEyMSkgJiM4MjEyOyBPc21hbiA0LTggMi00IDEyLCBKYW1lcyA5LTIwIDQtNyAyNCwgVGhvbXBzb24gMy00IDAtMCA2LCBIaWxsIDMtOCA0LTQgMTIsIFNtaXRoIDYtNyAwLTAgMTUsIEdyZWVuIDMtNiA0LTQgMTAsIE5hbmNlIEpyLiAyLTUgMS0xIDUsIFppemljIDEtMSAwLTAgMiwgQ2FsZGVyb24gMC0xIDAtMCAwLCBIb2xsYW5kIDAtMCAwLTAgMCwgS29ydmVyIDEtMiAwLTAgMywgSG9vZCA2LTExIDAtMCAxNSwgQ2xhcmtzb24gNy0xMSAwLTAgMTcuIFRvdGFscyA0NS04NCAxNS0yMCAxMjEuPC9wPgo8cD5CT1NUT04gKDk5KSAmIzgyMTI7IFRhdHVtIDQtMTEgMC0wIDksIE1vcnJpcyA2LTEyIDItMiAxNywgSG9yZm9yZCA0LTggMC0wIDksIElydmluZyA3LTE0IDMtNCAxOCwgQnJvd24gMi05IDEtMiA1LCBPamVsZXllIDEtNSAyLTIgNCwgTmFkZXIgMi00IDAtMSA1LCBUaGVpcyAxLTIgMi0yIDQsIEJheW5lcyAxLTUgMC0wIDIsIE1vbnJvZSAyLTQgMS0yIDUsIFJvemllciA2LTE1IDYtNyAyMS4gVG90YWxzIDM2LTg5IDE3LTIyIDk5LjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kIAkzMQkzMwkzMQkyNgkmIzgyMTI7CTEyMTwvcD4KPHA+Qm9zdG9uCTMyCTIwCTIyCTI1CSYjODIxMjsJOTk8L3A+CjxwPjMtUG9pbnQgR29hbHMmIzgyMTI7Q2xldmVsYW5kIDE2LTMwIChTbWl0aCAzLTQsIENsYXJrc29uIDMtNCwgSG9vZCAzLTYsIE9zbWFuIDItMywgSGlsbCAyLTQsIEphbWVzIDItNSwgS29ydmVyIDEtMiwgR3JlZW4gMC0xLCBOYW5jZSBKci4gMC0xKSwgQm9zdG9uIDEwLTM4IChNb3JyaXMgMy02LCBSb3ppZXIgMy04LCBOYWRlciAxLTIsIFRhdHVtIDEtMiwgSG9yZm9yZCAxLTQsIElydmluZyAxLTcsIE9qZWxleWUgMC00LCBCcm93biAwLTUpLiBGb3VsZWQgT3V0JiM4MjEyO05vbmUuIFJlYm91bmRzJiM4MjEyO0NsZXZlbGFuZCA0MSAoSmFtZXMgOCksIEJvc3RvbiA0MyAoUm96aWVyIDkpLiBBc3Npc3RzJiM4MjEyO0NsZXZlbGFuZCAyMiAoSmFtZXMgMTApLCBCb3N0b24gMjIgKEhvcmZvcmQgNikuIFRvdGFsIEZvdWxzJiM4MjEyO0NsZXZlbGFuZCAyMCwgQm9zdG9uIDE0LjwvcD4K