You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Cb3N0b24JMzUJMTQJLjcxNAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTMyCTE0CS42OTYJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTIzCTIxCS41MjMJOSYjMTg5OzwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJMjEJMjcJLjQzOAkxMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4JMTgJMzAJLjM3NQkxNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+U291dGhlYXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5NaWFtaQkyNwkyMQkuNTYzCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JMjYJMjIJLjU0MgkxPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUJMTkJMjcJLjQxMwk3PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTE0CTMzCS4yOTgJMTImIzE4OTs8L3A+CjxwPk9ybGFuZG8JMTQJMzMJLjI5OAkxMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kCTI3CTE5CS41ODcJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+SW5kaWFuYQkyNgkyMgkuNTQyCTI8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQkyNAkyMgkuNTIyCTM8L3A+CjxwPkRldHJvaXQJMjIJMjQJLjQ3OAk1PC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTE4CTMwCS4zNzUJMTA8L3A+CjxwPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvcD4KPHA+U291dGh3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uCTM0CTEyCS43MzkJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8JMzIJMTgJLjY0MAk0PC9wPgo8cD5OZXcgT3JsZWFucwkyNgkyMQkuNTUzCTgmIzE4OTs8L3A+CjxwPk1lbXBoaXMJMTcJMzAJLjM2MgkxNyYjMTg5OzwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTE2CTMyCS4zMzMJMTk8L3A+CjxwPk5vcnRod2VzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhCTMxCTE5CS42MjAJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+T2tsYWhvbWEgQ2l0eQkyOAkyMAkuNTgzCTI8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kCTI2CTIyCS41NDIJNDwvcD4KPHA+RGVudmVyCTI0CTIzCS41MTEJNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+VXRhaAkyMAkyOAkuNDE3CTEwPC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Hb2xkZW4gU3RhdGUJMzgJMTAJLjc5MgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5MLkEuIENsaXBwZXJzCTIzCTI0CS40ODkJMTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPkwuQS4gTGFrZXJzCTE4CTI5CS4zODMJMTkmIzE4OTs8L3A+CjxwPlBob2VuaXgJMTcJMzEJLjM1NAkyMTwvcD4KPHA+U2FjcmFtZW50bwkxNQkzMwkuMzEzCTIzPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkluZGlhbmEgMTE2LCBQaG9lbml4IDEwMTwvcD4KPHA+TmV3IE9ybGVhbnMgMTAxLCBDaGFybG90dGUgOTY8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYSAxMTUsIENoaWNhZ28gMTAxPC9wPgo8cD5VdGFoIDk4LCBEZXRyb2l0IDk1IChPVCk8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gMTA4LCBBdGxhbnRhIDkzPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIDEwNCwgRGFsbGFzIDk3PC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbyAxMDgsIE1lbXBoaXMgODU8L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIDEyMywgTWlubmVzb3RhIDExNDwvcD4KPHA+Qm9zdG9uIDExMywgTC5BLiBDbGlwcGVycyAxMDI8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+U2FjcmFtZW50byA4OSwgTWlhbWkgODg8L3A+CjxwPk9rbGFob21hIENpdHkgMTIxLCBXYXNoaW5ndG9uIDExMjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgRGVudmVyLCBsYXRlPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEgYXQgR29sZGVuIFN0YXRlLCBsYXRlPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QXRsYW50YSBhdCBDaGFybG90dGUsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYSBhdCBDbGV2ZWxhbmQsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+VXRhaCBhdCBUb3JvbnRvLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJyb29rbHluIGF0IE1pbHdhdWtlZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIGF0IE5ldyBPcmxlYW5zLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkwuQS4gQ2xpcHBlcnMgYXQgTWVtcGhpcywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5MLkEuIExha2VycyBhdCBDaGljYWdvLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYSBhdCBTYW4gQW50b25pbywgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCBhdCBEYWxsYXMsIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgUGhvZW5peCwgOSBwLm0uPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5IGF0IERldHJvaXQsIDUgcC5tLjwvcD4KPHA+T3JsYW5kbyBhdCBJbmRpYW5hLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZSBhdCBNaWFtaSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIGF0IEF0bGFudGEsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Qm9zdG9uIGF0IEdvbGRlbiBTdGF0ZSwgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Ccm9va2x5biBhdCBNaW5uZXNvdGEsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+RGFsbGFzIGF0IERlbnZlciwgOSBwLm0uPC9wPgo=