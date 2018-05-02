Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Trump hires lawyer who represented Clinton in impeachment
Published: May 2, 2018 - 6:27 PM
By Chad Day and Eric Tucker
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

BLB mom shares son’s story July 3rd, 2017 7:09 AM
Staying positive when injured July 2nd, 2017 7:00 AM
The 10k Training Plan June 30th, 2017 7:00 AM
Thinking about the half marathon? Time to switch plans. June 29th, 2017 7:06 AM

THE LATEST

Cavaliers notebook: Until shots start to fall, Cavs playoff rookie Jordan Clarkson looks for other ways to contribute Updated May 2nd, 2018 7:30 PM
LeBron James after taking out Jim Chones: ‘You’re one of us, I’m helping you up’ Updated May 2nd, 2018 7:15 PM
Regional news briefs, May 3: Rose Project will give away free prom dresses Updated May 2nd, 2018 7:11 PM
Teen gets 23 years in prison for Ohio high school shooting Updated May 2nd, 2018 5:25 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal