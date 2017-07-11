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KSU students in the stock market; will manage $500,000 of the school’s assets
Published: July 11, 2017 - 12:00 AM | Updated: July 18, 2017 - 11:48 AM
By Katie Byard
Beacon Journal staff writer
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