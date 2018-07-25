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Poll: 77 Percent of Job-Seekers Expect at Least $10 an Hour for Summer Jobs
Published: July 25, 2018 - 10:54 AM

Daniel McLean

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