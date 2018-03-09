Ohio unemployment rate drops in January

Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xVTUJVUzogU3RhdGUgb2ZmaWNpYWxzIHNheSBPaGlvJiM4MjE3O3MgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgZHJvcHBlZCB0byA0LjcgcGVyY2VudCBpbiBKYW51YXJ5IGJ1dCByZW1haW5lZCBoaWdoZXIgdGhhbiB0aGUgbmF0aW9uYWwgcmF0ZS48L3A+CjxwPlRoZSBzdGF0ZSB1bmVtcGxveW1lbnQgcmF0ZSBkZWNyZWFzZWQgZnJvbSBhIHJldmlzZWQgNC45IHBlcmNlbnQgaW4gRGVjZW1iZXIgYW5kIHdhcyBsb3dlciB0aGFuIHRoZSA1LjIgcGVyY2VudCByYXRlIG9mIEphbnVhcnkgMjAxNy48L3A+CjxwPlRoZSBuYXRpb25hbCByYXRlIHdhcyA0LjEgcGVyY2VudCBpbiBKYW51YXJ5LCB1bmNoYW5nZWQgZnJvbSBEZWNlbWJlciwgYW5kIGRvd24gZnJvbSA0LjggcGVyY2VudCBpbiBKYW51YXJ5IDIwMTcuPC9wPgo8cD5UaGUgc3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBKb2IgYW5kIEZhbWlseSBTZXJ2aWNlcyBzYXlzIE9oaW8mIzgyMTc7cyBub25hZ3JpY3VsdHVyYWwgd2FnZSBhbmQgc2FsYXJ5IGVtcGxveW1lbnQgaW5jcmVhc2VkIGJ5IDEyLDEwMCBqb2JzIGluIEphbnVhcnkuPC9wPgo8cD5Kb2IgZ2FpbnMgd2VyZSByZXBvcnRlZCBpbiBzZWN0b3JzIHRoYXQgaW5jbHVkZSBwcm9mZXNzaW9uYWwgYW5kIGJ1c2luZXNzIHNlcnZpY2VzOyBlZHVjYXRpb25hbCBhbmQgaGVhbHRoIHNlcnZpY2VzOyB0cmFkZSwgdHJhbnNwb3J0YXRpb24gYW5kIHV0aWxpdGllcywgb3RoZXIgc2VydmljZXM7IGFuZCBmaW5hbmNpYWwgYWN0aXZpdGllcy4gVGhvc2UgZ2FpbnMgZXhjZWVkZWQgbG9zc2VzIGluIGxlaXN1cmUgYW5kIGhvc3BpdGFsaXR5IGFuZCBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+CjxwPkdvdmVybm1lbnQgZW1wbG95bWVudCBpbiBPaGlvIGluY3JlYXNlZCBieSAzLDIwMCBqb2JzIGluIEphbnVhcnkuPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL25hdGlvbi9oaXJpbmctc3VyZ2UtYWRkZWQtMzEzay1qb2JzLWluLWZlYnJ1YXJ5LW1vc3QtaW4tMSVjMiViZC15ZWFycyI+SGlyaW5nIHN1cmdlIGFkZGVkIDMxM0sgam9icyBpbiBGZWJydWFyeSwgbW9zdCBpbiAxwr0geWVhcnM8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==