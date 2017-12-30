cavsbox1231

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5KQVpaIDEwNCwgQ0FWQUxJRVJTIDEwMTwvcD4KPHA+Q0xFVkVMQU5EICgxMDEpICYjODIxMjsgSmFtZXMgMTItMjIgNC01IDI5LCBDcm93ZGVyIDEtMyAwLTAgMiwgTG92ZSA2LTE2IDUtNiAyMCwgQ2FsZGVyb24gMC0xIDAtMCAwLCBTbWl0aCAyLTcgMC0wIDYsIE9zbWFuIDAtMiAyLTIgMiwgR3JlZW4gNi0xMiA2LTYgMjIsIFRob21wc29uIDQtNCAzLTUgMTEsIFRob21hcyAwLTAgMC0wIDAsIEtvcnZlciAwLTUgMC0wIDAsIFdhZGUgMy05IDEtMiA5LiBUb3RhbHMgMzQtODEgMjEtMjYgMTAxLjwvcD4KPHA+VVRBSCAoMTA0KSAmIzgyMTI7IEluZ2xlcyAzLTUgMS0xIDgsIFNlZm9sb3NoYSAzLTExIDQtNSAxMCwgRmF2b3JzIDgtMTEgMy0zIDE5LCBSdWJpbyA2LTEyIDItMiAxNiwgTWl0Y2hlbGwgMTAtMTcgNy04IDI5LCBKb2huc29uIDMtNyAxLTIgOCwgTyYjODIxNztOZWFsZSAwLTEgMC0wIDAsIEplcmVia28gMC0wIDAtMCAwLCBVZG9oIDEtMyAwLTAgMiwgSG9vZCA0LTEzIDAtMCAxMiwgQnVya3MgMC0yIDAtMCAwLiBUb3RhbHMgMzgtODIgMTgtMjEgMTA0LjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kCTMyCTIxCTE2CTMyCSYjODIxMjsJMTAxPC9wPgo8cD5VdGFoCTIyCTI2CTI4CTI4CSYjODIxMjsJMTA0PC9wPgo8cD4zLVBvaW50IEdvYWxzJiM4MjEyO0NsZXZlbGFuZCAxMi00MCAoR3JlZW4gNC00LCBMb3ZlIDMtMTAsIFdhZGUgMi01LCBTbWl0aCAyLTcsIEphbWVzIDEtNywgQ2FsZGVyb24gMC0xLCBPc21hbiAwLTEsIEtvcnZlciAwLTUpLCBVdGFoIDEwLTMxIChIb29kIDQtMTEsIFJ1YmlvIDItNCwgTWl0Y2hlbGwgMi02LCBKb2huc29uIDEtMiwgSW5nbGVzIDEtMywgQnVya3MgMC0xLCBTZWZvbG9zaGEgMC00KS4gRm91bGVkIE91dCYjODIxMjtOb25lLiBSZWJvdW5kcyYjODIxMjtDbGV2ZWxhbmQgNDYgKExvdmUgMTApLCBVdGFoIDQzIChTZWZvbG9zaGEgMTIpLiBBc3Npc3RzJiM4MjEyO0NsZXZlbGFuZCAyMCAoSmFtZXMgNiksIFV0YWggMjQgKFJ1YmlvIDgpLiBUb3RhbCBGb3VscyYjODIxMjtDbGV2ZWxhbmQgMTksIFV0YWggMjQuIFRlY2huaWNhbHMmIzgyMTI7SmFtZXMsIFNlZm9sb3NoYS4gQSYjODIxMjsxOCwzMDYgKDE5LDkxMSkuPC9wPgo=