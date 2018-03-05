You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkVBU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVBjdAlHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+VG9yb250bwk0NQkxNwkuNzI2CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkJvc3Rvbgk0NQkyMAkuNjkyCTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2xldmVsYW5kCTM3CTI2CS41ODcJOCYjMTg5Ozwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYQkzNwkyNwkuNTc4CTk8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24JMzYJMjgJLjU2MwkxMDwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTM0CTI4CS41NDgJMTE8L3A+CjxwPk1pYW1pCTM0CTMwCS41MzEJMTI8L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZQkzNAkzMAkuNTMxCTEyPC9wPgo8cD5EZXRyb2l0CTI5CTM1CS40NTMJMTc8L3A+CjxwPkNoYXJsb3R0ZQkyOAkzNgkuNDM4CTE4PC9wPgo8cD5OZXcgWW9yawkyNAk0MAkuMzc1CTIyPC9wPgo8cD5DaGljYWdvCTIxCTQyCS4zMzMJMjQmIzE4OTs8L3A+CjxwPk9ybGFuZG8JMjAJNDMJLjMxNwkyNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4JMjAJNDQJLjMxMwkyNjwvcD4KPHA+QXRsYW50YQkyMAk0NAkuMzEzCTI2PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldFU1RFUk4gQ09ORkVSRU5DRTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4JVwlMCVBjdAlHQjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+SG91c3Rvbgk0OQkxMwkuNzkwCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkdvbGRlbiBTdGF0ZQk0OQkxNAkuNzc4CSYjMTg5OzwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQJMzcJMjYJLjU4NwkxMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+TmV3IE9ybGVhbnMJMzYJMjYJLjU4MQkxMzwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhCTM4CTI4CS41NzYJMTM8L3A+CjxwPlNhbiBBbnRvbmlvCTM2CTI3CS41NzEJMTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPk9rbGFob21hIENpdHkJMzcJMjgJLjU2OQkxMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+RGVudmVyCTM1CTI4CS41NTYJMTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPkwuQS4gQ2xpcHBlcnMJMzQJMjgJLjU0OAkxNTwvcD4KPHA+VXRhaAkzMwkzMAkuNTI0CTE2JiMxODk7PC9wPgo8cD5MLkEuIExha2VycwkyOAkzNAkuNDUyCTIxPC9wPgo8cD5TYWNyYW1lbnRvCTIwCTQ0CS4zMTMJMzA8L3A+CjxwPkRhbGxhcwkxOQk0NQkuMjk3CTMxPC9wPgo8cD5NZW1waGlzCTE4CTQ0CS4yOTAJMzE8L3A+CjxwPlBob2VuaXgJMTkJNDcJLjI4OAkzMjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN1bmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkF0bGFudGEgMTEzLCBQaG9lbml4IDExMjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYSA5OCwgV2FzaGluZ3RvbiA5NTwvcD4KPHA+VG9yb250byAxMDMsIENoYXJsb3R0ZSA5ODwvcD4KPHA+TmV3IE9ybGVhbnMgMTI2LCBEYWxsYXMgMTA5PC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUgMTE4LCBQaGlsYWRlbHBoaWEgMTEwPC9wPgo8cD5MLkEuIENsaXBwZXJzIDEyMywgQnJvb2tseW4gMTIwPC9wPgo8cD5TYWNyYW1lbnRvIDEwMiwgTmV3IFlvcmsgOTk8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DbGV2ZWxhbmQgMTEyLCBEZXRyb2l0IDkwPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5JbmRpYW5hIDkyLCBNaWx3YXVrZWUgODk8L3A+CjxwPk1pYW1pIDEyNSwgUGhvZW5peCAxMDM8L3A+CjxwPkJvc3RvbiAxMDUsIENoaWNhZ28gODk8L3A+CjxwPk1lbXBoaXMgYXQgU2FuIEFudG9uaW8sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+T3JsYW5kbyBhdCBVdGFoLCA5IHAubS48L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIGF0IEwuQS4gTGFrZXJzLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QXRsYW50YSBhdCBUb3JvbnRvLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1pYW1pIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IENoYXJsb3R0ZSwgNyBwLm0uPC9wPgo8cD5Ib3VzdG9uIGF0IE9rbGFob21hIENpdHksIDggcC5tLjwvcD4KPHA+RGVudmVyIGF0IERhbGxhcywgODozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBhdCBQb3J0bGFuZCwgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4gYXQgR29sZGVuIFN0YXRlLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgT3JsZWFucyBhdCBMLkEuIENsaXBwZXJzLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5VdGFoIGF0IEluZGlhbmEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+SG91c3RvbiBhdCBNaWx3YXVrZWUsIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TWVtcGhpcyBhdCBDaGljYWdvLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlRvcm9udG8gYXQgRGV0cm9pdCwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgT3JsZWFucyBhdCBTYWNyYW1lbnRvLCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNsZXZlbGFuZCBhdCBEZW52ZXIsIDEwOjMwIHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPk9ybGFuZG8gYXQgTC5BLiBMYWtlcnMsIDEwOjMwIHAubS48L3A+Cg==