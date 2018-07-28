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Historic Akron church could get new life after devastating fire
Published: July 28, 2018 - 7:22 PM
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By Katie Byard

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