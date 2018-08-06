Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Going entirely online: NEOMED teams up with Kent State to offer medical school’s first online only graduate degree program
Published: August 6, 2018 - 1:30 PM
Full Screen Linked Image

By Katie Byard

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Delivering danger? U.S. most dangerous developed country to give birth August 5th, 2018 9:11 PM
Local history: Akron stood still for president’s funeral train in 1923 August 5th, 2018 9:10 PM
Guests at Six Courses for a Cure support disease research, education August 5th, 2018 8:52 PM
Charity events: Growing Up Akron, United Way Bold Future Ball August 5th, 2018 4:37 PM

THE LATEST

Leon Bibb returning to TV news on WKYC Channel 3 Updated August 6th, 2018 2:20 PM
Judge orders homeless to leave downtown Cincinnati camps Updated August 6th, 2018 2:14 PM
Facebook removes Alex Jones pages for hate, bullying Updated August 6th, 2018 2:11 PM
Going entirely online: NEOMED teams up with Kent State to offer medical school’s first online only graduate degree program Updated August 6th, 2018 1:30 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal