You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvCTQ3CTE3CS43MzQJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Qm9zdG9uCTQ1CTIwCS42OTIJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhCTM1CTI4CS41NTYJMTEmIzE4OTs8L3A+CjxwPk5ldyBZb3JrCTI0CTQxCS4zNjkJMjMmIzE4OTs8L3A+CjxwPkJyb29rbHluCTIwCTQ1CS4zMDgJMjcmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNvdXRoZWFzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+V2FzaGluZ3RvbgkzNwkyOAkuNTY5CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk1pYW1pCTM0CTMxCS41MjMJMzwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlCTI4CTM3CS40MzEJOTwvcD4KPHA+T3JsYW5kbwkyMAk0NAkuMzEzCTE2JiMxODk7PC9wPgo8cD5BdGxhbnRhCTIwCTQ1CS4zMDgJMTc8L3A+CjxwPkNlbnRyYWwgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAkzNwkyNgkuNTg3CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkluZGlhbmEJMzcJMjgJLjU2OQkxPC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUJMzQJMzEJLjUyMwk0PC9wPgo8cD5EZXRyb2l0CTI5CTM2CS40NDYJOTwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbwkyMgk0MgkuMzQ0CTE1JiMxODk7PC9wPgo8cD5XRVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPlNvdXRod2VzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+SG91c3Rvbgk1MQkxMwkuNzk3CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zCTM3CTI2CS41ODcJMTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPlNhbiBBbnRvbmlvCTM3CTI3CS41NzgJMTQ8L3A+CjxwPkRhbGxhcwkyMAk0NQkuMzA4CTMxJiMxODk7PC9wPgo8cD5NZW1waGlzCTE4CTQ2CS4yODEJMzM8L3A+CjxwPk5vcnRod2VzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQJMzkJMjYJLjYwMAkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJMzgJMjgJLjU3NgkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5CTM3CTI5CS41NjEJMiYjMTg5OzwvcD4KPHA+RGVudmVyCTM1CTI5CS41NDcJMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+VXRhaAkzNQkzMAkuNTM4CTQ8L3A+CjxwPlBhY2lmaWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPkdvbGRlbiBTdGF0ZQk1MAkxNAkuNzgxCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkwuQS4gQ2xpcHBlcnMJMzQJMjkJLjU0MAkxNSYjMTg5OzwvcD4KPHA+TC5BLiBMYWtlcnMJMjgJMzUJLjQ0NAkyMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+U2FjcmFtZW50bwkyMAk0NAkuMzEzCTMwPC9wPgo8cD5QaG9lbml4CTE5CTQ3CS4yODgJMzI8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYSAxMjgsIENoYXJsb3R0ZSAxMTQ8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gMTA2LCBBdGxhbnRhIDkwPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uIDExNywgTWlhbWkgMTEzLCBPVDwvcD4KPHA+SG91c3RvbiAxMjIsIE9rbGFob21hIENpdHkgMTEyPC9wPgo8cD5EYWxsYXMgMTE4LCBEZW52ZXIgMTA3PC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCAxMTEsIE5ldyBZb3JrIDg3PC9wPgo8cD5Hb2xkZW4gU3RhdGUgMTE0LCBCcm9va2x5biAxMDE8L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zIDEyMSwgTC5BLiBDbGlwcGVycyAxMTY8L3A+CjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPlV0YWggMTA0LCBJbmRpYW5hIDg0PC9wPgo8cD5DaGljYWdvIDExOSwgTWVtcGhpcyAxMTA8L3A+CjxwPkhvdXN0b24gMTEwLCBNaWx3YXVrZWUgOTk8L3A+CjxwPlRvcm9udG8gMTIxLCBEZXRyb2l0IDExOTwvcD4KPHA+TmV3IE9ybGVhbnMgYXQgU2FjcmFtZW50bywgbGF0ZTwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kIGF0IERlbnZlciwgbGF0ZTwvcD4KPHA+T3JsYW5kbyBhdCBMLkEuIExha2VycywgbGF0ZTwvcD4KPHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4gYXQgQ2hhcmxvdHRlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPlBoaWxhZGVscGhpYSBhdCBNaWFtaSwgNzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5Cb3N0b24gYXQgTWlubmVzb3RhLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlBob2VuaXggYXQgT2tsYWhvbWEgQ2l0eSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5TYW4gQW50b25pbyBhdCBHb2xkZW4gU3RhdGUsIDEwOjMwIHAubS48L3A+Cg==