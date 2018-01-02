You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Cb3N0b24JMzAJMTAJLjc1MAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTI1CTEwCS43MTQJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJMTgJMTkJLjQ4NgkxMCYjMTg5OzwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTE3CTE5CS40NzIJMTE8L3A+CjxwPkJyb29rbHluCTE0CTIzCS4zNzgJMTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNvdXRoZWFzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbgkyMQkxNgkuNTY4CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk1pYW1pCTE5CTE3CS41MjgJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlCTEzCTIzCS4zNjEJNyYjMTg5OzwvcD4KPHA+T3JsYW5kbwkxMgkyNgkuMzE2CTkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkF0bGFudGEJMTAJMjYJLjI3OAkxMCYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kCTI1CTEyCS42NzYJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAkyMAkxNQkuNTcxCTQ8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQkxOQkxNgkuNTQzCTU8L3A+CjxwPkluZGlhbmEJMTkJMTgJLjUxNAk2PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTEzCTI0CS4zNTEJMTI8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+U291dGh3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uCTI2CTkJLjc0MwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbwkyNgkxMgkuNjg0CTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zCTE4CTE4CS41MDAJOCYjMTg5OzwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTEzCTI1CS4zNDIJMTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPk1lbXBoaXMJMTIJMjUJLjMyNAkxNTwvcD4KPHA+Tm9ydGh3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMjQJMTQJLjYzMgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5CTIwCTE3CS41NDEJMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+RGVudmVyCTE5CTE3CS41MjgJNDwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQJMTkJMTgJLjUxNAk0JiMxODk7PC9wPgo8cD5VdGFoCTE2CTIxCS40MzIJNyYjMTg5OzwvcD4KPHA+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+R29sZGVuIFN0YXRlCTI5CTgJLjc4NAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5MLkEuIENsaXBwZXJzCTE2CTE5CS40NTcJMTI8L3A+CjxwPlBob2VuaXgJMTQJMjQJLjM2OAkxNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+U2FjcmFtZW50bwkxMgkyNAkuMzMzCTE2JiMxODk7PC9wPgo8cD5MLkEuIExha2VycwkxMQkyNQkuMzA2CTE3JiMxODk7PC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kIDEyNywgUG9ydGxhbmQgMTEwPC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbyAxMDAsIE5ldyBZb3JrIDkxPC9wPgo8cD5BdGxhbnRhIGF0IFBob2VuaXgsIGxhdGU8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBTYWNyYW1lbnRvLCBsYXRlPC9wPgo8cD5NZW1waGlzIGF0IEwuQS4gQ2xpcHBlcnMsIGxhdGU8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIGF0IE9ybGFuZG8sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbyBhdCBQaGlsYWRlbHBoaWEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+RGV0cm9pdCBhdCBNaWFtaSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgYXQgQnJvb2tseW4sIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kIGF0IEJvc3RvbiwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hIGF0IE1pbHdhdWtlZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIGF0IENoaWNhZ28sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+R29sZGVuIFN0YXRlIGF0IERhbGxhcywgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgT3JsZWFucyBhdCBVdGFoLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlBob2VuaXggYXQgRGVudmVyLCA5IHAubS48L3A+CjxwPk9rbGFob21hIENpdHkgYXQgTC5BLiBMYWtlcnMsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkdvbGRlbiBTdGF0ZSBhdCBIb3VzdG9uLCA4IHAubS48L3A+CjxwPk9rbGFob21hIENpdHkgYXQgTC5BLiBDbGlwcGVycywgMTA6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkRldHJvaXQgYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSBhdCBCb3N0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgTWlhbWksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+VG9yb250byBhdCBNaWx3YXVrZWUsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbyBhdCBEYWxsYXMsIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhvZW5peCBhdCBTYW4gQW50b25pbywgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5VdGFoIGF0IERlbnZlciwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IE1lbXBoaXMsIDk6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QXRsYW50YSBhdCBQb3J0bGFuZCwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIGF0IEwuQS4gTGFrZXJzLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo=