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Police searching for son of Macedonia couple who were stabbed; father slain, mother survives
Published: May 28, 2018 - 3:24 PM | Updated: May 28, 2018 - 3:54 PM
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By Betty Lin-Fisher

Beacon Journal/Ohio.com

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