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KSU trustees approve labor pact; union members continue to vote on wages and other issues
Published: July 27, 2018 - 4:25 PM | Updated: July 27, 2018 - 4:29 PM

By Katie Byard

Beacon Journal staff writer

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