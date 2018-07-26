Poll: 77 Percent of Job-Seekers Expect at Least $10 an Hour for Summer Jobs

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cCBjbGFzcz0iTXNvTm9ybWFsIiBzdHlsZT0ibWFyZ2luOiAwaW4gMGluIDBwdDsgdGV4dC1hbGlnbjoganVzdGlmeTsgY29sb3I6ICMyMjIyMjI7IGxpbmUtaGVpZ2h0OiBub3JtYWw7IHRleHQtaW5kZW50OiAwcHg7IGxldHRlci1zcGFjaW5nOiBub3JtYWw7IGZvbnQtZmFtaWx5OiAnVGltZXMgTmV3IFJvbWFuJywgc2VyaWY7IGZvbnQtc2l6ZTogMTJwdDsgZm9udC1zdHlsZTogbm9ybWFsOyBmb250LXdlaWdodDogNDAwOyBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZmZmZmZmOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL0pvYi1BcHBsaWNhdGlvbnMuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+Sm9iLUFwcGxpY2F0aW9ucy5jb208L2E+LCBiYXNlZCBpbiBDYW50b24sIE9oaW8swqBhbm5vdW5jZWQgdGhlIHJlc3VsdHMgb2YgYSBzaXgtcXVlc3Rpb24gb25saW5lIHBvbGwgdGhhdCByZXZlYWxzIGpvYi1zZWVrZXJz4oCZIHRob3VnaHRzIG9uIHN1bW1lciBqb2JzLiBUaGUga2V5IHRha2Vhd2F5cyBhcmUgdGhhdCBhIGhlYWx0aHkgc2xpY2Ugb2Ygam9iLXNlZWtlcnMgYXJlIGxvb2tpbmcgZm9yIHN1bW1lciBqb2JzIHRoYXQgb2ZmZXIgdHJhaW5pbmcsIGZsZXhpYmxlIHNjaGVkdWxlcyBhbmQgYXQgbGVhc3QgJDEwIGFuIGhvdXIuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0iTXNvTm9ybWFsIiBzdHlsZT0ibWFyZ2luOiAwaW4gMGluIDBwdDsgdGV4dC1hbGlnbjoganVzdGlmeTsgY29sb3I6ICMyMjIyMjI7IGxpbmUtaGVpZ2h0OiBub3JtYWw7IHRleHQtaW5kZW50OiAwcHg7IGxldHRlci1zcGFjaW5nOiBub3JtYWw7IGZvbnQtZmFtaWx5OiAnVGltZXMgTmV3IFJvbWFuJywgc2VyaWY7IGZvbnQtc2l6ZTogMTJwdDsgZm9udC1zdHlsZTogbm9ybWFsOyBmb250LXdlaWdodDogNDAwOyBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZmZmZmZmOyI+VGhlIHBvbGwsIHdoaWNoIHdhcyBjcmVhdGVkIGJ5IGFuIE9oaW8tYmFzZWQgY29tcGFueSzCoGV4cGxvcmVkIHdoYXQgam9iLXNlZWtlcnMgc291Z2h0IGluIGEgc3VtbWVyIGpvYjsgaG93IHRoZXkgYXR0ZW1wdGVkIHRvIGZpbmQgYSBzdW1tZXIgam9iOyBpZiB0aGV5IHdvdWxkIGNvbnNpZGVyIHZvbHVudGVlciBwb3NpdGlvbnM7IHdoYXQgdGhleSBjb25zaWRlciDigJxnb29kIHdhZ2Vz4oCdIGZvciBzdW1tZXIgd29yazsgYW5kIGlmIHRoZXkgd291bGQgYmUgb3BlbiB0byBrZWVwaW5nIHRoZSBqb2IgYWZ0ZXIgc3VtbWVyIGhhcyBjb21lIGFuZCBnb25lLjwvcD4KPHAgY2xhc3M9Ik1zb05vcm1hbCIgc3R5bGU9Im1hcmdpbjogMGluIDBpbiAwcHQ7IHRleHQtYWxpZ246IGp1c3RpZnk7IGNvbG9yOiAjMjIyMjIyOyBsaW5lLWhlaWdodDogbm9ybWFsOyB0ZXh0LWluZGVudDogMHB4OyBsZXR0ZXItc3BhY2luZzogbm9ybWFsOyBmb250LWZhbWlseTogJ1RpbWVzIE5ldyBSb21hbicsIHNlcmlmOyBmb250LXNpemU6IDEycHQ7IGZvbnQtc3R5bGU6IG5vcm1hbDsgZm9udC13ZWlnaHQ6IDQwMDsgYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZmZmZjsiPlRvIHNlZSB0aGUgcG9sbCwgY2xpY2sgaGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuam9iLWFwcGxpY2F0aW9ucy5jb20vYmxvZy9zdW1tZXItam9icy1wb2xsLTIwMTgvIj5odHRwczovL3d3dy5qb2ItYXBwbGljYXRpb25zLmNvbS9ibG9nL3N1bW1lci1qb2JzLXBvbGwtMjAxOC88L2E+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0iTXNvTm9ybWFsIiBzdHlsZT0ibWFyZ2luOiAwaW4gMGluIDBwdDsgdGV4dC1hbGlnbjoganVzdGlmeTsgY29sb3I6ICMyMjIyMjI7IGxpbmUtaGVpZ2h0OiBub3JtYWw7IHRleHQtaW5kZW50OiAwcHg7IGxldHRlci1zcGFjaW5nOiBub3JtYWw7IGZvbnQtZmFtaWx5OiAnVGltZXMgTmV3IFJvbWFuJywgc2VyaWY7IGZvbnQtc2l6ZTogMTJwdDsgZm9udC1zdHlsZTogbm9ybWFsOyBmb250LXdlaWdodDogNDAwOyBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZmZmZmZmOyI+VGhlIGZpbmRpbmdzIGluY2x1ZGVkOjwvcD4KPHAgY2xhc3M9Im1fLTYzNDg3Mjg1NDQwMjk2ODYzNm1fMzAzNjYzMDA2MjAzMjEwMTY1Nm1fLTg1NjcwMjQ2NTEzMTg3NDkxNDdtXzMxOTY4MjkzNDIzMDE0MjgwNjVnbWFpbC1Nc29MaXN0UGFyYWdyYXBoQ3hTcEZpcnN0IiBzdHlsZT0ibWFyZ2luOiAwaW4gMGluIDBwdCAwLjVpbjsgdGV4dC1hbGlnbjoganVzdGlmeTsgY29sb3I6ICMyMjIyMjI7IGxpbmUtaGVpZ2h0OiBub3JtYWw7IHRleHQtaW5kZW50OiAwcHg7IGxldHRlci1zcGFjaW5nOiBub3JtYWw7IGZvbnQtZmFtaWx5OiAnVGltZXMgTmV3IFJvbWFuJywgc2VyaWY7IGZvbnQtc2l6ZTogMTJwdDsgZm9udC1zdHlsZTogbm9ybWFsOyBmb250LXdlaWdodDogNDAwOyBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZmZmZmZmOyI+JiM4MjExOzxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250OiA3cHQvbm9ybWFsICdUaW1lcyBOZXcgUm9tYW4nOyI+wqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqA8L3NwYW4+VGhlIGRlc3RpbmF0aW9uIG9mIHN1bW1lciBqb2IgKGEgYmVhY2ggam9iLCBmb3IgZXhhbXBsZSkgd2FzIG11Y2ggbGVzcyBpbXBvcnRhbnQgdGhhbiBvYnRhaW5pbmcgc2tpbGxzIGFuZCBkZWNlbnQgd2FnZXMuIEp1c3QgOCBwZXJjZW50IHByaW9yaXRpemVkIGxvY2F0aW9uIG9mIHRoZSBqb2IsIHdoaWxlIDUwIHBlcmNlbnQgc2FpZCB0aGVpciB0b3AgZ29hbCB3YXMg4oCcam9iIHNraWxscyB0cmFpbmluZy8gYXBwcmVudGljZXNoaXDigJ07IGFuZCA0MiBwZXJjZW50IHNhaWQg4oCcZ29vZCB3YWdlc+KAnSB3ZXJlIG9mIHRoZSB1cG1vc3QgaW1wb3J0YW5jZS48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJtXy02MzQ4NzI4NTQ0MDI5Njg2MzZtXzMwMzY2MzAwNjIwMzIxMDE2NTZtXy04NTY3MDI0NjUxMzE4NzQ5MTQ3bV8zMTk2ODI5MzQyMzAxNDI4MDY1Z21haWwtTXNvTGlzdFBhcmFncmFwaEN4U3BNaWRkbGUiIHN0eWxlPSJtYXJnaW46IDBpbiAwaW4gMHB0IDAuNWluOyB0ZXh0LWFsaWduOiBqdXN0aWZ5OyBjb2xvcjogIzIyMjIyMjsgbGluZS1oZWlnaHQ6IG5vcm1hbDsgdGV4dC1pbmRlbnQ6IDBweDsgbGV0dGVyLXNwYWNpbmc6IG5vcm1hbDsgZm9udC1mYW1pbHk6ICdUaW1lcyBOZXcgUm9tYW4nLCBzZXJpZjsgZm9udC1zaXplOiAxMnB0OyBmb250LXN0eWxlOiBub3JtYWw7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDA7IGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNmZmZmZmY7Ij4mIzgyMTE7PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQ6IDdwdC9ub3JtYWwgJ1RpbWVzIE5ldyBSb21hbic7Ij7CoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoDwvc3Bhbj5JbiB0ZXJtcyBvZiBob3cgam9iLXNlZWtlcnMgc291Z2h0IGpvYnM7IHR3byBvZiB0aHJlZSByZXNwb25kZW50cyAoNjYgcGVyY2VudCkgc2FpZCB0aGV5IHVzZWQgb25saW5lIHJlc291cmNlcyBhbmQgMjYgcGVyY2VudCB1c2VkIOKAnHBlcnNvbmFsIGNvbm5lY3Rpb25zLuKAnTwvcD4KPHAgY2xhc3M9Im1fLTYzNDg3Mjg1NDQwMjk2ODYzNm1fMzAzNjYzMDA2MjAzMjEwMTY1Nm1fLTg1NjcwMjQ2NTEzMTg3NDkxNDdtXzMxOTY4MjkzNDIzMDE0MjgwNjVnbWFpbC1Nc29MaXN0UGFyYWdyYXBoQ3hTcE1pZGRsZSIgc3R5bGU9Im1hcmdpbjogMGluIDBpbiAwcHQgMC41aW47IHRleHQtYWxpZ246IGp1c3RpZnk7IGNvbG9yOiAjMjIyMjIyOyBsaW5lLWhlaWdodDogbm9ybWFsOyB0ZXh0LWluZGVudDogMHB4OyBsZXR0ZXItc3BhY2luZzogbm9ybWFsOyBmb250LWZhbWlseTogJ1RpbWVzIE5ldyBSb21hbicsIHNlcmlmOyBmb250LXNpemU6IDEycHQ7IGZvbnQtc3R5bGU6IG5vcm1hbDsgZm9udC13ZWlnaHQ6IDQwMDsgYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZmZmZjsiPiYjODIxMTs8c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udDogN3B0L25vcm1hbCAnVGltZXMgTmV3IFJvbWFuJzsiPsKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgPC9zcGFuPk1vc3Qgam9iLXNlZWtlcnMgKDU2IHBlcmNlbnQpIHdvdWxkIG5vdCBjb25zaWRlciBhIHZvbHVudGVlciBvciB1bnBhaWQgaW50ZXJuc2hpcCBwb3NpdGlvbiBmb3IgdGhlIHN1bW1lcjsgNDQgcGVyY2VudCwgaG93ZXZlciwgd291bGQgYmUgb3BlbiB0byBmb3Jnb2luZyB3YWdlcyBpbiBleGNoYW5nZSBmb3IgYnVpbGRpbmcgZXhwZXJpZW5jZSBhbmQgZXhwYW5kaW5nIHRoZWlyIHNraWxscyB3aXRoIGEgdm9sdW50ZWVyIG9yIHVucGFpZCBwb3NpdGlvbi48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJtXy02MzQ4NzI4NTQ0MDI5Njg2MzZtXzMwMzY2MzAwNjIwMzIxMDE2NTZtXy04NTY3MDI0NjUxMzE4NzQ5MTQ3bV8zMTk2ODI5MzQyMzAxNDI4MDY1Z21haWwtTXNvTGlzdFBhcmFncmFwaEN4U3BNaWRkbGUiIHN0eWxlPSJtYXJnaW46IDBpbiAwaW4gMHB0IDAuNWluOyB0ZXh0LWFsaWduOiBqdXN0aWZ5OyBjb2xvcjogIzIyMjIyMjsgbGluZS1oZWlnaHQ6IG5vcm1hbDsgdGV4dC1pbmRlbnQ6IDBweDsgbGV0dGVyLXNwYWNpbmc6IG5vcm1hbDsgZm9udC1mYW1pbHk6ICdUaW1lcyBOZXcgUm9tYW4nLCBzZXJpZjsgZm9udC1zaXplOiAxMnB0OyBmb250LXN0eWxlOiBub3JtYWw7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDA7IGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNmZmZmZmY7Ij4mIzgyMTE7PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQ6IDdwdC9ub3JtYWwgJ1RpbWVzIE5ldyBSb21hbic7Ij7CoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoDwvc3Bhbj5Kb2Itc2Vla2VycyB3ZXJlIGV2ZW5seSBzcGxpdCBiZXR3ZWVuIHdoaWNoIHdhcyBtb3N0IGltcG9ydGFudDog4oCcZ29vZCB3YWdlc+KAnSBvciDigJxmbGV4aWJsZSBzY2hlZHVsZXMu4oCdIFRoZSA1MCBwZXJjZW50LTUwIHBlcmNlbnQgc3BsaXQgcmV2ZWFscyB0aGUgaW1wb3J0YW5jZSBqb2Igc2Vla2VycyBhcmUgcGxhY2luZyBvbiBvYnRhaW5pbmcgYSB3b3JrLWxpZmUgYmFsYW5jZS48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJtXy02MzQ4NzI4NTQ0MDI5Njg2MzZtXzMwMzY2MzAwNjIwMzIxMDE2NTZtXy04NTY3MDI0NjUxMzE4NzQ5MTQ3bV8zMTk2ODI5MzQyMzAxNDI4MDY1Z21haWwtTXNvTGlzdFBhcmFncmFwaEN4U3BNaWRkbGUiIHN0eWxlPSJtYXJnaW46IDBpbiAwaW4gMHB0IDAuNWluOyB0ZXh0LWFsaWduOiBqdXN0aWZ5OyBjb2xvcjogIzIyMjIyMjsgbGluZS1oZWlnaHQ6IG5vcm1hbDsgdGV4dC1pbmRlbnQ6IDBweDsgbGV0dGVyLXNwYWNpbmc6IG5vcm1hbDsgZm9udC1mYW1pbHk6ICdUaW1lcyBOZXcgUm9tYW4nLCBzZXJpZjsgZm9udC1zaXplOiAxMnB0OyBmb250LXN0eWxlOiBub3JtYWw7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDA7IGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNmZmZmZmY7Ij4mIzgyMTE7PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQ6IDdwdC9ub3JtYWwgJ1RpbWVzIE5ldyBSb21hbic7Ij7CoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoDwvc3Bhbj5JbiB0ZXJtcyBvZiB3YWdlcywgNzcgcGVyY2VudCB0aG91Z2h0IGF0IGxlYXN0ICQxMCBhbiBob3VyIHdhcyBhIGdvb2QgaG91cmx5IHdhZ2UgZm9yIGEgc3VtbWVyIGpvYi4gVGhlIHRvcCB0d28gcmVzcG9uc2VzIHdlcmUg4oCcYWJvdXQgJDEwIGFuIGhvdXLigJ0gKDMyIHBlcmNlbnQpIGFuZCDigJxhYm91dCAkMTIgYW4gaG91cuKAnSAoMjUgcGVyY2VudCkuwqDCoE9uIHRoZSBsb3dlciBlbmQsIHJvdWdobHkgMSBpbiA1IGpvYi1zZWVrZXJzIHNhaWQgdGhleSB3b3VsZCBjb25zaWRlciDigJxhYm91dCAkOCBhbiBob3Vy4oCdIGFzIGEgZ29vZCB3YWdlICgyMyBwZXJjZW50KTwvcD4KPHAgY2xhc3M9Im1fLTYzNDg3Mjg1NDQwMjk2ODYzNm1fMzAzNjYzMDA2MjAzMjEwMTY1Nm1fLTg1NjcwMjQ2NTEzMTg3NDkxNDdtXzMxOTY4MjkzNDIzMDE0MjgwNjVnbWFpbC1Nc29MaXN0UGFyYWdyYXBoQ3hTcE1pZGRsZSIgc3R5bGU9Im1hcmdpbjogMGluIDBpbiAwcHQgMC41aW47IGNvbG9yOiAjMjIyMjIyOyBsaW5lLWhlaWdodDogbm9ybWFsOyB0ZXh0LWluZGVudDogMHB4OyBsZXR0ZXItc3BhY2luZzogbm9ybWFsOyBmb250LWZhbWlseTogJ1RpbWVzIE5ldyBSb21hbicsIHNlcmlmOyBmb250LXNpemU6IDEycHQ7IGZvbnQtc3R5bGU6IG5vcm1hbDsgZm9udC13ZWlnaHQ6IDQwMDsgYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZmZmZjsiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBqdXN0aWZ5OyBmb250LXNpemU6IDEycHQ7Ij4mIzgyMTE7PHNwYW4gc3R5bGU9ImxpbmUtaGVpZ2h0OiBub3JtYWw7IGZvbnQtZmFtaWx5OiAnVGltZXMgTmV3IFJvbWFuJzsgZm9udC1zaXplOiA3cHQ7Ij7CoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoDwvc3Bhbj48L3NwYW4+PHNwYW4gc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGp1c3RpZnk7IGZvbnQtc2l6ZTogMTJwdDsiPkxhc3RseSwgaXQgaXMgY2xlYXIgbWFueSBqb2Itc2Vla2VycyBhcmUgb3BlbiB0byB0aGUgaWRlYSBvZiB0aGVpciBzdW1tZXIgam9iIGV2b2x2aW5nIGludG8gYSBjYXJlZXI6IDc3IHBlcmNlbnQsIG9yIG5lYXJseSA4IGluIDEwIHJlc3BvbmRlbnRzLCBzYWlkIHRoZXkgd291bGQgY29uc2lkZXIga2VlcGluZyB0aGVpciBqb2IgYWZ0ZXIgdGhlIHN1bW1lci48L3NwYW4+PC9wPgo8cCBjbGFzcz0iTXNvTm9ybWFsIiBzdHlsZT0ibWFyZ2luOiAwaW4gMGluIDBwdDsgdGV4dC1hbGlnbjoganVzdGlmeTsgY29sb3I6ICMyMjIyMjI7IGxpbmUtaGVpZ2h0OiBub3JtYWw7IHRleHQtaW5kZW50OiAwcHg7IGxldHRlci1zcGFjaW5nOiBub3JtYWw7IGZvbnQtZmFtaWx5OiAnVGltZXMgTmV3IFJvbWFuJywgc2VyaWY7IGZvbnQtc2l6ZTogMTJwdDsgZm9udC1zdHlsZTogbm9ybWFsOyBmb250LXdlaWdodDogNDAwOyBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZmZmZmZmOyI+4oCcVGhpcyBwb2xsIHJldmVhbHMgdGhhdCBlbnRyeS1sZXZlbCB3b3JrZXJzIGFyZSBnb2FsLW9yaWVudGVkLiBGcm9tIHByZWZlcnJpbmcgc3VtbWVyIGpvYnMgdGhhdOKAmWxsIGhlbHAgd2l0aCBmdXR1cmUgZW1wbG95bWVudCB0byBhIHdpbGxpbmduZXNzIHRvIGtlZXAgcG9zaXRpb25zIGxvbmcgYWZ0ZXIgdGhlIHNlYXNvbiBlbmRzLCBqb2IgaG9wZWZ1bHMgZGVtb25zdHJhdGUgYSBzdHJvbmcgd29yayBldGhpYyBhbmQgZGVzaXJlIHRvIGxlYXJuLOKAnSBzYWlkIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9Kb2ItQXBwbGljYXRpb25zLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPkpvYi1BcHBsaWNhdGlvbnMuY29tPC9hPiBQcmVzaWRlbnQgRG91ZyBDcmF3Zm9yZC48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJNc29Ob3JtYWwiIHN0eWxlPSJtYXJnaW46IDBpbiAwaW4gMHB0OyB0ZXh0LWFsaWduOiBqdXN0aWZ5OyBjb2xvcjogIzIyMjIyMjsgbGluZS1oZWlnaHQ6IG5vcm1hbDsgdGV4dC1pbmRlbnQ6IDBweDsgbGV0dGVyLXNwYWNpbmc6IG5vcm1hbDsgZm9udC1mYW1pbHk6ICdUaW1lcyBOZXcgUm9tYW4nLCBzZXJpZjsgZm9udC1zaXplOiAxMnB0OyBmb250LXN0eWxlOiBub3JtYWw7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDA7IGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNmZmZmZmY7Ij7igJxUaGF0IGRvZXNu4oCZdCBtZWFuIHRoZXnigJlsbCB0YWtlIGFueSBvbGQgc3VtbWVyIGpvYiwgdGhvdWdoLOKAnSBDcmF3Zm9yZCBhZGRzLiDigJxUaGUgaW1wb3J0YW5jZSBvZiBmbGV4aWJsZSBob3VycyBhbmQgc29saWQgcGF5IHJhdGVzIHNob3dzIGFuIGludGVyZXN0IGluIGFzc2VydGluZyB0aGVpciB2YWx1ZSBhcyBlbXBsb3llZXMuIFRoZXNlIHNraWxscyBzaG91bGQgY29tZSBpbiBoYW5keSB3aGVuIHNlYXJjaGluZyBmb3Igc3VtbWVyIHdvcmsgb3IgbGFzdGluZyBjYXJlZXJzLuKAnTwvcD4KPHAgY2xhc3M9Ik1zb05vcm1hbCIgc3R5bGU9Im1hcmdpbjogMGluIDBpbiAwcHQ7IHRleHQtYWxpZ246IGp1c3RpZnk7IGNvbG9yOiAjMjIyMjIyOyBsaW5lLWhlaWdodDogbm9ybWFsOyB0ZXh0LWluZGVudDogMHB4OyBsZXR0ZXItc3BhY2luZzogbm9ybWFsOyBmb250LWZhbWlseTogJ1RpbWVzIE5ldyBSb21hbicsIHNlcmlmOyBmb250LXNpemU6IDEycHQ7IGZvbnQtc3R5bGU6IG5vcm1hbDsgZm9udC13ZWlnaHQ6IDQwMDsgYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZmZmZjsiPlRoZSBvbmxpbmUgcG9sbCB3YXMgdGFrZW4gYnkgbmVhcmx5IDY1MCBqb2Itc2Vla2VycyBvbsKgPHNwYW4gY2xhc3M9Im1fLTYzNDg3Mjg1NDQwMjk2ODYzNm1fMzAzNjYzMDA2MjAzMjEwMTY1Nm1fLTg1NjcwMjQ2NTEzMTg3NDkxNDdtXzMxOTY4MjkzNDIzMDE0MjgwNjVnbWFpbC1Nc29IeXBlcmxpbmsiIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzAwNzBjMDsgZm9udC1mYW1pbHk6ICdUaW1lcyBOZXcgUm9tYW4nLCBzZXJpZjsgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOiB1bmRlcmxpbmU7Ij48YSBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDcwYzA7IGZvbnQtZmFtaWx5OiAnVGltZXMgTmV3IFJvbWFuJywgc2VyaWY7IHRleHQtZGVjb3JhdGlvbjogdW5kZXJsaW5lOyIgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuam9iLWFwcGxpY2F0aW9ucy5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+Sm9iLUFwcGxpY2F0aW9ucy5jb208L2E+PC9zcGFuPi4gVGhlIHBvbGwgcmVzdWx0cyB3ZXJlIGNvbGxlY3RlZCBmcm9tIEp1bmUgNSB0byBKdWx5IDYuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9Kb2ItQXBwbGljYXRpb25zLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPkpvYi1BcHBsaWNhdGlvbnMuY29tPC9hPiwgYmFzZWQgaW4gQ2FudG9uLCBPaGlvLCBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGxlYWRpbmcgb25saW5lIGpvYiBhcHBsaWNhdGlvbiByZXNvdXJjZXMgYXZhaWxhYmxlIGluIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD4KPHAgY2xhc3M9Ik1zb05vcm1hbCIgc3R5bGU9Im1hcmdpbjogMGluIDBpbiAwcHQ7IHRleHQtYWxpZ246IGp1c3RpZnk7IGNvbG9yOiAjMjIyMjIyOyBsaW5lLWhlaWdodDogbm9ybWFsOyB0ZXh0LWluZGVudDogMHB4OyBsZXR0ZXItc3BhY2luZzogbm9ybWFsOyBmb250LWZhbWlseTogJ1RpbWVzIE5ldyBSb21hbicsIHNlcmlmOyBmb250LXNpemU6IDEycHQ7IGZvbnQtc3R5bGU6IG5vcm1hbDsgZm9udC13ZWlnaHQ6IDQwMDsgYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZmZmZjsiPlRvIGxlYXJuIG1vcmUsIGNsaWNrIGhlcmU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuam9iLWFwcGxpY2F0aW9ucy5jb20vYmxvZy9zdW1tZXItam9icy1wb2xsLTIwMTgvIj5odHRwOi8vd3d3LmpvYi1hcHBsaWNhdGlvbnMuY29tL2Jsb2cvc3VtbWVyLWpvYnMtcG9sbC0yMDE4LzwvYT48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJNc29Ob3JtYWwiIHN0eWxlPSJtYXJnaW46IDBpbiAwaW4gMHB0OyB0ZXh0LWFsaWduOiBqdXN0aWZ5OyBjb2xvcjogIzIyMjIyMjsgbGluZS1oZWlnaHQ6IG5vcm1hbDsgdGV4dC1pbmRlbnQ6IDBweDsgbGV0dGVyLXNwYWNpbmc6IG5vcm1hbDsgZm9udC1mYW1pbHk6ICdUaW1lcyBOZXcgUm9tYW4nLCBzZXJpZjsgZm9udC1zaXplOiAxMnB0OyBmb250LXN0eWxlOiBub3JtYWw7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiA0MDA7IGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNmZmZmZmY7Ij4K