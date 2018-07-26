Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Poll: 77 Percent of Job-Seekers Expect at Least $10 an Hour for Summer Jobs
Published: July 26, 2018 - 11:30 AM
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Beer notes: Hoppin’ Frog celebrates New Year’s Eve in July; Belgian brewer visits Cleveland; Akron Zoo tasting set July 17th, 2018 6:20 PM
Defunct Canton brew equipment maker owners and creditors have their say in court July 10th, 2018 3:41 PM
Beer notes: San Francisco brewery throws shade at LeBron James; Hoppin’ Frog anniversary; Akronym grand opening June 19th, 2018 9:47 PM
Beer notes: Brew at the Zoo and Cleveland Summer Beerfest are Saturday; Lager Heads serving pizza June 12th, 2018 5:44 PM

THE LATEST

Sex offender accused of trying to lure girls in Stark County is well-known geocacher Updated July 26th, 2018 12:52 PM
Stark County to host sobriety checkpoints Friday Today July 26th, 2018 12:54 PM
Review: Bo Burnham’s winning ‘Eighth Grade’ features breakout performance by Elsie Fisher Updated July 26th, 2018 12:43 PM
Akron woman charged after motel guest says she entered wrong room, refused to leave Today July 26th, 2018 12:40 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal