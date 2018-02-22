Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Greetings from Everywhere: UA class scans collection of 200,000 postcards
Published: February 22, 2018 - 7:40 PM | Updated: February 22, 2018 - 10:12 PM
Full Screen Linked Image
By Katie Byard
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Plant Lovers’ Almanac: Tropical houseplants brighten up indoor spaces February 22nd, 2018 6:50 PM
Holly Christensen: Make time to nurture your friendships February 22nd, 2018 6:33 PM
Local books: Thriller set in tire plant; 1960s murder trial revisited; events and signings February 22nd, 2018 5:58 PM
Akron sneaks into ‘Cleveland Starts Here’ exhibit at Cleveland History Center February 22nd, 2018 5:49 PM

THE LATEST

Wizards 110, Cavaliers 103: Pre-break momentum halted as Cavs go cold from long range February 22nd, 2018 10:48 PM
Stow-Munroe Falls superintendent says police investigate, find no weapons after middle schooler makes threat on social media February 22nd, 2018 10:00 PM
Larry Nance Jr. makes home Cavaliers debut in front of happy family February 22nd, 2018 9:53 PM
Indians invite pitcher Carlos Torres to camp; Brandon Guyer aggravates wrist; Jason Kipnis dealing with stiff lower back February 22nd, 2018 8:57 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal