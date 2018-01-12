You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Cb3N0b24JMzQJMTAJLjc3MwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTI5CTExCS43MjUJMzwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTE5CTIwCS40ODcJMTImIzE4OTs8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTE5CTIzCS40NTIJMTQ8L3A+CjxwPkJyb29rbHluCTE2CTI2CS4zODEJMTc8L3A+CjxwPlNvdXRoZWFzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+TWlhbWkJMjQJMTcJLjU4NQkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTI0CTE4CS41NzEJJiMxODk7PC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUJMTYJMjQJLjQwMAk3JiMxODk7PC9wPgo8cD5PcmxhbmRvCTEyCTMxCS4yNzkJMTM8L3A+CjxwPkF0bGFudGEJMTEJMzEJLjI2MgkxMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kCTI2CTE2CS42MTkJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAkyMgkxOAkuNTUwCTM8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQkyMgkxOQkuNTM3CTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPkluZGlhbmEJMjIJMjAJLjUyNAk0PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTE1CTI3CS4zNTcJMTE8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+U291dGh3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uCTI5CTExCS43MjUJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8JMjgJMTUJLjY1MQkyJiMxODk7PC9wPgo8cD5OZXcgT3JsZWFucwkyMQkyMAkuNTEyCTgmIzE4OTs8L3A+CjxwPkRhbGxhcwkxNQkyOAkuMzQ5CTE1JiMxODk7PC9wPgo8cD5NZW1waGlzCTEzCTI3CS4zMjUJMTY8L3A+CjxwPk5vcnRod2VzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhCTI4CTE2CS42MzYJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQJMjIJMjAJLjUyNAk1PC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5CTIyCTIwCS41MjQJNTwvcD4KPHA+RGVudmVyCTIxCTIwCS41MTIJNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+VXRhaAkxNwkyNQkuNDA1CTEwPC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Hb2xkZW4gU3RhdGUJMzQJOQkuNzkxCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkwuQS4gQ2xpcHBlcnMJMjAJMjEJLjQ4OAkxMzwvcD4KPHA+UGhvZW5peAkxNgkyNgkuMzgxCTE3JiMxODk7PC9wPgo8cD5MLkEuIExha2VycwkxNAkyNwkuMzQxCTE5PC9wPgo8cD5TYWNyYW1lbnRvCTEzCTI4CS4zMTcJMjA8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgTGF0ZSBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5MLkEuIENsaXBwZXJzIDEyMSwgU2FjcmFtZW50byAxMTU8L3A+CjxwPkwuQS4gTGFrZXJzIDkzLCBTYW4gQW50b25pbyA4MTwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIDk5LCBVdGFoIDg4PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hIDk3LCBDbGV2ZWxhbmQgOTU8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gMTI1LCBPcmxhbmRvIDExOTwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4gMTEwLCBBdGxhbnRhIDEwNTwvcD4KPHA+R29sZGVuIFN0YXRlIDEwOCwgTWlsd2F1a2VlIDk0PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgMTE4LCBOZXcgWW9yayAxMDg8L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zIDExOSwgUG9ydGxhbmQgMTEzPC9wPgo8cD5NZW1waGlzIGF0IERlbnZlciwgbGF0ZTwvcD4KPHA+SG91c3RvbiBhdCBQaG9lbml4LCBsYXRlPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5MLkEuIExha2VycyBhdCBEYWxsYXMsIDIgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FjcmFtZW50byBhdCBMLkEuIENsaXBwZXJzLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk9rbGFob21hIENpdHkgYXQgQ2hhcmxvdHRlLCA1IHAubS48L3A+CjxwPkJyb29rbHluIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+R29sZGVuIFN0YXRlIGF0IFRvcm9udG8sIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RGV0cm9pdCBhdCBDaGljYWdvLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkRlbnZlciBhdCBTYW4gQW50b25pbywgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+TWlsd2F1a2VlIGF0IE1pYW1pLCAxIHAubS48L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zIGF0IE5ldyBZb3JrLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPkluZGlhbmEgYXQgUGhvZW5peCwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBEZXRyb2l0LCAxMjozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIGF0IFBoaWxhZGVscGhpYSwgMSBwLm0uPC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUgYXQgV2FzaGluZ3RvbiwgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBhdCBCcm9va2x5biwgMyBwLm0uPC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbyBhdCBBdGxhbnRhLCAzIHAubS48L3A+CjxwPk1pYW1pIGF0IENoaWNhZ28sIDM6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TC5BLiBMYWtlcnMgYXQgTWVtcGhpcywgNTozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Hb2xkZW4gU3RhdGUgYXQgQ2xldmVsYW5kLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlNhY3JhbWVudG8gYXQgT2tsYWhvbWEgQ2l0eSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5JbmRpYW5hIGF0IFV0YWgsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+SG91c3RvbiBhdCBMLkEuIENsaXBwZXJzLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo=