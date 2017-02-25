Ohio.com / Writers / Amanda Garrett / Summa names former executive to serve as interim leader
Published: February 25, 2017 - 12:00 PM
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By Betty Lin-Fisher
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