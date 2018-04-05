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Kyrie Irving out for the rest of the season following knee surgery
Published: April 5, 2018 - 1:52 PM | Updated: April 5, 2018 - 2:06 PM
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By Kyle Hightower
Associated Press
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