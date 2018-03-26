Kendyl Gorman: LITTLE Girl, BIG Dreams!

Published: March 26, 2018 - 12:31 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NZWV0IFByby1Nb2RlbCBhbmQgVGFsZW50IE1hbmFnZW1lbnQmIzgyMTc7cyA2LXllYXItb2xkIEtlbmR5bCBHb3JtYW4sIGZyb20gQWtyb24sIE9oaW8uIFNoZSYjODIxNztzIGEgcGludC1zaXplZCwgZ28tZ2V0dGVyIHdobyBoYXMgZHJlYW1zIG9mIHN0YXJyaW5nIGluIGEgVFYgc2hvdywgYW5kIGFic29sdXRlbHkgbG92ZXMgYmVpbmcgY2VudGVyIHN0YWdlITwvcD4KPHA+T3VyIGxpdHRsZSBLZW5keWwgaGFzIGNvbWUgYSBsb25nIHdheSBzaW5jZSBoZXIgZmlyc3QgZGF5IGF0IFByby1Nb2RlbCBhbmQgVGFsZW50OiAmIzgyMjA7V2hlbiBJIGZpcnN0IHN0YXJ0ZWQgd2l0aCBQcm8tTW9kZWwgYW5kIFRhbGVudCBJIHdhcyBraW5kIG9mIHNoeS4gTXkgdmVyeSBmaXJzdCBtZWV0aW5nIEkgY3JpZWQgYmVjYXVzZSBJIHdhcyBib3RoIG5lcnZvdXMgYW5kIGV4Y2l0ZWQhIEJ1dCBldmVyeW9uZSB3YXMgc28gbmljZSB0byBtZSBhbmQgaGVscGVkIG1lIGdldCBvdmVyIG15IG5lcnZvdXNuZXNzLiBPbmNlIEkgb3ZlcmNhbWUgaXQsIEkganVzdCBvcGVuZWQgdXAgYW5kIHNob3dlZCBldmVyeW9uZSB3aG8gSSBhbS4mIzgyMjE7IFByby1Nb2RlbCBhbmQgVGFsZW50IHRhdWdodCBLZW5keWwgd2hhdCBpdCB0YWtlcyB0byBiZSBzdWNjZXNzZnVsIGFzIGEgY2hpbGQgaW4gdGhlIGluZHVzdHJ5LiAmIzgyMjA7VGhleSByZWFsbHkgaGVscGVkIG1lIGJ1aWxkIG15IGFjdGluZyBza2lsbHMsIGFuZCB0YXVnaHQgbWUgd2hhdCBpdCBtZWFucyB0byBiZSBwcm9mZXNzaW9uYWwsIGV2ZW4gYXMgYSBraWQuIEkgaGFkIG5vIGlkZWEgd2hhdCBpdCByZWFsbHkgbWVhbnQgdG8gYmUgYW4gYWN0cmVzcywgSSBzdGlsbCBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IGV2ZXJ5dGhpbmcsIGJ1dCBJIGFtIGxlYXJuaW5nIGV2ZXJ5IGRheSEgSXQgaGFzIGJlZW4gc3VjaCBhIGZ1biB0aW1lIGFuZCBJIGxvdmUgd2hhdCBJIGFtIGRvaW5nLiYjODIyMTsgQWZ0ZXIgd29ya2luZyB3aXRoIGhlciBjb2FjaGVzLCBLZW5keWwgZmVsdCBzaGUgd2FzIHJlYWR5IHRvIHRha2UgaGVyIHNraWxscyB0byBhIG5hdGlvbmFsIGxldmVsIGFuZCBkZWNpZGVkIHRvIHB1cnN1ZSB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBNb2RlbCBhbmQgVGFsZW50IEFzc29jaWF0aW9uIChJTVRBKSB0aGlzIHBhc3QgSmFudWFyeS48L3A+CjxwPktlbmR5bCBtYWRlIGFtYXppbmcgbWVtb3JpZXMgYXQgSU1UQSwgYW1vbmcgaGVyIGZhdm9yaXRlcyB3ZXJlIHRoZSBmcmllbmRzIHNoZSBtYWRlLiAmIzgyMjA7V2UgYmVjYW1lIHZlcnkgY2xvc2UgYW5kIHN1cHBvcnRlZCBlYWNoIG90aGVyLiBJdCB3YXMgcmVhbGx5IGZ1biB0byBzZWUgdGhlbSBhbGwgcGVyZm9ybSBhbmQgdG8gY2hlZXIgdGhlbSBvbi4mIzgyMjE7IEtlbmR5bCBzYXlzIHRoYXQgSU1UQSBoZWxwZWQgbW90aXZhdGUgYW5kIGV4Y2l0ZSBoZXIgdG8gZG8gbW9yZSBvZiB3aGF0IHNoZSBsb3ZlcyYjODIzMDthY3RpbmchIEtlbmR5bCBjaGFybWVkIHRoZSBtYW5hZ2VycyBhbmQgYWdlbnRzIGF0IElNVEEgd2l0aCBoZXIgaGFyZCB3b3JrIGFuZCBzcHVua3kgcGVyc29uYWxpdHksIGVhcm5pbmcgYSBzdGFnZ2VyaW5nIDI1IGNhbGxiYWNrcyEgU2hlIGlzIG5vdyB3b3JraW5nIHdpdGggdGhlIGxlZ2VuZGFyeSBCaWxseSBIdWZzZXkgYW5kIHNpZ25lZCB3aXRoIERpc2NvdmVyIE1hbmFnZW1lbnQgaW4gTEEuIEtlbmR5bCBoYXMgbXVsdGlwbGUgb2ZmZXJzIGZyb20gTEEgdGFsZW50IGFnZW5jaWVzLiBLZW5keWwgYW5kIGhlciBmYW1pbHkgaGF2ZSBub3QgbWFkZSBhIGZpbmFsIGRlY2lzaW9uIG9uIHdoaWNoIG9uZSBzaGVzIHNpZ25pbmcgd2l0aCAmIzgyMTE7IHdoYXQgYSBncmVhdCBwb3NpdGlvbiB0byBiZSBpbiE8L3A+CjxwPktlbmR5bCYjODIxNztzIHBhcmVudHMsIHdobyBhcmUgaGVyIGJpZ2dlc3QgZmFucywgaGF2ZSBzdG9vZCBieSBoZXIgdGhyb3VnaCB0aGlzIGpvdXJuZXkgYW5kIGhhdmUgc2VlbiBmaXJzdCBoYW5kIGhvdyBtdWNoIEtlbmR5bCYjODIxNztzIHRhbGVudCBoYXMgZ3Jvd24gc2luY2Ugd29ya2luZyB3aXRoIFByby1Nb2RlbCBhbmQgVGFsZW50LiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBzbyBtdWNoIGZ1biB0byB3YXRjaCBoZXIgZ3JvdyBhbmQgb3ZlcmNvbWUgZGlmZmVyZW50IGNoYWxsZW5nZXMuIFdlIGxvdmUgdGhhdCBzaGUgaGFzIG1hZGUgbmV3IGZyaWVuZHMgYW5kIHJvbGUgbW9kZWxzLiBJdCYjODIxNztzIGRlZmluaXRlbHkgYmVlbiBhIGpvdXJuZXksIGZ1bGwgb2YgZXhwZXJpZW5jZXMgd2Ugd2lsbCBjaGVyaXNoIGZvcmV2ZXIuIFNvbWV0aW1lcyBpdCYjODIxNztzIG92ZXJ3aGVsbWluZywgYnV0IHdlIGtub3cgUHJvLU1vZGVsIGFuZCBUYWxlbnQgaGF2ZSBvdXIgYmVzdCBpbnRlcmVzdHMgaW4gbWluZC4gVGhleSBjb21wbGV0ZWx5IGRvIHRoZWlyIHBhcnQgdG8gZW5zdXJlIHdlIGhhdmUgdGhlIGNvcnJlY3QgaW5mb3JtYXRpb24gc28gd2UgY2FuIG1ha2UgdGhlIHJpZ2h0IGRlY2lzaW9ucyBmb3IgS2VuZHlsLiBXZSBhYnNvbHV0ZWx5IGxvdmUgUHJvLU1vZGVsIGFuZCBUYWxlbnQgYW5kIGFyZSBzbyB0aGFua2Z1bCB0byBiZSBhIHBhcnQgb2YgdGhlaXIgZmFtaWx5LiBXaXRob3V0IFByby1Nb2RlbCBhbmQgVGFsZW50LCBLZW5keWwgd291bGQgbm90IGJlIHdoZXJlIHNoZSBpcyB0b2RheSwmIzgyMjE7IFNhaWQgaGVyIG1vbSwgU2FyYWguPC9wPgo8cD5XaGVuIEtlbmR5bCBpcyBub3Qgd29ya2luZyB3aXRoIFByby1Nb2RlbCBhbmQgVGFsZW50LCBoZXIgaW50ZXJlc3RzIGluY2x1ZGUgcGxheWluZyBnYW1lcyB3aXRoIG15IGJyb3RoZXIgYW5kIHNpc3RlciwgYmFsbGV0LCBwYWludGluZywgYW5kIGRyYXdpbmcuIFNoZSBhbHNvIGVuam95cyBzd2ltbWluZywganVtcCByb3BlIGFuZCByaWRpbmcgaGVyIGJpY3ljbGUuPC9wPgo8cD5PbmUgZGF5LCBLZW5keWwgZHJlYW1zIG9mIHN0YXJyaW5nIGluIGEgc2hvdyBvbiBhIGh1Z2UgbmV0d29yayBsaWtlIHRoZSBEaXNuZXkgQ2hhbm5lbCBvciBOaWNrZWxvZGVvbi4gU2hlIHdhbnRzIHRvIGJlIHRoZSBiZXN0IGFjdHJlc3Mgc2hlIGNhbiBiZSBhbmQgaW1wYWN0IG90aGVyIGtpZHMgaGVyIGFnZS4gJiM4MjIwO0kgd2FudCB0byBjaGFuZ2UgdGhlIHdvcmxkIGFuZCBtYWtlIGl0IGEgYmV0dGVyIHBsYWNlIGZvciBldmVyeW9uZSEmIzgyMjE7PC9wPgo8cD5TaGUgY2VydGFpbmx5IGlzIHNwZWNpYWwhIFByby1Nb2RlbCBhbmQgVGFsZW50IE1hbmFnZW1lbnQgd2FudHMgdG8gY29uZ3JhdHVsYXRlIEtlbmR5bCBvbiBhbGwgb2YgaGVyIGhhcmQgd29yayBhbmQgc3VjY2VzcyBzbyBmYXIuIFdlIGFyZSBiZXlvbmQgZXhjaXRlZCB0byBiZSB3b3JraW5nIHdpdGggaGVyIGFzIHNoZSBjb250aW51ZXMgaGVyIGpvdXJuZXkuIFNoZSBpcyBwcm9vZiB0aGF0IGFtYXppbmcgdGhpbmdzIGNhbiBjb21lIGluIHNtYWxsIHBhY2thZ2VzISBXYXRjaCBvdXQgTEEsIGhlcmUgc2hlIGNvbWVzITwvcD4KPHA+RG8geW91IGhhdmUgYSBsaXR0bGUgcGVyc29uIHdobyB3YW50cyB0byBiZSBhIHN1cGVyc3Rhcj8gU2NoZWR1bGUgYW4gYXVkaXRpb24gc28gdGhleSBjYW4gbWVldCB0aGUgSU1UQSBzY291dHMhPC9wPgo8cD5Xcml0dGVuIGJ5OiBFbW1hTGVlIER1Y29ldXI8L3A+Cg==
Akron police raid North Hill house, seize fentanyl and other drugs, arrest men
Extra Helping: Akron Krispy Kreme, oldest in the country, to shut temporarily for production area makeover
Speeders beware: Akron police are upping patrols
University of Akrons President Matthew Wilson stepping down to rejoin law school faculty