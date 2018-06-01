Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
It’s National Doughnut; get your free treat
Published: June 1, 2018 - 12:42 PM

By Katie Byard

Beacon Journal staff writer

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

State Trooper spies shotgun in back of an SUV after shooting, Akron man arrested Updated June 1st, 2018 12:15 PM
5 dead, nearly 200 sickened in romaine lettuce outbreak Updated June 1st, 2018 11:52 AM
Summit County communities to spend $4 million on dispatch system Updated June 1st, 2018 11:01 AM
Downtown Akron to get new McDonald’s headquarters and training facility Today June 1st, 2018 10:58 AM

THE LATEST

Shawn Grate gets death penalty for strangling 2 women in vacant Ashland home Updated June 1st, 2018 12:29 PM
State Trooper spies shotgun in back of an SUV after shooting, Akron man arrested Updated June 1st, 2018 12:15 PM
‘Lake Jump’ T-shirts on sale to commemorate Browns coach Hue Jackson’s plunge Friday afternoon Updated June 1st, 2018 12:01 PM
Pair of cows wander onto Ohio interstate, semi hits, kills 1 Updated June 1st, 2018 12:00 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal