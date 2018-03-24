You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5FQVNURVJOIENPTkZFUkVOQ0U8L3A+CjxwPkF0bGFudGljIERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPng8L3N0cm9uZz4tVG9yb250bwk1NAkxOQkuNzQwCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eDwvc3Ryb25nPi1Cb3N0b24JNDkJMjMJLjY4MQk0JiMxODk7PC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEJNDIJMzAJLjU4MwkxMSYjMTg5OzwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsJMjYJNDcJLjM1NgkyODwvcD4KPHA+QnJvb2tseW4JMjMJNTAJLjMxNQkzMTwvcD4KPHA+U291dGhlYXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5XYXNoaW5ndG9uCTQwCTMyCS41NTYJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+TWlhbWkJMzkJMzQJLjUzNAkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUJMzIJNDEJLjQzOAk4JiMxODk7PC9wPgo8cD5PcmxhbmRvCTIyCTUxCS4zMDEJMTgmIzE4OTs8L3A+CjxwPkF0bGFudGEJMjEJNTIJLjI4OAkxOSYjMTg5OzwvcD4KPHA+Q2VudHJhbCBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz54LUNsZXZlbGFuZAk0MwkyOQkuNTk3CSYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkluZGlhbmEJNDIJMzEJLjU3NQkxJiMxODk7PC9wPgo8cD5NaWx3YXVrZWUJMzgJMzQJLjUyOAk1PC9wPgo8cD5EZXRyb2l0CTMzCTQwCS40NTIJMTAmIzE4OTs8L3A+CjxwPkNoaWNhZ28JMjQJNDkJLjMyOQkxOSYjMTg5OzwvcD4KPHA+V0VTVEVSTiBDT05GRVJFTkNFPC9wPgo8cD5Tb3V0aHdlc3QgRGl2aXNpb248L3A+CjxwPlcJTAlQY3QJR0I8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+eTwvc3Ryb25nPi1Ib3VzdG9uCTU5CTE0CS44MDgJJiM4MjEyOzwvcD4KPHA+U2FuIEFudG9uaW8JNDMJMzAJLjU4OQkxNjwvcD4KPHA+TmV3IE9ybGVhbnMJNDMJMzEJLjU4MQkxNiYjMTg5OzwvcD4KPHA+RGFsbGFzCTIyCTUwCS4zMDYJMzYmIzE4OTs8L3A+CjxwPk1lbXBoaXMJMTkJNTQJLjI2MAk0MDwvcD4KPHA+Tm9ydGh3ZXN0IERpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5XCUwJUGN0CUdCPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZAk0NAkyOAkuNjExCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPk9rbGFob21hIENpdHkJNDQJMzAJLjU5NQkxPC9wPgo8cD5NaW5uZXNvdGEJNDIJMzIJLjU2OAkzPC9wPgo8cD5VdGFoCTQxCTMyCS41NjIJMyYjMTg5OzwvcD4KPHA+RGVudmVyCTQwCTMzCS41NDgJNCYjMTg5OzwvcD4KPHA+UGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbjwvcD4KPHA+VwlMCVBjdAlHQjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz55PC9zdHJvbmc+LUdvbGRlbiBTdGF0ZQk1NAkxOAkuNzUwCSYjODIxMjs8L3A+CjxwPkwuQS4gQ2xpcHBlcnMJMzgJMzQJLjUyOAkxNjwvcD4KPHA+TC5BLiBMYWtlcnMJMzIJNDAJLjQ0NAkyMjwvcD4KPHA+U2FjcmFtZW50bwkyNAk0OQkuMzI5CTMwJiMxODk7PC9wPgo8cD5QaG9lbml4CTE5CTU1CS4yNTcJMzY8L3A+CjxwPiYjODE5NTs8c3Ryb25nPng8L3N0cm9uZz4tY2xpbmNoZWQgcGxheW9mZiBzcG90PC9wPgo8cD4mIzgxOTU7PHN0cm9uZz55PC9zdHJvbmc+LWNsaW5jaGVkIGRpdmlzaW9uPC9wPgo8cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBMYXRlIFJlc3VsdHM8L3A+CjxwPkJvc3RvbiAxMDUsIFBvcnRsYW5kIDEwMDwvcD4KPHA+R29sZGVuIFN0YXRlIDEwNiwgQXRsYW50YSA5NDwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1bHRzPC9wPgo8cD5QaGlsYWRlbHBoaWEgMTIwLCBNaW5uZXNvdGEgMTA4PC9wPgo8cD5EZXRyb2l0IDExNywgQ2hpY2FnbyA5NTwvcD4KPHA+T3JsYW5kbyAxMDUsIFBob2VuaXggOTk8L3A+CjxwPkwuQS4gTGFrZXJzIDEwMCwgTWVtcGhpcyA5MzwvcD4KPHA+SG91c3RvbiAxMTQsIE5ldyBPcmxlYW5zIDkxPC9wPgo8cD5DaGFybG90dGUgYXQgRGFsbGFzLCBsYXRlPC9wPgo8cD5TdW5kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kIGF0IEJyb29rbHluLCAxIHAubS48L3A+CjxwPlNhbiBBbnRvbmlvIGF0IE1pbHdhdWtlZSwgMzozMCBwLm0uPC9wPgo8cD5NaWFtaSBhdCBJbmRpYW5hLCA1IHAubS48L3A+CjxwPkJvc3RvbiBhdCBTYWNyYW1lbnRvLCA2IHAubS48L3A+CjxwPkwuQS4gQ2xpcHBlcnMgYXQgVG9yb250bywgNiBwLm0uPC9wPgo8cD5OZXcgWW9yayBhdCBXYXNoaW5ndG9uLCA2IHAubS48L3A+CjxwPlBvcnRsYW5kIGF0IE9rbGFob21hIENpdHksIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+QXRsYW50YSBhdCBIb3VzdG9uLCA4IHAubS48L3A+CjxwPlV0YWggYXQgR29sZGVuIFN0YXRlLCA4OjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1vbmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9wPgo8cD5EZW52ZXIgYXQgUGhpbGFkZWxwaGlhLCA3IHAubS48L3A+CjxwPkwuQS4gTGFrZXJzIGF0IERldHJvaXQsIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgYXQgQ2hhcmxvdHRlLCA3IHAubS48L3A+CjxwPk1lbXBoaXMgYXQgTWlubmVzb3RhLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkJvc3RvbiBhdCBQaG9lbml4LCAxMCBwLm0uPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3A+CjxwPlNhbiBBbnRvbmlvIGF0IFdhc2hpbmd0b24sIDcgcC5tLjwvcD4KPHA+RGVudmVyIGF0IFRvcm9udG8sIDc6MzAgcC5tLjwvcD4KPHA+Q2hpY2FnbyBhdCBIb3VzdG9uLCA4IHAubS48L3A+CjxwPkNsZXZlbGFuZCBhdCBNaWFtaSwgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5Qb3J0bGFuZCBhdCBOZXcgT3JsZWFucywgOCBwLm0uPC9wPgo8cD5EYWxsYXMgYXQgU2FjcmFtZW50bywgMTAgcC5tLjwvcD4KPHA+SW5kaWFuYSBhdCBHb2xkZW4gU3RhdGUsIDEwOjMwIHAubS48L3A+CjxwPk1pbHdhdWtlZSBhdCBMLkEuIENsaXBwZXJzLCAxMDozMCBwLm0uPC9wPgo=