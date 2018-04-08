Home / Uncategorized / mlbag0409
Published: April 8, 2018 - 11:24 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BTUVSSUNBTiBMRUFHVUU8L3A+CjxwPlN0YW5kaW5nczwvcD4KPHA+RWFzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQglMMTAJU3RyazwvcD4KPHA+Qm9zdG9uCTgJMQkuODg5CSYjODIxMjsJOC0xCVctODwvcD4KPHA+VG9yb250bwk2CTQJLjYwMAkyJiMxODk7CTYtNAlXLTE8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTUJNQkuNTAwCTMmIzE4OTsJNS01CUwtMTwvcD4KPHA+QmFsdGltb3JlCTQJNgkuNDAwCTQmIzE4OTsJNC02CVctMTwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5CTEJOAkuMTExCTcJMS04CUwtODwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQglMMTAJU3RyazwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhCTQJMwkuNTcxCSYjODIxMjsJNC0zCUwtMTwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAk0CTQJLjUwMAkmIzE4OTsJNC00CVctMzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DbGV2ZWxhbmQ8L3N0cm9uZz4JNAk1CS40NDQJMQk0LTUJVy0xPC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTMJNQkuMzc1CTEmIzE4OTsJMy01CUwtMzwvcD4KPHA+S2Fuc2FzIENpdHkJMgk1CS4yODYJMgkyLTUJTC0xPC9wPgo8cD5XZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCCUwxMAlTdHJrPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uCTgJMgkuODAwCSYjODIxMjsJOC0yCVctMjwvcD4KPHA+TG9zIEFuZ2VsZXMJNwkzCS43MDAJMQk3LTMJVy0xPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlCTQJMwkuNTcxCTImIzE4OTsJNC0zCVctMTwvcD4KPHA+T2FrbGFuZAk0CTcJLjM2NAk0JiMxODk7CTMtNwlMLTE8L3A+CjxwPlRleGFzCTQJNwkuMzY0CTQmIzE4OTsJNC02CUwtMTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPk9ha2xhbmQgNywgTC5BLiBBbmdlbHMgMzwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSBhdCBNaW5uZXNvdGEsIHBwZC48L3A+CjxwPkJhbHRpbW9yZSA4LCBOLlkuIFlhbmtlZXMgNyAoMTIpPC9wPgo8cD5Cb3N0b24gOCwgVGFtcGEgQmF5IDc8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZCAzLCBLYW5zYXMgQ2l0eSAxPC9wPgo8cD5EZXRyb2l0IDEsIENoaWNhZ28gV2hpdGUgU294IDA8L3A+CjxwPkhvdXN0b24gNCwgU2FuIERpZWdvIDE8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gNywgVGV4YXMgNDwvcD4KPHA+TC5BLiBBbmdlbHMgNiwgT2FrbGFuZCAxPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5IChBcmNoZXIgMC0wKSBhdCBDaGljYWdvIFdoaXRlIFNveCAoR29uemFsZXogMC0xKSwgMjoxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5EZXRyb2l0IChMaXJpYW5vIDEtMCkgYXQgQ2xldmVsYW5kIChLbHViZXIgMC0xKSwgNjoxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIChIYXBwIDEtMSkgYXQgQmFsdGltb3JlIChCdW5keSAwLTApLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkwuQS4gQW5nZWxzIChSaWNoYXJkcyAxLTApIGF0IFRleGFzIChGaXN0ZXIgMS0xKSwgODowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIChWZXJsYW5kZXIgMS0wKSBhdCBNaW5uZXNvdGEgKEx5bm4gMC0xKSwgODoxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TZWF0dGxlIChHb256YWxlcyAxLTApIGF0IEthbnNhcyBDaXR5IChKdW5pcyAxLTApLCA4OjE1IHAubS48L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+VGFtcGEgQmF5IGF0IENoaWNhZ28gV2hpdGUgU294LCAyOjEwIHAubS48L3A+CjxwPkRldHJvaXQgYXQgQ2xldmVsYW5kLCA2OjEwIHAubS48L3A+CjxwPlRvcm9udG8gYXQgQmFsdGltb3JlLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPk4uWS4gWWFua2VlcyBhdCBCb3N0b24sIDc6MTAgcC5tLjwvcD4KPHA+TC5BLiBBbmdlbHMgYXQgVGV4YXMsIDg6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+SG91c3RvbiBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDg6MTAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZSBhdCBLYW5zYXMgQ2l0eSwgODoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5OQVRJT05BTCBMRUFHVUU8L3A+CjxwPlN0YW5kaW5nczwvcD4KPHA+RWFzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQglMMTAJU3RyazwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJNgkxCS44NTcJJiM4MjEyOwk2LTEJVy00PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTYJMwkuNjY3CTEJNi0zCVctMTwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3Rvbgk0CTQJLjUwMAkyJiMxODk7CTQtNAlMLTQ8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQkzCTUJLjM3NQkzJiMxODk7CTMtNQlMLTE8L3A+CjxwPk1pYW1pCTMJNgkuMzMzCTQJMy02CVctMTwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQglMMTAJU3RyazwvcD4KPHA+UGl0dHNidXJnaAk3CTIJLjc3OAkmIzgyMTI7CTctMglXLTE8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JNQk0CS41NTYJMgk1LTQJVy0yPC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUJNQk1CS41MDAJMiYjMTg5Owk1LTUJTC0yPC9wPgo8cD5TdC4gTG91aXMJNAk1CS40NDQJMwk0LTUJTC0xPC9wPgo8cD5DaW5jaW5uYXRpCTIJNgkuMjUwCTQmIzE4OTsJMi02CUwtMTwvcD4KPHA+V2VzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQglMMTAJU3RyazwvcD4KPHA+QXJpem9uYQk3CTIJLjc3OAkmIzgyMTI7CTctMglXLTE8L3A+CjxwPkNvbG9yYWRvCTUJNQkuNTAwCTImIzE4OTsJNS01CUwtMTwvcD4KPHA+U2FuIEZyYW4JNAk0CS41MDAJMiYjMTg5Owk0LTQJTC0xPC9wPgo8cD5Mb3MgQW5nZWxlcwkzCTYJLjMzMwk0CTMtNglXLTE8L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbwkyCTgJLjIwMAk1JiMxODk7CTItOAlMLTI8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5DaW5jaW5uYXRpIDcsIFBpdHRzYnVyZ2ggNDwvcD4KPHA+U2FuIEZyYW5jaXNjbyA3LCBMLkEuIERvZGdlcnMgNSAoMTQpPC9wPgo8cD5Db2xvcmFkbyAzLCBBdGxhbnRhIDIgKDEwKTwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+TWlhbWkgNiwgUGhpbGFkZWxwaGlhIDM8L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2ggNSwgQ2luY2lubmF0aSAwPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIEN1YnMgMywgTWlsd2F1a2VlIDA8L3A+CjxwPkFyaXpvbmEgNCwgU3QuIExvdWlzIDE8L3A+CjxwPkF0bGFudGEgNCwgQ29sb3JhZG8gMDwvcD4KPHA+TC5BLiBEb2RnZXJzIDIsIFNhbiBGcmFuY2lzY28gMSAoMTApPC9wPgo8cD5OLlkuIE1ldHMgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgbGF0ZTwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlBpdHRzYnVyZ2ggKE5vdmEgMC0xKSBhdCBDaGljYWdvIEN1YnMgKENoYXR3b29kIDAtMSksIDI6MjAgcC5tLjwvcD4KPHA+QXRsYW50YSAoVGVoZXJhbiAwLTApIGF0IFdhc2hpbmd0b24gKFNjaGVyemVyIDEtMSksIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aSAoUmVlZCAwLTApIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSAoTGl2ZWx5IDAtMSksIDc6MDUgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlsd2F1a2VlIChDaGFjaW4gMC0xKSBhdCBTdC4gTG91aXMgKE1pa29sYXMgMS0wKSwgNzowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5OLlkuIE1ldHMgKFN5bmRlcmdhYXJkIDEtMCkgYXQgTWlhbWkgKFVyZW5hIDAtMSksIDc6MTAgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FuIERpZWdvIChSaWNoYXJkIDAtMSkgYXQgQ29sb3JhZG8gKEdyYXkgMS0xKSwgODo0MCBwLm0uPC9wPgo8cD5Bcml6b25hIChHb2RsZXkgMS0wKSBhdCBTYW4gRnJhbmNpc2NvIChIb2xsYW5kIDAtMSksIDEwOjE1IHAubS48L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QXRsYW50YSBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPkNpbmNpbm5hdGkgYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCA3OjA1IHAubS48L3A+CjxwPk4uWS4gTWV0cyBhdCBNaWFtaSwgNzoxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUgYXQgU3QuIExvdWlzLCA4OjE1IHAubS48L3A+CjxwPlNhbiBEaWVnbyBhdCBDb2xvcmFkbywgODo0MCBwLm0uPC9wPgo8cD5PYWtsYW5kIGF0IEwuQS4gRG9kZ2VycywgMTA6MTAgcC5tLjwvcD4KPHA+QXJpem9uYSBhdCBTYW4gRnJhbmNpc2NvLCAxMDoxNSBwLm0uPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)