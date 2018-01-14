Ernest Angley blasted his associate when he left

Published: January 14, 2018 - 8:50 PM
-
Image 1 of 7
-
Image 2 of 7
-
Image 3 of 7
-
Image 4 of 7
-
Image 5 of 7
-
Image 6 of 7
-
Image 7 of 7
Image 1 of 7
View Gallery
By Bob Dyer
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPlNlY29uZCBvZiB0d28gcGFydHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRoZSBSZXYuIEJyb2NrIE1pbGxlciYjODIxNztzIDIwMTQgcmVzaWduYXRpb24gdHJpZ2dlcmVkIHNvbWV0aGluZyBvZiBhIGNpdmlsIHdhciBhdCBHcmFjZSBDYXRoZWRyYWwuPC9wPgo8cD5UaGUgZnVlbCB3YXMgcHJvdmlkZWQsIGluIHBhcnQsIGJ5IGEgc2VjcmV0IHJlY29yZGluZyBvZiBhIDImIzE4OTstaG91ciBzZXJ2aWNlIHRoYXQgd2FzIGRldm90ZWQgYWxtb3N0IGVudGlyZWx5IHRvIGJhc2hpbmcgdGhlIGZvcm1lciBhc3NvY2lhdGUgcGFzdG9yIGFuZCByaWRpY3VsaW5nIGhpcyBhbGxlZ2F0aW9uIHRoYXQgRXJuZXN0IEFuZ2xleSBpcyBnYXkgYW5kIGhhZCBzZXh1YWxseSBhYnVzZWQgaGltLjwvcD4KPHA+RHVyaW5nIHRoYXQgc2VydmljZSwgQW5nbGV5IGFkbWl0dGVkIHRoYXQgaGUgcm91dGluZWx5IGV4YW1pbmVkIG1lbiYjODIxNztzIGdlbml0YWxzIGJlZm9yZSBhbmQgYWZ0ZXIgdmFzZWN0b21pZXMuIEEgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBjb25ncmVnYXRpb24gcmVjb3JkZWQgdGhlIHNlcnZpY2UgYW5kIHByb3ZpZGVkIGEgY29weSB0byB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwuPC9wPgo8cD5Tb21lIG9mIHRoZSBhZG1pc3Npb25zIEFuZ2xleSBtYWRlIG9uIHRoZSB0YXBlIGxlZCB0byBhIHNpeC1wYXJ0IGludmVzdGlnYXRpdmUgc2VyaWVzIGluIHdoaWNoIG5lYXJseSB0d28gZG96ZW4gZm9ybWVyIGNodXJjaCBtZW1iZXJzIGNsYWltZWQgQW5nbGV5IHJ1bnMgYSBkYW5nZXJvdXMgY3VsdC4gVGhleSBzYWlkIHByZWduYW50IHdvbWVuIGFyZSBlbmNvdXJhZ2VkIHRvIGhhdmUgYWJvcnRpb25zLCBjaGlsZGxlc3MgbWVuIGFyZSBlbmNvdXJhZ2VkIHRvIGhhdmUgdmFzZWN0b21pZXMgYW5kIEFuZ2xleSAmIzgyMTI7IHdobyBwcmVhY2hlcyB2ZWhlbWVudGx5IGFnYWluc3QgdGhlICYjODIyMDtzaW4mIzgyMjE7IG9mIGhvbW9zZXh1YWxpdHkgJiM4MjEyOyBpcyBoaW1zZWxmIGEgZ2F5IG1hbiB3aG8gaGFzIGFidXNlZCBib3RoIGhpcyBhc3NvY2lhdGVzIGFuZCBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBjb25ncmVnYXRpb24uPC9wPgo8cD5CdXQgdGhlIGZvY2FsIHBvaW50IG9mIHRoZSBKdWx5IDEzLCAyMDE0LCBzZXJ2aWNlIHdhcyBNaWxsZXIsIHdobyBoYWQgcmVzaWduZWQgbmluZSBkYXlzIGVhcmxpZXIuPC9wPgo8cD5BbmdsZXkgdG9sZCBoaXMgZmxvY2sgdGhhdCBNaWxsZXImIzgyMTc7cyBhbGxlZ2F0aW9ucyB3ZXJlICYjODIyMDtkaXJ0eSBsaWVzIFtmcm9tXSBzb21lb25lIHdobyBjb21taXR0ZWQgYWR1bHRlcnkuJiM4MjIxOyBIZSBzYWlkIE1pbGxlciAmIzgyMjA7aGFzIGJlZW4gZ2V0dGluZyBkcnVuay4gSGUgd2FzIGxpa2UgYSB6b21iaWUuIEkgZ2F2ZSBoaW0gZm91ciBob3VycyBbaW4gYSBtZWV0aW5nXSwgYnV0IGl0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBkbyBhbnkgZ29vZC4gVGhlcmUgd2FzIG5vdCBlbm91Z2ggdG8gd29yayB3aXRoLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkFzc29jaWF0ZSBQYXN0b3IgQ2hyaXMgTWFjaGFtZXIgaGFtbWVyZWQgYXdheSBhcyB3ZWxsLCBjYWxsaW5nIE1pbGxlciAmIzgyMjA7YSBwcm92ZW4gbGlhciYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDthIGRydWcgYWRkaWN0JiM4MjIxOyB3aG9zZSBtb3RpdmF0aW9uIGZvciB0aGUgJiM4MjIwO2xpZXMmIzgyMjE7IHdhcyBoaXMgZGVzaXJlIHRvIHRha2UgY29udHJvbCBvZiB0aGUgY2h1cmNoLjwvcD4KPHA+VXNoZXIgTWlrZSBLaXNoIGNoaW1lZCBpbiwgdG9vOiAmIzgyMjA7WW91JiM4MjE3O3JlIG5vdCBmaWdodGluZyBmbGVzaCBhbmQgYmxvb2QuIFlvdSYjODIxNztyZSBmaWdodGluZyB0aGUgZGV2aWwgaGltc2VsZiwgc3RyYWlnaHQgZnJvbSB0aGUgcGl0cyBvZiBoZWxsLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlR3byBtb250aHMgYWZ0ZXIgdGhhdCBzZXJ2aWNlLCBBbmdsZXkgY29uc2VudGVkIHRvIGEgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgaW50ZXJ2aWV3IGluIGhpcyBvZmZpY2UgdGhhdCBsYXN0ZWQgOTAgbWludXRlcy48L3A+CjxwPk1hY2hhbWVyIGFuZCBLaXNoIHdlcmUgdGhlcmUsIHRvbywgbGV2ZWxpbmcgc2ltaWxhciBhY2N1c2F0aW9ucy48L3A+CjxwPkFuZ2xleSBzYWlkIHRoZSBwcm9ibGVtcyBiZWdhbiB3aGVuIGhlIHdlbnQgdG8gcHJlYWNoIGluIEFmcmljYSBhbmQgdHVybmVkIHRoZSBsb2NhbCBwcmVhY2hpbmcgb3ZlciB0byBNaWxsZXIuIFRoZSBwcmFpc2UgaGVhcGVkIG9uIE1pbGxlciBieSB0aGUgY29uZ3JlZ2F0aW9uIGdhdmUgaGltIGEgYmlnIGhlYWQsIEFuZ2xleSBzYWlkLjwvcD4KPHA+V2hlbiBBbmdsZXkgd2FzIGFza2VkIHdoeSBoZSB3b3VsZCBhY2N1c2UgTWlsbGVyIG9mIGFsbCB0aG9zZSBob3JyaWJsZSB0aGluZ3MgZHVyaW5nIGFuIG9wZW4gY2h1cmNoIHNlcnZpY2UgJiM4MjEyOyByYXRoZXIgdGhhbiBzYXlpbmcgc29tZXRoaW5nIGxpa2UsICYjODIyMDtIZSBoYWQgcGVyc29uYWwgcHJvYmxlbXMgYW5kIHdlIGFyZSBwcmF5aW5nIGhlIHdpbGwgYmUgYWJsZSB0byBzdHJhaWdodGVuIGhpbXNlbGYgb3V0JiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IEFuZ2xleSBzYWlkOjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGhhZCB0byBkbyBpdC4gVGhleSB3ZXJlIHJlYWxseSBmaWdodGluZy4gJiM4MjMwOyBJdCB3YXMgYXdmdWwgc3R1ZmYuIFRoZXkgd2FudGVkIG1vbmV5LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkFuZ2xleSBwcm9kdWNlZCBhIHN0YXRlbWVudCBmcm9tIGEgY2h1cmNoIGVtcGxveWVlIHdobyBzYWlkIG9uZSBvZiBNaWxsZXImIzgyMTc7cyBmYW1pbHkgbWVtYmVycyB0b2xkIGhlciB0aGV5IHBsYW5uZWQgdG8gZGVtYW5kICQxMDAsMDAwIGluIGh1c2ggbW9uZXkuPC9wPgo8cD5Ccm9jayBNaWxsZXIgc2NvZmZzIGF0IHRoZSBhY2N1c2F0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBhYnNvbHV0ZWx5IG5vdCB0cnVlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBkdXJpbmcgYW4gaW50ZXJ2aWV3IGF0IHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCBlYXJsaWVyIHRoaXMgbW9udGguPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSB3cm90ZSBhIHJlc2lnbmF0aW9uIGxldHRlciB0aGF0IHdhcyB2ZXJ5IG5pY2UsIGp1c3QgdGhhbmtpbmcgaGltIGZvciB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gcHJlYWNoLiBXZSBuZXZlciBkZW1hbmRlZCBhbnkgbW9uZXkuIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgYW55IG9mIGhpcyBmaWx0aHkgbW9uZXkuIEkgcmVhbGx5IGRpZG4mIzgyMTc7dC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BbmdsZXksIDk2IGFuZCBzdGlsbCB3b3JraW5nLCBkaWQgbm90IHJlc3BvbmQgdG8gYW4gaW52aXRhdGlvbiB0byBjb21tZW50IGZvciB0aGlzIHN0b3J5IG1hZGUgVGh1cnNkYXkgbW9ybmluZy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2lsZCBlbWFpbDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+RHVyaW5nIEFuZ2xleSYjODIxNztzIDIwMTQgaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggdGhlIEJlYWNvbiwgaGUgYWxzbyBzdXBwbGllZCBhIGNvcHkgb2YgYW4gZW1haWwgaGUgc2FpZCBNaWxsZXIgd3JvdGUgdG8gYSBmZW1hbGUgY2h1cmNoIG1lbWJlciBvbmUgbmlnaHQgYXQgMyBhLm0uIEFuZ2xleSBzYWlkIHRoZSBlbWFpbCB3YXMgcHJvb2YgdGhhdCBNaWxsZXIgd2FzIGFuIGRydWctYWRkaWN0ZWQsIGFsY29ob2xpYyBhZHVsdGVyZXIuPC9wPgo8cD5JbiBoaXMgSmFudWFyeSBpbnRlcnZpZXcsIE1pbGxlciBjb25maXJtZWQgdGhhdCBoZSB3cm90ZSB0aGUgZW1haWwgaW4gcXVlc3Rpb24gJiM4MjEyOyBkYXRlZCBhIG1vbnRoIGJlZm9yZSBoaXMgcmVzaWduYXRpb24gJiM4MjEyOyBidXQgc2F5cyBpdCB3YXMgY29tcGxldGVseSBhbmQgaW50ZW50aW9uYWxseSBtaXNpbnRlcnByZXRlZDwvcD4KPHA+SW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiB0aGUgbG9uZywgcmFtYmxpbmcgZW1haWwgZXhwcmVzc2luZyBoaXMgZnJ1c3RyYXRpb24gd2l0aCBBbmdsZXkgYW5kIG90aGVyIGFzc29jaWF0ZSBwYXN0b3JzLCBNaWxsZXIgd3JvdGU6PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSB3YW50IHRvIHRoYW5rIHlvdSBmb3IgdGhhdCBjYXJkIGFuZCBbbG90dGVyeV0gc2NyYXRjaC1vZmYgYW5kIFBlcmNvY2V0ISBJdCB3YXMgdGhlIHRyaWZlY3RhIG9mIGJpcnRoZGF5IHBlcmZlY3Rpb24hIEl0IG1lYW5zIGEgbG90IHRvIG1lIHdoYXQgeW91IHdyb3RlIGN1eiBJIGtub3cgeW91IG1lYW50IGV2ZXJ5IHdvcmQsIGFuZCBJJiM4MjE3O20gdmVyeSB0aGFua2Z1bCB0aGF0IHlvdSYjODIxNztyZSBteSBvbmUgYW5kIG9ubHkgc2lzdGVyISAmIzgyMzA7IDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgY2FuJiM4MjE3O3Qgd2FpdCB0byBzY3JhdGNoIG9mZiBteSB3aW5uaW5nIHRpY2tldCB0b21vcnJvdy4gJiM4MjMwOyBBcyBmb3IgdGhlIFBlcmNzLCBJJiM4MjE3O20gc2F2aW5nIHRoZW0gZm9yIGEgcmVhbCBzcGVjaWFsIHRpbWUsIGEgdGltZSBjYWxsZWQgY2FtcCBtZWV0aW4mIzgyMTc7LiBXZSBzaG91bGQgYm90aCB0YWtlIG9uZSBvbiB0aGUgc2FtZSBuaWdodCBhdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lIGFuZCBzZWUgd2hvIGNhbiBiZXN0IGRpc2Nlcm4gdGhlIFJheXMgbmV3IHNvbmcgd2hpbGUgaGlnaCBvbiBkcnVncyEmIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vcmUgdG8gaXQ8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPk1pbGxlciBzYXlzIHRoZSBlbWFpbCBpcyBkYW1uaW5nIG9ubHkgaW4gdGhlIGV5ZXMgb2YgdGhvc2Ugd2hvIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgdGhlIGJhY2tzdG9yeS48L3A+CjxwPkluIGxhdGUgMjAxMiwgTWlsbGVyIHNheXMsIEFuZ2xleSB0b2xkIGhpbSB0aGF0IGhlIHdvdWxkIGxvb2sgYmV0dGVyIHdpdGhvdXQgZ2xhc3NlcyBhbmQgZ2F2ZSBoaW0gJDIsNDAwIHRvIGdldCBjb3JyZWN0aXZlIGxhc2VyIGV5ZSBzdXJnZXJ5LiBUaGUgcmVjaXBpZW50IG9mIHRoZSBlbWFpbCwgYSBtZW1iZXIgb2YgdGhlIGNob2lyLCB3YXMgdGhlIGV5ZSBzdXJnZW9uJiM4MjE3O3MgYXNzaXN0YW50LjwvcD4KPHA+U2hlIGhhZCB1bmRlcmdvbmUgdGhlIHNhbWUgcHJvY2VkdXJlIGEgZmV3IHllYXJzIGVhcmxpZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSB3YXMgdmVyeSBuZXJ2b3VzIGFib3V0IGl0ICYjODIxMjsgdGhlbSBjdXR0aW5nIG9uIG15IGV5ZXMgJiM4MjEyOyBhbmQgc2hlIHRvbGQgbWUgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgdGhhdCBiaWcgb2YgYSBkZWFsLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1NoZSBzYWlkLCAmIzgyMTY7VGhlIGRvY3RvciBpcyBnb2luZyB0byBwcmVzY3JpYmUgc29tZSBwYWluIG1lZHMsIGJ1dCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHByb2JhYmx5IG5vdCBnb2luZyB0byBjdXQgaXQuJiM4MjE3OyBTaGUgc2FpZCBzaGUga25ldyB0aGlzIHBlcnNvbiB3aG8gY291bGQgZ2V0IG1lIHNvbWUgUGVyY29jZXQgZm9yIHRoZSBwYWluLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk1pbGxlciBzYXlzIHRoZSB3b21hbiBnYXZlIGhpbSBhYm91dCAxMCBwaWxscywgYWxsIG9mIHdoaWNoIGhlIGNvbnN1bWVkIG92ZXIgdGhlIHBvc3Qtc3VyZ2VyeSB3ZWVrZW5kLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoYXQgd2FzIGtpbmQgb2YgYW4gaW5zaWRlIGpva2UgYmV0d2VlbiB1cywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBoYWQgbmV2ZXIgdGFrZW4gYW55IGRydWdzIGluIG15IGxpZmUuIFdoZW4gSSB0b29rIHRob3NlIEkgd2FzIGluIHRoZSBjbG91ZHMuIEl0IHdhcyBnb29kIHN0dWZmIGFuZCByZWFsbHkgaGVscGVkIG1lLiBCdXQgaXQgd2FzIG9ubHkgZm9yIHRoZSBwYWluLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhlIHNhaWQgdGhlIHRpbnkgYmFnIG9mIHBpbGxzIHNoZSBnYXZlIGhpbSBmb3IgaGlzIGJpcnRoZGF5IHdhcyBhICYjODIyMDtnYWcgZ2lmdCYjODIyMTsgYW5kIHRoYXQgaGUgbmV2ZXIgdG9vayB0aGVtLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IEkgd2FzIHJlZmVycmluZyB0byBpbiB0aGlzIGVtYWlsLCYjODIyMTsgaGUgc2F5cywgbGF1Z2hpbmcuICYjODIyMDtBbmQgdGhleSBibG93IGl0IHVwIGxpa2UgSSYjODIxNzttIHRoaXMgZnVsbC1ibG93biBkcnVnIGFkZGljdC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyB0YXVnaHQgZnJvbSB0aGUgdGltZSBJIGNvdWxkIHVuZGVyc3RhbmQgYW55dGhpbmcgdGhhdCBkcnVncyBhcmUgYmFkLCB0aGV5JiM4MjE3O2xsIHNlbmQgeW91IHRvIGhlbGwsIGFsbCB0aGlzIHN0dWZmLiBJIHdvdWxkIGJlIHRvbyB0ZXJyaWZpZWQgdG8gZXZlciBkbyBkcnVncyBiYWNrIHRoZW4sIG9yIGRyaW5rIG9yIGFueXRoaW5nIGxpa2UgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+Tm8gdmljZXM8L3A+CjxwPkhlIGFsc28gZGlzcHV0ZXMgdGhlIG90aGVyIG1ham9yIGFsbGVnYXRpb25zLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgaGFkIG5ldmVyIGNvbW1pdHRlZCBhZHVsdGVyeS4gSSBoYWQgbmV2ZXIgZG9uZSBkcnVncy4gQWxjb2hvbCBoYWQgbmV2ZXIgdG91Y2hlZCBteSB0b25ndWUuIEkgaGFkIG5ldmVyIHNhaWQgYSBjdXJzZSB3b3JkLiBJIGhhZCByZWFsbHkgdHJpZWQgbXkgYmVzdCwgb3V0IG9mIHRoZSBmZWFyIG9mIGhlbGwsIHRvIGxpdmUgYSBwdXJlIGxpZmUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TWlsbGVyIGFkbWl0dGVkIHRoYXQgYSBjb3VwbGUgb2YgdGhlIGFsbGVnYXRpb25zIGFnYWluc3QgaGltIHdlcmUgdmFsaWQuICYjODIyMDtZZWFoLCBJIGRpZCBnbyB0byBSLXJhdGVkIG1vdmllcy4gVGhhdCB3YXMga2luZCBvZiBhbiBlc2NhcGUgZm9yIG1lLiYjODIyMTsgPC9wPgo8cD5IZSBhbHNvIGNvbmZlc3NlZCB0byBwbGF5aW5nIFBsYXlTdGF0aW9uLCBmYW50YXN5IHNwb3J0cyBhbmQgV29yZHMgd2l0aCBGcmllbmRzIG9uIGhpcyBjZWxscGhvbmUgJiM4MjEyOyBhbGwgbm8tbm9zIGF0IEdyYWNlIENhdGhlZHJhbC48L3A+CjxwPk1pbGxlciBzYWlkIHRoZSBjYW1wYWlnbiB0byBkaXNjcmVkaXQgaGltIHdhcyB0b3RhbGx5IGV4cGVjdGVkIGJlY2F1c2UgaGUgaGFkIHNlZW4gd2hhdCBoYXBwZW5lZCB0byBvdGhlcnMgd2hvIGxlYXZlPHN0cm9uZz4gPC9zdHJvbmc+dGhlIGNodXJjaC48L3A+CjxwPkhlIGFuZCBoaXMgd2lmZSYjODIxNztzIGZhbWlsaWVzIHdlcmUgaW1tZWRpYXRlbHkgc2h1bm5lZC4gTWlsbGVyJiM4MjE3O3MgbW90aGVyLCBhIHNlY3JldGFyeSBmb3IgQW5nbGV5IGZvciAzMCB5ZWFycywgY291bGRuJiM4MjE3O3QgZ2V0IEFuZ2xleSB0byByZXR1cm4gaGVyIHBob25lIGNhbGxzLjwvcD4KPHA+VGhlIHNodW5uaW5ncyBNaWxsZXIgaGFkIHdpdG5lc3NlZCBzbyBvZnRlbiBrZXB0IGhpbSBmcm9tIHRlbGxpbmcgaGlzIHBhcmVudHMgZm9yIGEgbG9uZyB0aW1lIGFib3V0IHRoZSBzZXh1YWwgYWJ1c2UgaGUgc2F5cyBoZSBlbmR1cmVkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgd2FzIHRlcnJpZmllZCB0byB0ZWxsIHRoZW0gd2hhdCBoYXBwZW5lZCBiZWNhdXNlIHRoZXkgaGFkIGJlZW4gcGFydCBvZiB0aGUgbWluaXN0cnkgZm9yIHNvIGxvbmcgYW5kIEkgaGFkIHRoYXQgZmVhciBpbiBteSBtaW5kIHRoYXQgdGhleSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZWxpZXZlIG1lLCB0aGF0IHRoZXkgd291bGQgc2h1biBtZSBhbmQgSSB3b3VsZCBiZSBvbiBteSBvd24uIE15IG1vbSBhbmQgZGFkIHdlcmUgYWN0dWFsbHkgc29tZSBvZiB0aGUgbGFzdCBwZW9wbGUgSSBjb25maWRlZCB0aGF0IGluLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhpcyBmZWFycyB3ZXJlIGJhc2VsZXNzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1doZW4gSSBmaW5hbGx5IHRvbGQgbXkgbW9tIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgdG8gbWUsIHNoZSBpbW1lZGlhdGVseSBzdGFydGVkIGJhd2xpbmcsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLCBoaW1zZWxmIHRlYXJpbmcgdXAuICYjODIyMDtTaGUgZ3JhYmJlZCBtZSBhbmQgc2hlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHN0b3AgY3J5aW5nLiBTaGUgaGFkIG5vIGRvdWJ0IHdoYXRzb2V2ZXIgdGhhdCBJIHdhcyB0ZWxsaW5nIHRoZSB0cnV0aC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtTaGUgd2FzIHNheWluZyBob3cgc29ycnkgc2hlIHdhcyB0aGF0IEkgZGlkbiYjODIxNzt0IGZlZWwgc2FmZSB0ZWxsaW5nIGhlciB5ZWFycyBhZ28uIEhlciBhbmQgbXkgZGFkIHN0aWxsIHN0cnVnZ2xlIHdpdGggYSBsb3Qgb2YgZ3VpbHQuIEkgdHJ5IHRvIHB1dCB0aGVpciBtaW5kIGF0IGVhc2UgYW5kIHRlbGwgdGhlbSBJJiM4MjE3O20gT0suIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgYmxhbWUgdGhlbSAmIzgyMTI7IHRoZXkgd2VyZSBicmFpbndhc2hlZCwgdG9vLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZXkgd2VyZSB0cnlpbmcgdG8gZG8gd2hhdCB3YXMgYmVzdCBmb3IgbWUuIFRoZXkmIzgyMTc7cmUgZ3JlYXQgcGFyZW50cy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5NaWxsZXIgdGhvdWdodCB0aGUgY2h1cmNoIHdhcyBncmVhdCwgdG9vLCB3aXRoIHRoZSBleGNlcHRpb24gb2YgaXRzIGxlYWRlci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGxvdmVkIHRob3NlIHBlb3BsZS4gSSBkaWQuIEkgbG92ZWQgcHJlYWNoaW5nIGFuZCBnb2luZyB0byBob3NwaXRhbHMgYW5kIG51cnNpbmcgaG9tZXMgYW5kIHZpc2l0aW5nIHdpdGggdGhvc2UgcGVvcGxlLiBBbmQgSSB0cnVseSBmZWx0IGxpa2UgdGhhdCB3YXMgbXkgY2FsbGluZy4gSSBqdXN0IGxvdmVkIGl0IHNvIG11Y2guJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ub3VnaCB0cmFuc2l0aW9uPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5BZGp1c3RpbmcgdG8gbGlmZSBhd2F5IGZyb20gR3JhY2UgQ2F0aGVkcmFsIGhhcyBiZWVuIGRpZmZpY3VsdC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXaGVuIHdlIGxlZnQgdGhlIGNodXJjaCB3ZSBrbmV3IHdlIHdvdWxkIGJlIGxvc2luZyBldmVyeXRoaW5nLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGRpZCBoYXZlIG9uZSBjYXIgdGhhdCB3ZSBvd25lZC4gQnV0IFtBbmdsZXldIHRvb2sgdGhlIG90aGVyIGNhciBhbmQgdGhlIGhvdXNlIGFuZCBvdXIgam9icywgb3VyIFtleHRlbmRlZF0gZmFtaWx5LCBvdXIgZnJpZW5kcyAmIzgyMTI7IGV2ZXJ5dGhpbmcsIHJlYWxseS4mIzgyMjE7IDwvcD4KPHA+TWlsbGVyIGFuZCBoaXMgd2lmZSBtb3ZlZCBpbiB3aXRoIGhlciBicm90aGVyIGFuZCBzaXN0ZXItaW4tbGF3IGZvciBhIHllYXIsIHRoZW4gbGl2ZWQgaW4gYW4gYXBhcnRtZW50IE1pbGxlciYjODIxNztzIHBhcmVudHMgb3duZWQgYmVoaW5kIHRoZWlyIGhvdXNlLjwvcD4KPHA+VGhlIG1hcnJpYWdlIGJlZ2FuIHRvIGZhbGwgYXBhcnQuPC9wPgo8cD5IaXMgd2lmZSYjODIxNztzIGNvbm5lY3Rpb24gdG8gdGhlIGNodXJjaCBhbmQgdG8gQW5nbGV5ICYjODIyMDt3YXMganVzdCB0b28gbXVjaCBmb3IgbWUsJiM4MjIxOyBNaWxsZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZGlkbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIG91ciBtYXJyaWFnZSB3YXMgbWVhbnQgdG8gYmUuIEkgZmVsdCBsaWtlIEVybmVzdCBoYWQgcHV0IHVzIHRvZ2V0aGVyIGFuZCB0aGF0IHdhcyB0aGUgb25seSByZWFzb24gd2Ugd2VyZSB0b2dldGhlci4gSSBkbyBsb3ZlIGhlci4gV2Ugc3RpbGwgaGF2ZSBjb250YWN0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk1pbGxlciBsZWZ0IGhlciB0d28geWVhcnMgdG8gdGhlIGRheSBhZnRlciBoaXMgcmVzaWduYXRpb24gPC9wPgo8cD5JbiBGZWJydWFyeSAyMDE2LCBoZSBtb3ZlZCB0byBNeXJ0bGUgQmVhY2ggYW5kIHRvb2sgYSBqb2IgYXQgYSBwYXlyb2xsIGZpcm0gd2hlcmUgaGlzIGNvdXNpbiBpcyB0aGUgY2hpZWYgb3BlcmF0aW5nIG9mZmljZXIgJiM4MjEyOyBhIGNvdXNpbiB3aG9tLCBpcm9uaWNhbGx5LCBoaXMgZmFtaWx5IGhhZCBjb21wbGV0ZWx5IHNodW5uZWQgd2hlbiBoZSBhbmQgaGlzIHNpZGUgb2YgdGhlIGZhbWlseSBsZWZ0IHRoZSBjaHVyY2ggaW4gMTk5Ni48L3A+CjxwPkJlZm9yZSBNaWxsZXIgbW92ZWQgc291dGgsIGhlIHdhcyBzZWVpbmcgYSBwcm9mZXNzaW9uYWwgY291bnNlbG9yIHdobyBzcGVjaWFsaXplcyBpbiBzZXh1YWwgYWJ1c2UuIEFmdGVyIGhpcyBtb3ZlLCBoZSBmaWd1cmVkIGhlJiM4MjE3O2QgdHJ5IHRvIHdvcmsgdGhpbmdzIHRocm91Z2ggb24gaGlzIG93bi4gQnV0IHJlY2VudGx5IGhlIGRlY2lkZWQgdG8gbG9vayBmb3IgYSBuZXcgY291bnNlbG9yICYjODIyMDtiZWNhdXNlIEkga25vdyBJIG5lZWQgbW9yZSBoZWxwLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhlIGhhc24mIzgyMTc7dCBzb3VyZWQgb24gQ2hyaXN0aWFuaXR5LCBqdXN0IEFuZ2xleSYjODIxNztzIHZlcnNpb24gb2YgaXQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyZWUgYXQgbGFzdDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+QXMgZGlmZmljdWx0IGFzIHRoZSB0cmFuc2l0aW9uIGhhcyBiZWVuLCBNaWxsZXIgaXMgdGhyaWxsZWQgaGUgbWFkZSBpdC4gSGUgc2F5cyB0aGUgb25seSB0aGluZyBoZSBjYW4gY29tcGFyZSBpdCB0byBpcyBiZWluZyByZWxlYXNlZCBmcm9tIHByaXNvbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIG5ldmVyIGJlZW4gdG8gcHJpc29uLCBidXQgd2hlbiBhIHByaXNvbmVyIGhhcyBiZWVuIGxvY2tlZCB1cCBmb3IgeWVhcnMgYW5kIGlzIGZpbmFsbHkgZnJlZSwgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBldmVuIGtub3cgd2hhdCB0byBkbyB3aXRoIHRoZW1zZWx2ZXMgYmVjYXVzZSB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gaW5jYXJjZXJhdGVkIGZvciBzbyBsb25nLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0IHRvb2sgbWUgYSB3aGlsZSB0byBhZGp1c3QgdG8gdGhlIHJlYWwgd29ybGQuIEV2ZXJ5dGhpbmcgd2FzIG5ldyB0byBtZSBiZWNhdXNlIEkgaGFkIGxpdmVkIGluIGEgYnViYmxlIG15IGVudGlyZSBsaWZlLiBUaGlydHkgeWVhcnMgb2YgbXkgbGlmZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGZlZWwgbGlrZSBJJiM4MjE3O3ZlIGdyb3duIDMwIHllYXJzIGluIHRocmVlIHllYXJzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk1pbGxlciBzYXlzIGhlIGhvcGVzIHRlbGxpbmcgaGlzIHN0b3J5IHdpbGwgc3B1ciBvdGhlcnMgdG8gZXNjYXBlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0lmIEkgY2FuIHNhdmUgb25lIHBlcnNvbiBmcm9tIHRoZSBoZWxsIEkgd2VudCB0aHJvdWdoIGJ5IHRlbGxpbmcgbXkgc3RvcnksIHRoZW4gaXQmIzgyMTc7cyB3b3J0aCBpdCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5Cb2IgRHllciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1ODAgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJkeWVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmR5ZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBIZSBhbHNvIGlzIG9uIEZhY2Vib29rIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2JvYi5keWVyLjMxIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYm9iLmR5ZXIuMzE8L2E+PC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Longtime Browns special teams coordinator Chris Tabor reportedly leaving to fill same role for Chicago Bears
What happened to Roberta Bobby Snider? Hartville womans body missing after husband said she died during trip to Elvis Graceland
Akron could be buried in snow or encased in ice by Saturday morning
Wendys restaurant in Stow destroyed by fire