Echo 2: Jan. 13, 2017

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Gb3JtZXIgQWtyb24gcG9saWNlIGNoaWVmIGNoYXJnZWQgY3JpbWluYWxseSBhZnRlciBmb3VyLW1vbnRoIGludmVzdGlnYXRpb24uIFJlcG9ydGVkIGJ5IEFtYW5kYSBHYXJyZXR0IGFuZCBEb3VnIExpdmluZ3N0b24uIFRoZSBib21ic2hlbGwgYWxsZWdhdGlvbnMgdGhhdCBsZWQgdG8gdGhlIHJlc2lnbmF0aW9uIGxhc3QgeWVhciBvZiBmb3JtZXIgUG9saWNlIENoaWVmIEphbWVzIE5pY2UgaGF2ZSByZXN1bHRlZCBpbiBhIHNpbmdsZSBtaXNkZW1lYW5vciBjaGFyZ2UgYW5ub3VuY2VkIEZyaWRheS4gU3BlY2lhbCBwcm9zZWN1dG9ycyB3ZXJlIGNhbGxlZCBpbiBmb3VyIG1vbnRocyBhZ28gdG8gaW52ZXN0aWdhdGUgc3RpbGwtbXVya3kgY3JpbWluYWwgYWxsZWdhdGlvbnMgYWdhaW5zdCBOaWNlLiBCZWNhdXNlIHRoZSBjaGFyZ2UgY29tZXMgYXMgYSBiaWxsIG9mIGluZm9ybWF0aW9uICYjODIxMjsgd2hpY2ggc2lkZXN0ZXBzIGEgZ3JhbmQganVyeSwgYW4gaW5kaWN0bWVudCBhbmQgYSB0cmlhbCAmIzgyMTI7IGl0IGFwcGVhcnMgdGhhdCBoZSBjdXQgYSBkZWFsIHdpdGggcHJvc2VjdXRvcnMuIDwvcD4K