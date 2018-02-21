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Wizard World Comic Con: Michael Rosenbaum heads to Cleveland to talk Lex Luthor, ‘Guardians’ and more
Published: February 21, 2018 - 7:15 PM
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By George M. Thomas
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