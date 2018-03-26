Job-Applications.com names scholarship winners

Published: March 26, 2018 - 12:36 PM
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Akron police raid North Hill house, seize fentanyl and other drugs, arrest men
Extra Helping: Akron Krispy Kreme, oldest in the country, to shut temporarily for production area makeover
Speeders beware: Akron police are upping patrols
University of Akrons President Matthew Wilson stepping down to rejoin law school faculty