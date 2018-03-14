You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BdCBBIEdsYW5jZTwvcD4KPHA+QWxsIFRpbWVzIEVEVDwvcD4KPHA+RUFTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5BdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+eC1Ub3JvbnRvCTUwCTE3CS43NDYJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+eC1Cb3N0b24JNDYJMjEJLjY4Nwk0PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJMzYJMzAJLjU0NQkxMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJMjQJNDQJLjM1MwkyNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4JMjEJNDcJLjMwOQkyOSYjMTg5OzwvcD4KPHA+U291dGhlYXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTM4CTMwCS41NTkJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+TWlhbWkJMzYJMzIJLjUyOQkyPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUJMjkJMzkJLjQyNgk5PC9wPgo8cD5PcmxhbmRvCTIxCTQ4CS4zMDQJMTcmIzE4OTs8L3A+CjxwPkF0bGFudGEJMjAJNDgJLjI5NAkxODwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYQk0MAkyOAkuNTg4CSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZAkzOQkyOAkuNTgyCSYjMTg5OzwvcD4KPHA+TWlsd2F1a2VlCTM2CTMyCS41MjkJNDwvcD4KPHA+RGV0cm9pdAkzMAkzNwkuNDQ4CTkmIzE4OTs8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JMjMJNDQJLjM0MwkxNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5Tb3V0aHdlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPngtSG91c3Rvbgk1MwkxNAkuNzkxCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zCTM5CTI4CS41ODIJMTQ8L3A+CjxwPlNhbiBBbnRvbmlvCTM4CTMwCS41NTkJMTUmIzE4OTs8L3A+CjxwPkRhbGxhcwkyMgk0NgkuMzI0CTMxJiMxODk7PC9wPgo8cD5NZW1waGlzCTE4CTQ5CS4yNjkJMzU8L3A+CjxwPk5vcnRod2VzdCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+UG9ydGxhbmQJNDEJMjYJLjYxMgkmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Pa2xhaG9tYSBDaXR5CTQxCTI5CS41ODYJMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+TWlubmVzb3RhCTQwCTI5CS41ODAJMjwvcD4KPHA+VXRhaAkzOAkzMAkuNTU5CTMmIzE4OTs8L3A+CjxwPkRlbnZlcgkzNwkzMQkuNTQ0CTQmIzE4OTs8L3A+CjxwPlBhY2lmaWMgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPngtR29sZGVuIFN0YXRlCTUxCTE2CS43NjEJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+TC5BLiBDbGlwcGVycwkzNwkyOQkuNTYxCTEzJiMxODk7PC9wPgo8cD5MLkEuIExha2VycwkzMQkzNgkuNDYzCTIwPC9wPgo8cD5TYWNyYW1lbnRvCTIxCTQ3CS4zMDkJMzAmIzE4OTs8L3A+CjxwPlBob2VuaXgJMTkJNTAJLjI3NQkzMzwvcD4KPHA+eC1jbGluY2hlZCBwbGF5b2ZmIHNwb3Q8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkluZGlhbmEgMTAxLCBQaGlsYWRlbHBoaWEgOTg8L3A+CjxwPk1pbm5lc290YSAxMTYsIFdhc2hpbmd0b24gMTExPC9wPgo8cD5EYWxsYXMgMTEwLCBOZXcgWW9yayA5NzwvcD4KPHA+T2tsYWhvbWEgQ2l0eSAxMTksIEF0bGFudGEgMTA3PC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIDExNiwgQnJvb2tseW4gMTAyPC9wPgo8cD5MLkEuIENsaXBwZXJzIDExMiwgQ2hpY2FnbyAxMDY8L3A+CjxwPk5ldyBPcmxlYW5zIDExOSwgQ2hhcmxvdHRlIDExNTwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8gMTA4LCBPcmxhbmRvIDcyPC9wPgo8cD5VdGFoIDExMCwgRGV0cm9pdCA3OTwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kIDEyOSwgUGhvZW5peCAxMDc8L3A+CjxwPkwuQS4gTGFrZXJzIDExMiwgRGVudmVyIDEwMzwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvcD4KPHA+T3JsYW5kbyAxMjYsIE1pbHdhdWtlZSAxMTc8L3A+CjxwPldhc2hpbmd0b24gMTI1LCBCb3N0b24gMTI0ICgyIE9UKTwvcD4KPHA+TWlhbWkgYXQgU2FjcmFtZW50bywgbGF0ZTwvcD4KPHA+TC5BLiBMYWtlcnMgYXQgR29sZGVuIFN0YXRlLCBsYXRlPC9wPgo8cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5Ub3JvbnRvIGF0IEluZGlhbmEsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hhcmxvdHRlIGF0IEF0bGFudGEsIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhpbGFkZWxwaGlhIGF0IE5ldyBZb3JrLCA3OjMwIHAubS48L3A+CjxwPkNoaWNhZ28gYXQgTWVtcGhpcywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5MLkEuIENsaXBwZXJzIGF0IEhvdXN0b24sIDggcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IE9ybGVhbnMgYXQgU2FuIEFudG9uaW8sIDg6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+RGV0cm9pdCBhdCBEZW52ZXIsIDkgcC5tLjwvcD4KPHA+UGhvZW5peCBhdCBVdGFoLCA5IHAubS48L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZCBhdCBQb3J0bGFuZCwgMTAgcC5tLjwvcD4K