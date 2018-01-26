You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BdCBBIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+Qm9zdG9uCTM1CTE0CS43MTQJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VG9yb250bwkzMgkxNQkuNjgxCTI8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYQkyNAkyMQkuNTMzCTk8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTIxCTI4CS40MjkJMTQ8L3A+CjxwPkJyb29rbHluCTE4CTMxCS4zNjcJMTc8L3A+CjxwPlNvdXRoZWFzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+TWlhbWkJMjcJMjEJLjU2MwkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTI2CTIyCS41NDIJMTwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlCTIwCTI3CS40MjYJNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+QXRsYW50YQkxNAkzMwkuMjk4CTEyJiMxODk7PC9wPgo8cD5PcmxhbmRvCTE0CTM0CS4yOTIJMTM8L3A+CjxwPkNlbnRyYWwgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAkyOAkxOQkuNTk2CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQkyNQkyMgkuNTMyCTM8L3A+CjxwPkluZGlhbmEJMjYJMjMJLjUzMQkzPC9wPgo8cD5EZXRyb2l0CTIyCTI0CS40NzgJNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbwkxOAkzMQkuMzY3CTExPC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlNvdXRod2VzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+SG91c3RvbgkzNAkxMwkuNzIzCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPlNhbiBBbnRvbmlvCTMyCTE5CS42MjcJNDwvcD4KPHA+TmV3IE9ybGVhbnMJMjcJMjEJLjU2Mwk3JiMxODk7PC9wPgo8cD5NZW1waGlzCTE3CTMxCS4zNTQJMTcmIzE4OTs8L3A+CjxwPkRhbGxhcwkxNgkzMwkuMzI3CTE5PC9wPgo8cD5Ob3J0aHdlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YQkzMQkyMAkuNjA4CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk9rbGFob21hIENpdHkJMjgJMjAJLjU4MwkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZAkyNwkyMgkuNTUxCTM8L3A+CjxwPkRlbnZlcgkyNQkyMwkuNTIxCTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPlV0YWgJMjEJMjgJLjQyOQk5PC9wPgo8cD5QYWNpZmljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Hb2xkZW4gU3RhdGUJMzkJMTAJLjc5NgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5MLkEuIENsaXBwZXJzCTI0CTI0CS41MDAJMTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPkwuQS4gTGFrZXJzCTE5CTI5CS4zOTYJMTkmIzE4OTs8L3A+CjxwPlBob2VuaXgJMTcJMzEJLjM1NAkyMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+U2FjcmFtZW50bwkxNQkzMwkuMzEzCTIzJiMxODk7PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlNhY3JhbWVudG8gODksIE1pYW1pIDg4PC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5IDEyMSwgV2FzaGluZ3RvbiAxMTI8L3A+CjxwPkRlbnZlciAxMzAsIE5ldyBZb3JrIDExODwvcD4KPHA+R29sZGVuIFN0YXRlIDEyNiwgTWlubmVzb3RhIDExMzwvcD4KPHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIDEyMSwgQXRsYW50YSAxMTA8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZCAxMTUsIEluZGlhbmEgMTA4PC9wPgo8cD5VdGFoIDk3LCBUb3JvbnRvIDkzPC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUgMTE2LCBCcm9va2x5biA5MTwvcD4KPHA+TmV3IE9ybGVhbnMgMTE1LCBIb3VzdG9uIDExMzwvcD4KPHA+TC5BLiBDbGlwcGVycyAxMDksIE1lbXBoaXMgMTAwPC9wPgo8cD5MLkEuIExha2VycyAxMDgsIENoaWNhZ28gMTAzPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEgOTcsIFNhbiBBbnRvbmlvIDc4PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAxMDcsIERhbGxhcyA5MzwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgUGhvZW5peCwgbGF0ZTwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+T2tsYWhvbWEgQ2l0eSBhdCBEZXRyb2l0LCA1IHAubS48L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gYXQgSW5kaWFuYSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgYXQgTWlhbWksIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbiBhdCBBdGxhbnRhLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJvc3RvbiBhdCBHb2xkZW4gU3RhdGUsIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4gYXQgTWlubmVzb3RhLCA5IHAubS48L3A+CjxwPkRhbGxhcyBhdCBEZW52ZXIsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZSBhdCBDaGljYWdvLCAzOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlBob2VuaXggYXQgSG91c3RvbiwgMzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5MLkEuIENsaXBwZXJzIGF0IE5ldyBPcmxlYW5zLCA0IHAubS48L3A+CjxwPkRldHJvaXQgYXQgQ2xldmVsYW5kLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkwuQS4gTGFrZXJzIGF0IFRvcm9udG8sIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IE9rbGFob21hIENpdHksIDYgcC5tLjwvcD4KPHA+U2FjcmFtZW50byBhdCBTYW4gQW50b25pbywgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIGF0IEluZGlhbmEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhIGF0IEF0bGFudGEsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IE1pbHdhdWtlZSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5QaG9lbml4IGF0IE1lbXBoaXMsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TWlhbWkgYXQgRGFsbGFzLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkJvc3RvbiBhdCBEZW52ZXIsIDkgcC5tLjwvcD4K