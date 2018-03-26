Home / Uncategorized / Winner take all? Not if Electoral College critics win cases
Published: March 26, 2018 - 8:32 PM
By Steve LeBlanc
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CT1NUT046IFdoZW4gRG9uYWxkIFRydW1wIHdvbiBtb3JlIHRoYW4gNTIgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgVGV4YXMgdm90ZSBkdXJpbmcgdGhlIDIwMTYgZWxlY3Rpb24sIGhlIHBvY2tldGVkIGFsbCAzOCBvZiB0aGF0IHN0YXRlJiM4MjE3O3MgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2Ugdm90ZXMganVzdCBhcyBIaWxsYXJ5IENsaW50b24sIHdobyB3b24gQ2FsaWZvcm5pYSB3aXRoIDYxIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHZvdGUsIHN3ZXB0IHVwIGFsbCA1NSBvZiB0aGF0IHN0YXRlJiM4MjE3O3MgZWxlY3RvcnMuPC9wPgo8cD5JdCYjODIxNztzIGEgd2lubmVyLXRha2UtYWxsIHN5c3RlbSB1c2VkIGJ5IDQ4IHN0YXRlcyB0aGF0IGNyaXRpY3MgaG9wZSB0byBoYXZlIHVsdGltYXRlbHkgcnVsZWQgdW5jb25zdGl0dXRpb25hbC48L3A+CjxwPkFkdm9jYXRlcyB0b29rIHRoZWlyIGZpcnN0IHN0ZXAgbGFzdCBtb250aCBieSBmaWxpbmcgZmVkZXJhbCBsYXdzdWl0cyBpbiBmb3VyIHN0YXRlcyAmIzgyMTI7IE1hc3NhY2h1c2V0dHMsIFRleGFzLCBDYWxpZm9ybmlhIGFuZCBTb3V0aCBDYXJvbGluYSAmIzgyMTI7IGFyZ3VpbmcgdGhhdCB0aGUgcHJhY3RpY2Ugb2YgYXNzaWduaW5nIGFsbCBvZiBhIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2Ugdm90ZXMgdG8gdGhlIHBvcHVsYXIgd2lubmVyLCBubyBtYXR0ZXIgaG93IG5hcnJvdywgcnVucyBjb3VudGVyIHRvIHRoZSBwcmluY2lwbGUgb2YgJiM4MjIwO29uZSBwZXJzb24sIG9uZSB2b3RlJiM4MjIxOyBieSBkaXNlbmZyYW5jaGlzaW5nIHRob3NlIHdobyB2b3RlZCBmb3IgdGhlIGxvc2luZyBjYW5kaWRhdGUuPC9wPgo8cD5UaGUgZ3JvdXAgYmVoaW5kIHRoZSBpbml0aWF0aXZlLCB0aGUgTGVhZ3VlIG9mIFVuaXRlZCBMYXRpbiBBbWVyaWNhbiBDaXRpemVucywgc2FpZCB0aGUgcHJhY3RpY2UgYWxzbyB2aW9sYXRlcyB0aGUgY29uc3RpdHV0aW9uYWwgcmlnaHRzIG9mIGZyZWUgYXNzb2NpYXRpb24sIHBvbGl0aWNhbCBleHByZXNzaW9uIGFuZCBlcXVhbCBwcm90ZWN0aW9uIHVuZGVyIHRoZSBsYXcuPC9wPgo8cD5MdWlzIFZlcmEsIGFuIGF0dG9ybmV5IGZvciB0aGUgZ3JvdXAsIHBvaW50ZWQgdG8gdGhlIFRleGFzIGVsZWN0aW9uLCBhcmd1aW5nIHRoYXQgdGhvc2Ugd2hvIGJhY2tlZCBDbGludG9uIGVzc2VudGlhbGx5IHNhdyB0aGVpciB2b3RlcyBkaXNhcHBlYXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2hlbiB0aGF0IHZvdGUgYWN0dWFsbHkgZ2V0cyB0byB0aGUgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2UsIGl0JiM4MjE3O3MganVzdCB0aHJvd24gYXdheS4gSXQmIzgyMTc7cyBjb3VudGVkIHNpbXBseSB0byBiZSB0aHJvd24gYXdheSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJbiBDYWxpZm9ybmlhLCBpdCB3YXMgdGhlIG9wcG9zaXRlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlZlcmEgc2FpZCB0aGUgZ3JvdXAgZGVsaWJlcmF0ZWx5IGNob3NlIHR3byBEZW1vY3JhdGljLWxlYW5pbmcgc3RhdGVzIGFuZCB0d28gUmVwdWJsaWNhbi1sZWFuaW5nIHN0YXRlcyAmIzgyMTI7IENsaW50b24gd29uIGFib3V0IDYxIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHZvdGUgaW4gTWFzc2FjaHVzZXR0cywgd2hpbGUgVHJ1bXAgd29uIGFib3V0IDU1IHBlcmNlbnQgaW4gU291dGggQ2Fyb2xpbmEgJiM4MjEyOyB0byBhcmd1ZSB0aGF0IHRoZSB3aW5uZXItdGFrZS1hbGwgc3lzdGVtIGhhcm1zIHZvdGVycyBvZiBib3RoIHBhcnRpZXMuPC9wPgo8cD5UaGV5IGFsc28gZHJhZnRlZCBsb2NhbCByZXNpZGVudHMgdG8gc2VydmUgYXMgcGxhaW50aWZmcywgaW5jbHVkaW5nIGFjdG9yIGFuZCBjb21lZGlhbiBQYXVsIFJvZHJpZ3VleiwgYSBSZXB1YmxpY2FuLCBpbiBDYWxpZm9ybmlhLiBJbiBNYXNzYWNodXNldHRzLCB0aGUgZ3JvdXAgdGFwcGVkIGZvcm1lciBSZXB1YmxpY2FuIEdvdi4gV2lsbGlhbSBXZWxkLCB3aG8gbWFkZSBhIGNhbWVvIGFwcGVhcmFuY2UgaW4gdGhlIDIwMTYgZWxlY3Rpb24gYXMgdmljZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FuZGlkYXRlIGZvciB0aGUgTGliZXJ0YXJpYW4gUGFydHkuPC9wPgo8cD5UaGVpciBnb2FsIGlzIHRvIGdldCB0aGUgcXVlc3Rpb24gZXZlbnR1YWxseSBiZWZvcmUgdGhlIFUuUy4gU3VwcmVtZSBDb3VydCAmIzgyMTI7IGEgbG9uZywgdW5jZXJ0YWluIHJvYWQgd2l0aCBubyBndWFyYW50ZWUgdGhhdCB0aGUgaGlnaCBjb3VydCB3b3VsZCBldmVuIGFncmVlIHRvIGhlYXIgdGhlIGNhc2UsIGxldCBhbG9uZSBydWxlIGluIHRoZWlyIGZhdm9yLjwvcD4KPHA+VGhlIGdyb3VwIGlzIGhvcGluZyB0byBwcmVzc3VyZSBzdGF0ZXMgdG8gYWRvcHQgYSBtb3JlIHByb3BvcnRpb25hbCBkaXN0cmlidXRpb24gb2YgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2Ugdm90ZXMuPC9wPgo8cD5VbmRlciB0aGF0IHN5c3RlbSwgZm9yIGluc3RhbmNlLCBUcnVtcCB3b3VsZCBnZXQgNTIgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgMzggZWxlY3RvcnMgaW4gVGV4YXMsIHdoaWxlIENsaW50b24sIHdobyBnYXJuZXJlZCBhYm91dCA0NCBwZXJjZW50IG9mIHRoZSBUZXhhcyB2b3RlLCB3b3VsZCBnZXQgYWJvdXQgNDQgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgZWxlY3RvcnMuIFRoZSByZW1haW5kZXIgd291bGQgZ28gdG8gdGhpcmQtcGFydHkgY2FuZGlkYXRlcyB3aG8gcmVhY2hlZCBhIHRocmVzaG9sZCBvciBiZSBkaXZ2aWVkIHVwIGFtb25nIHRoZSBtYWpvci1wYXJ0eSBjYW5kaWRhdGVzLCBhZ2FpbiBiYXNlZCBvbiB0aGUgcGVyY2VudGFnZSBvZiB0aGVpciB2b3RlLjwvcD4KPHA+SWYgdGhlIHByb3BvcnRpb25hbCBzeXN0ZW0gb2YgbmFtaW5nIGVsZWN0b3JzIHRvIHRoZSBFbGVjdG9yYWwgQ29sbGVnZSBoYWQgYmVlbiBpbiBwbGFjZSBkdXJpbmcgdGhlIDIwMTYgZWxlY3Rpb24sIFZlcmEgc2FpZCwgQ2xpbnRvbiAmIzgyMTI7IHdobyB3b24gdGhlIG5hdGlvbmFsIHBvcHVsYXIgdm90ZSBieSBuZWFybHkgMi45IG1pbGxpb24gdm90ZXMgJiM4MjEyOyB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gZWxlY3RlZCBwcmVzaWRlbnQuIEJ1dCBoZSB3YXMgcXVpY2sgdG8gYWRkIHRoYXQgdGhlIGdvYWwgb2YgdGhlIGluaXRpYXRpdmUgaXMgbm90IHRvIGJlbmVmaXQgb25lIHBhcnR5IG92ZXIgYW5vdGhlci48L3A+CjxwPlRoZSBncm91cCBpcyBhbHJlYWR5IGdldHRpbmcgcHVzaGJhY2ssIGluY2x1ZGluZyBmcm9tIFdpbGxpYW0gR2FsdmluLCB3aG8gYXMgdGhlIE1hc3NhY2h1c2V0dHMgc2VjcmV0YXJ5IG9mIHRoZSBjb21tb253ZWFsdGggb3ZlcnNlZXMgc3RhdGUgZWxlY3Rpb25zLjwvcD4KPHA+R2FsdmluLCBhIERlbW9jcmF0LCBzYWlkIGhlIHN1c3BlY3RlZCB0aGUgcHVzaCBtaWdodCBiZSBhbiBlZmZvcnQgYnkgUmVwdWJsaWNhbnMgdG8gaGVscCByaWcgdGhlIEVsZWN0b3JhbCBDb2xsZWdlIGluIDIwMjAgZm9yIFRydW1wLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoaXMgc2hvdWxkIGJlIHRoZSBzdWJqZWN0IG9mIGEgbmF0aW9uYWwgZGlzY3Vzc2lvbiwgbm90IGEgbGF3c3VpdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgR2FsdmluLCB3aG8gaXMgbmFtZWQgaW4gdGhlIGxhd3N1aXQgZmlsZWQgaW4gTWFzc2FjaHVzZXR0cy4gJiM4MjIwO05vIG9uZSBoYXMgdGhvdWdodCB0aHJvdWdoIHRoZSBpbXBsaWNhdGlvbnMuIE5vIG9uZSYjODIxNztzIGRvbmUgYSBzdGF0aXN0aWNhbCBzdHVkeS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5HYWx2aW4gYWxzbyBzYWlkIHRoYXQgd2hpbGUgdGhlcmUgaXMgYSBwcmVkaWN0YWJpbGl0eSB0byB0aGUgd2lubmVyLXRha2UtYWxsIG1ldGhvZCwgdGhlcmUgaXMgbGVzcyBjbGFyaXR5IGluIHRyeWluZyB0byBkb2xlIG91dCBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMgYmFzZWQgb24gdGhlIG1hcmdpbiBvZiBlYWNoIGNhbmRpZGF0ZSYjODIxNztzIHZvdGUgdG90YWwgaW4gZWFjaCBzdGF0ZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXaGVuIHlvdSBzdGFydCB0YWxraW5nIGFib3V0IHdoYXQgcGVyY2VudGFnZSBkaWQgeW91IHdpbiBPaGlvIGJ5LCB0aGVuIHlvdSYjODIxNztyZSByYWlzaW5nIHF1ZXN0aW9ucywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGlzIGlzIGNsZWFybHkgYSBtYXRoZW1hdGljYWwgZ2FtZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BIHNwb2tlc21hbiBmb3IgdGhlIHNlY3JldGFyeSBvZiBzdGF0ZSYjODIxNztzIG9mZmljZSBpbiBUZXhhcyBzYWlkIGl0IGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGNvbW1lbnQgb24gcGVuZGluZyBsaXRpZ2F0aW9uLiBBbiBvZmZpY2lhbCB3aXRoIHRoZSBzZWNyZXRhcnkgb2Ygc3RhdGUmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgaW4gU291dGggQ2Fyb2xpbmEgc2FpZCB0aGF0IGl0IGlzIHByZXBhcmluZyBhIHJlc3BvbnNlIHRvIHRoZSBsYXdzdWl0IGFuZCB0aGF0IHRoZSBvZmZpY2UgaXMgcmVxdWlyZWQgdG8gZm9sbG93IHN0YXRlIGxhd3MuPC9wPgo8cD5UaGUgbGF3c3VpdCBpc24mIzgyMTc7dCB0aGUgZmlyc3QgdG8gdHJ5IHRvIHdvcmsgYXJvdW5kIHRoZSBFbGVjdG9yYWwgQ29sbGVnZS48L3A+CjxwPlRoZSBOYXRpb25hbCBQb3B1bGFyIFZvdGUgaW5pdGlhdGl2ZSBpcyBob3BpbmcgdG8gcGVyc3VhZGUgZW5vdWdoIHN0YXRlcyB0byBwYXNzIGxhd3MgYXNzaWduaW5nIGFsbCBvZiB0aGVpciBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMgdG8gdGhlIHdpbm5lciBvZiB0aGUgbmF0aW9uYWwgcG9wdWxhciB2b3RlLiBUaGUgc3RyYXRlZ3kgd291bGQga2ljayBpbiB3aGVuIHN0YXRlcyB3aXRoIGVub3VnaCBlbGVjdG9yYWwgY29sbGVnZSB2b3RlcyB0byBwdXQgYSBjYW5kaWRhdGUgaW4gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGpvaW4uPC9wPgo8cD5UZW4gRGVtb2NyYXRpYy1sZWFuaW5nIHN0YXRlcyBhbmQgdGhlIERpc3RyaWN0IG9mIENvbHVtYmlhIGhhdmUgam9pbmVkIHNvIGZhciwgcmVwcmVzZW50aW5nIDE2NSBlbGVjdG9yYWwgdm90ZXMuIFN0YXRlcyByZXByZXNlbnRpbmcgYW5vdGhlciAxMDUgZWxlY3RvcmFsIHZvdGVzIGFyZSBuZWVkZWQgdG8gc2VjdXJlIHRoZSAyNzAgZWxlY3RvcmFsIHZvdGVzIHJlcXVpcmVkIHRvIHdpbiB0aGUgcHJlc2lkZW5jeS48L3A+CjxwPkVsaW1pbmF0aW5nIHRoZSBFbGVjdG9yYWwgQ29sbGVnZSBkaXJlY3RseSBpcyBmYXIgbW9yZSBkYXVudGluZywgcmVxdWlyaW5nIGEgY29uc3RpdHV0aW9uYWwgYW1lbmRtZW50LjwvcD4KPHA+QmFja2VycyBvZiBib3RoIGVmZm9ydHMgc2F5IHRoZXkgd2FudCB0byBlbnN1cmUgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbmRpZGF0ZXMgc2VlIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgdG8gcGljayB1cCB2b3RlcyBpbiBldmVyeSBzdGF0ZS48L3A+CjxwPlRoYXQgY291bGQgbWVhbiB0aGF0IHJlc2lkZW50cyBvZiBNYXNzYWNodXNldHRzLCB3aGljaCBoYXNuJiM4MjE3O3Qgdm90ZWQgZm9yIGEgUmVwdWJsaWNhbiBwcmVzaWRlbnQgc2luY2UgUm9uYWxkIFJlYWdhbiBhbmQgaXMgbGFyZ2VseSBpZ25vcmVkIG9uIHRoZSBjYW1wYWlnbiB0cmFpbCwgY291bGQgc2VlIG1vcmUgY2FtcGFpZ24gcmFsbGllcyBhdCBob21lIGluc3RlYWQgb2YgaGF2aW5nIHRvIHRyYXZlbCBvdmVyIHRoZSBzdGF0ZSBsaW5lIGludG8gTmV3IEhhbXBzaGlyZSwgc2l0ZSBvZiB0aGUgZmlyc3QtaW4tdGhlLW5hdGlvbiBwcmltYXJ5LjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)