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NBA Eastern Conference Finals: Kyle Korver brings shot-making, blocks, hustle to the court as Cavaliers return to Boston for Game 5 in 2-2 series
Published: May 22, 2018 - 5:08 AM | Updated: May 22, 2018 - 10:59 AM
Michael Beaven
Beacon Journal sports writer
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