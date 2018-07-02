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Outdoor eating spots flourishing in the Akron region; here are some new, revamped and old standby places
Published: July 2, 2018 - 5:56 PM
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By Katie Byard

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