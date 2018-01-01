You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Cb3N0b24JMzAJMTAJLjc1MAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTI1CTEwCS43MTQJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJMTgJMTgJLjUwMAkxMDwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTE3CTE5CS40NzIJMTE8L3A+CjxwPkJyb29rbHluCTE0CTIzCS4zNzgJMTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNvdXRoZWFzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbgkyMQkxNgkuNTY4CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk1pYW1pCTE5CTE3CS41MjgJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlCTEzCTIzCS4zNjEJNyYjMTg5OzwvcD4KPHA+T3JsYW5kbwkxMgkyNgkuMzE2CTkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkF0bGFudGEJMTAJMjYJLjI3OAkxMCYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kCTI0CTEyCS42NjcJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAkyMAkxNQkuNTcxCTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQkxOQkxNgkuNTQzCTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPkluZGlhbmEJMTkJMTgJLjUxNAk1JiMxODk7PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTEzCTI0CS4zNTEJMTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+U291dGh3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uCTI2CTkJLjc0MwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbwkyNQkxMgkuNjc2CTI8L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zCTE4CTE4CS41MDAJOCYjMTg5OzwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTEzCTI1CS4zNDIJMTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPk1lbXBoaXMJMTIJMjUJLjMyNAkxNTwvcD4KPHA+Tm9ydGh3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMjQJMTQJLjYzMgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5CTIwCTE3CS41NDEJMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQJMTkJMTcJLjUyOAk0PC9wPgo8cD5EZW52ZXIJMTkJMTcJLjUyOAk0PC9wPgo8cD5VdGFoCTE2CTIxCS40MzIJNyYjMTg5OzwvcD4KPHA+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+R29sZGVuIFN0YXRlCTI5CTgJLjc4NAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5MLkEuIENsaXBwZXJzCTE2CTE5CS40NTcJMTI8L3A+CjxwPlBob2VuaXgJMTQJMjQJLjM2OAkxNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+U2FjcmFtZW50bwkxMgkyNAkuMzMzCTE2JiMxODk7PC9wPgo8cD5MLkEuIExha2VycwkxMQkyNQkuMzA2CTE3JiMxODk7PC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5DaGljYWdvIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIDM6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIGF0IEluZGlhbmEsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4gYXQgQm9zdG9uLCA1OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBMLkEuIENsaXBwZXJzLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkRhbGxhcyBhdCBPa2xhaG9tYSBDaXR5LCA3IHAubS48L3A+CjxwPkwuQS4gTGFrZXJzIGF0IEhvdXN0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TWVtcGhpcyBhdCBTYWNyYW1lbnRvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYSBhdCBQaG9lbml4LCA4IHAubS48L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkJyb29rbHluIDk4LCBPcmxhbmRvIDk1PC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIDEzMSwgTWlsd2F1a2VlIDEyNyAoT1QpPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgMTE0LCBMLkEuIExha2VycyA5NjwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQgMTI0LCBDaGljYWdvIDEyMCAoT1QpPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIGF0IENsZXZlbGFuZCwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbyBhdCBOZXcgWW9yaywgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIGF0IFBob2VuaXgsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIGF0IFNhY3JhbWVudG8sIDEwIHAubS48L3A+CjxwPk1lbXBoaXMgYXQgTC5BLiBDbGlwcGVycywgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkhvdXN0b24gYXQgT3JsYW5kbywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlNhbiBBbnRvbmlvIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5EZXRyb2l0IGF0IE1pYW1pLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBhdCBCcm9va2x5biwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQgYXQgQm9zdG9uLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkluZGlhbmEgYXQgTWlsd2F1a2VlLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlRvcm9udG8gYXQgQ2hpY2FnbywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Hb2xkZW4gU3RhdGUgYXQgRGFsbGFzLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zIGF0IFV0YWgsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhvZW5peCBhdCBEZW52ZXIsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+T2tsYWhvbWEgQ2l0eSBhdCBMLkEuIExha2VycywgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4K