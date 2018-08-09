East End development in Akron attracts more tenants: Handel’s, Starbucks and Marques Restaurant

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Published: August 9, 2018 - 3:18 PM | Updated: August 9, 2018 - 3:43 PM
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By Katie Byard

Beacon Journal/Ohio.com

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