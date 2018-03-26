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Frontier gun maker Remington seeks bankruptcy protection
Published: March 26, 2018 - 6:33 PM
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By Michelle Chapman
Associated Press
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