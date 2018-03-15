U.S. says Russia hacked energy grid, aviation system; punishes 19 for meddling

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Published: March 15, 2018 - 5:31 PM | Updated: March 15, 2018 - 5:31 PM
By Matthew Lee and Josh Lederman
Associated Press
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