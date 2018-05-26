Star Student: Jenny Gan of Hudson High School to attend Harvard University

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5KZW5ueSBHYW4gZXhjZWxsZWQgaW4gQWR2YW5jZWQgUGxhY2VtZW50IGNvdXJzZXMgYW5kIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgdG9wIGdyYWR1YXRlcyBhdCBIdWRzb24gSGlnaCBTY2hvb2wsIGtub3duIGZvciBpdHMgYWNhZGVtaWMgcmlnb3IuPC9wPgo8cD5EZXNwaXRlIGhlciBvdmVyYWNoaWV2aW5nIHdheXMsIHNoZSYjODIxNztzIHRoZSBmaXJzdCB0byBzYXksICYjODIyMDtJIG5ldmVyLCBldmVyIHRob3VnaHQgaW4gYSBtaWxsaW9uIHllYXJzIEkmIzgyMTc7ZCBnZXQgaW50byBIYXJ2YXJkLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGVyZSBzaGUmIzgyMTc7cyBoZWFkZWQgdGhpcyBmYWxsIHRvIGJlZ2luIGhlciB1bmRlcmdyYWR1YXRlIGNhcmVlci4gR2FuIGlzIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCYjODIxNztzIHRvcC1yYW5rZWQgMjAxOCBTdGFyIFN0dWRlbnQgYW1vbmcgYWxsIG5vbWluZWVzIGZyb20gaGlnaCBzY2hvb2xzIGluIHRoZSBBa3Jvbi1DYW50b24gcmVnaW9uLjwvcD4KPHA+VGhpcyB5ZWFyLCBIYXJ2YXJkIGFkbWl0dGVkIG9ubHkgNC42IHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIG5lYXJseSA0MywwMDAgcHJvc3BlY3RpdmUgc3R1ZGVudHMgdGhhdCBhcHBsaWVkLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgaXRzIGxvd2VzdCBhZG1pc3Npb24gcmF0ZSBldmVyLjwvcD4KPHA+VGhvc2Ugd2hvIGtub3cgR2FuLCAxNywgYXJlbiYjODIxNzt0IHN1cnByaXNlZCBieSBoZXIgaHVtaWxpdHkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SmVubnkgaXMgaHVtYmxlIGF0IGhlciBjb3JlLCYjODIyMTsgc2FpZCBoZXIgQVAgRW5nbGlzaCB0ZWFjaGVyLCBHaW5hIFZvbiBWaWxsZS4gJiM4MjIwO1NoZSBuZXZlciBibGFtZXMgb3IgYm9hc3RzIGJ1dCBpbnN0ZWFkIGlzIGp1c3QgaW50ZXJlc3RlZCBpbiBtYWtpbmcgYW55dGhpbmcgc2hlIGNvbW1pdHRlZCB0byBhIHN1Y2Nlc3MuJiM4MjIxOyA8L3A+CjxwPkF0IEhhcnZhcmQgVW5pdmVyc2l0eSwgR2FuIHdhbnRzIHRvIHRha2UgcHJlbWVkIGNvdXJzZXMsIHdpdGggYSBnb2FsIG9mIGJlY29taW5nIGEgZG9jdG9yIHdpdGggYSBjYXVzZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHdhbnQgdG8gcHJhY3RpY2UgbWVkaWNpbmUgYW5kIEkgYWxzbyB3YW50IHRvIHNwZW5kIHRpbWUgaW4gbXkgY2FyZWVyIHdpdGggcHVibGljIGhlYWx0aCBwb2xpY3ksJiM4MjIxOyBHYW4gc2FpZC48L3A+CjxwPlNoZSBzYWlkIHNoZSB3YW50cyB0byBiZSBpbnZvbHZlZCBpbiBleHBhbmRpbmcgYWNjZXNzIHRvIGhlYWx0aCBjYXJlIHRvIGRpc2FkdmFudGFnZWQgcG9wdWxhdGlvbnMuPC9wPgo8cD5HYW4gc2FpZCBoZXIgcGFyZW50cyBwbGF5ZWQgYSBiaWcgcm9sZSBpbiBkZXZlbG9waW5nIGhlciBjb21taXRtZW50IHRvIGVkdWNhdGlvbi4gQXQgSHVkc29uIEhpZ2gsIHdoZXJlIHNoZSBncmFkdWF0ZWQgYW1vbmcgdGhlIHRvcCBpbiBoZXIgY2xhc3MsIHNoZSB0b29rIDE0IEFkdmFuY2VkIFBsYWNlbWVudCBjbGFzc2VzLiBTaGUgYWxzbyB0b29rIHR3byBjb3Vyc2VzIGF0IEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSB0aGlzIHBhc3Qgc2Nob29sIHllYXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7RWR1Y2F0aW9uIGFuZCBsZWFybmluZyB3ZXJlIGFsd2F5cyByZWFsbHkgZW5jb3VyYWdlZCBhdCBob21lLiBNeSBkYWQgcmVhZHMgYWxsIHRoZSB0aW1lLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSB0YWxrIG92ZXIgZGlubmVyIGFib3V0IHRoaW5ncyB0aGF0IGFyZSBoYXBwZW5pbmcgaW4gdGhlIHdvcmxkLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhlciBwYXJlbnRzLCBzaGUgc2FpZCwgYWxzbyBlbmNvdXJhZ2VkIGhlciB0byB0aGluayBiZXlvbmQgaGVyc2VsZi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGV5IGVuY291cmFnZWQgdXMgdG8gYmUgcGVvcGxlIHdobyB3YW50IHRvIGRvIHNvbWV0aGluZyB3aXRoIG91ciBsaXZlcywgaW4gdGVybXMgb2YgbWFraW5nIGEgZGlmZmVyZW5jZSBmb3IgcGVvcGxlLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuIFRoZXkgd2FudCB1cyAmIzgyMjA7dG8gZW5yaWNoIG90aGVyIHBlb3BsZSYjODIxNztzIGxpdmVzIGFuZCByZWFsbHkganVzdCBtYWtlIHRoZSB3b3JsZCBhIGJldHRlciBwbGFjZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5IZXIgdHJhdmVscyBhbHNvIGhlbHBlZCBoZXIgdG8gdGhpbmsgYnJvYWRseSwgc2hlIHNhaWQuIFNoZSBhbmQgaGVyIHNpc3RlciB0cmF2ZWxlZCB0byBDaGluYSAmIzgyMTI7IHdoZXJlIHRoZWlyIHBhcmVudHMgd2VyZSBib3JuIGluIFNoYW5naGFpICYjODIxMjsgZXZlcnkgZmV3IHllYXJzIHdoaWxlIHRoZXkgd2VyZSBncm93aW5nIHVwLjwvcD4KPHA+SGVyIHBhcmVudHMgbW92ZWQgdG8gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgZnJvbSBDaGluYSBpbiB0aGUgMTk5MHMuIEhlciBmYXRoZXIgZ3JhZHVhdGVkIGZyb20gQm93bGluZyBHcmVlbiBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGFuZCB3b3JrcyBpbiB0ZWNobm9sb2d5LiBIZXIgbW90aGVyIGdyYWR1YXRlZCBmcm9tIENsZXZlbGFuZCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGFuZCBoYXMgYSBqb2IgaW4gZmluYW5jZS48L3A+CjxwPkdhbiYjODIxNztzIHNpc3RlciwgQ29ubmllLCBoYXMgYmVlbiBhIGJpZyBpbmZsdWVuY2UuIENvbm5pZSBHYW4gd2FzIGEgMjAxMyBTdGFyIFN0dWRlbnQuIDwvcD4KPHA+Q29ubmllIGlzIHN0dWR5aW5nIHRvIGJlIGEgZG9jdG9yIGF0IFdhc2hpbmd0b24gVW5pdmVyc2l0eSBTY2hvb2wgb2YgTWVkaWNpbmUgaW4gU3QuIExvdWlzLjwvcD4KPHA+Qm90aCBnaXJscyB3ZXJlIGluc3BpcmVkIGJ5IHJlbGF0aXZlcyBpbiBDaGluYSB3aG8gd2VyZSBkb2N0b3JzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZXkgbG92ZWQgdGhlaXIgd29yaywmIzgyMjE7IEplbm55IEdhbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhleSBzaG93ZWQgbWUgeW91ciBqb2IgY2FuIG5vdCBvbmx5IGVucmljaCB5b3VyIGxpZmUsIGJ1dCB5b3VyIHBhdGllbnRzJiM4MjE3OyBsaXZlcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk90aGVyIGFjdGl2aXRpZXM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlNjaG9vbCB3YXNuJiM4MjE3O3QgYWxsIGFib3V0IGFjYWRlbWljcyBmb3IgR2FuLjwvcD4KPHA+U2hlIHdhcyBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgSHVkc29uIGdpcmxzIHZhcnNpdHkgdGVubmlzIHRlYW0gZm9yIGZvdXIgeWVhcnMuIFNoZSYjODIxNztzIGEgdHdvLXRpbWUgZGlzdHJpY3QgcXVhbGlmaWVyIGluIGRvdWJsZXMuPC9wPgo8cD5BcyBzdHVkZW50IGdvdmVybm1lbnQgb2ZmaWNlciwgc2hlIHNwZWFyaGVhZGVkIHNpeCBibG9vZCBkcml2ZXMgYW5kIGhlbHBlZCBjb29yZGluYXRlIHRocmVlIG90aGVycy48L3A+CjxwPlRoaXMgcGFzdCBzY2hvb2wgeWVhciwgdGhlIHN0dWRlbnRzIGNvbGxlY3RlZCBjbG9zZSB0byA4MDAgcGludHMuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhbiBlc3BlY2lhbGx5IGltcHJlc3NpdmUgYW1vdW50LCBjb25zaWRlcmluZyB0aGF0IHN0dWRlbnRzIGhhdmUgdG8gYmUgMTYgeWVhcnMgb2xkIHRvIGRvbmF0ZSwgc2hlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5BcyBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgSHVkc29uIENvbW11bml0eSBGaXJzdCBZb3V0aCBBZHZpc29yeSBCb2FyZCwgc2hlIG9yZ2FuaXplZCBhbm51YWwgY2FybmF0aW9uIHNhbGVzIHRoYXQgcmFpc2VkIG1vcmUgdGhhbiAkMiwwMDAgZWFjaCB5ZWFyIGluIDIwMTYgYW5kIDIwMTcuIFRoZSBtb25leSB3ZW50IHRvIGFuIGludGVybmF0aW9uYWwgY2hhcml0eSBjYWxsZWQgV0UgQ2hhcml0eSwgZm9ybWVybHkga25vd24gYXMgRnJlZSB0aGUgQ2hpbGRyZW4uPC9wPgo8cD5BcyBhIHNvcGhvbW9yZSwgc2hlIG9yZ2FuaXplZCBHaXJscyBpbiBTVEVNIERheS4gTG9jYWwgd29tZW4gaW4gU1RFTSAoc2NpZW5jZSwgdGVjaG5vbG9neSwgZW5naW5lZXJpbmcgYW5kIG1hdGgpIGZpZWxkcyBzcG9rZSB0byBnaXJscyBpbiBtaWRkbGUgc2Nob29sLCBlbmNvdXJhZ2luZyB0aGVtIHRvIHB1cnN1ZSBTVEVNIHN0dWRpZXMgYW5kIGNhcmVlcnMuPC9wPgo8cD5TdHVkZW50IGxlYWRlcnNoaXAgYXR0cmFjdGVkIGhlciwgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCB3YXMgYWJvdXQgZ2V0dGluZyBwZW9wbGUgdG9nZXRoZXIgdG8gcmVhY2ggYSBjb21tb24gZ29hbC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5TaGUgYWxzbyB0dXRvcmVkIEstMTIgc3R1ZGVudHMgaW4gbWF0aCBhbmQgcmVhZGluZyBhdCBLdW1vbiBMZWFybmluZyBDZW50ZXIgaW4gSHVkc29uIGZvciBtb3JlIHRoYW4gdHdvIHllYXJzLCBiZWdpbm5pbmcgaW4gZWlnaHRoIGdyYWRlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SZXNlYXJjaCBleHBlcmllbmNlPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5HYW4gZnVydGhlciBkZXZlbG9wZWQgaGVyIGludGVyZXN0IGluIGhlYWx0aCBjYXJlIGFzIGEgcGFpZCBpbnRlcm4gYXQgdGhlIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMmIzgyMTc7cyBuaW5lLXdlZWsgU2NpZW5jZSBJbnRlcm5zaGlwIFByb2dyYW0uPC9wPgo8cD5BdCB0aGUgaG9zcGl0YWwsIHNoZSB3b3JrZWQgd2l0aCBSb2JlcnQgQ2hhdGJ1cm4sIGNsaW5pY2FsIHJlc2VhcmNoIG1hbmFnZXIgb2YgdGhlIENsaW5pYyYjODIxNztzIFJlc3BpcmF0b3J5IEluc3RpdHV0ZSBhbmQgaGVscGVkIGNvbmR1Y3QgcmVzZWFyY2ggaW52b2x2aW5nIHJlc3BpcmF0b3J5IHRoZXJhcHkuPC9wPgo8cD5TaGUgZXZlbiBwdWJsaXNoZWQgJiM4MjEyOyB3aXRoIENoYXRidXJuICYjODIxMjsgYW4gYWJzdHJhY3QgaW4gPGVtPlJlc3BpcmF0b3J5IENhcmUgSm91cm5hbDwvZW0+IG9mIHNvbWUgb2YgdGhlIHJlc2VhcmNoLiBTaGUgYWxzbyBwcmVzZW50ZWQgaGVyIHJlc2VhcmNoIGF0IGFuIEFtZXJpY2FuIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIFJlc3BpcmF0b3J5IENhcmUgY29uZmVyZW5jZS48L3A+CjxwPlNoZSBhbHNvIHNwZW50IGEgbG90IG9mIHRpbWUgc2hhZG93aW5nIHBoeXNpY2lhbnMgYW5kIG90aGVycyBhdCB0aGUgQ2xpbmljLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0ZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBJIHdhcyBhYmxlIHRvIHNlZSBpbiBwZXJzb24gdGhlIHdheSBkb2N0b3JzIGluIHRoZWlyIGRheS10by1kYXkgbGl2ZXMgcmVhbGx5IHdvcmssIGludGVyYWN0aW5nIHdpdGggcGF0aWVudHMsJiM4MjIxOyBHYW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IGNvbnZpbmNlZCBtZSB0aGF0IG1lZGljaW5lIGlzIGEgcmVhbGx5IGdvb2QgcHJvZmVzc2lvbi4gSXQgaGFzIHN1Y2ggYSBodW1hbiBpbXBhY3QuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+S2F0aWUgQnlhcmQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzgxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzprYnlhcmRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5rYnlhcmRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4K
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2FsbGlhbmNlLWhpZ2gtc2Nob29sLXN0dWRlbnQtZXhjZWxzLWF0LWJhbGFuY2luZy1iYWxsZXQtYW5kLXN0dWRpZXMiPkFsbGlhbmNlIEhpZ2ggU2Nob29sIHN0dWRlbnQgZXhjZWxzIGF0IGJhbGFuY2luZyBiYWxsZXQgYW5kIHN0dWRpZXM8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3Mvc3Rhci1zdHVkZW50LW1vbGx5LWhvd2FyZCI+U3RhciBTdHVkZW50OiBNb2xseSBIb3dhcmQ8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3Mvc2VtaWZpbmFsaXN0cyI+U2VtaWZpbmFsaXN0czwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9zdGFyLXN0dWRlbnQtbWFja2VuemllLXJpY2hhcmRzIj5TdGFyIFN0dWRlbnQ6IE1hY2tlbnppZSBSaWNoYXJkczwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9ob25vcmFibGUtbWVudGlvbi0yIj5Ib25vcmFibGUgTWVudGlvbjwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9zdGFyLXN0dWRlbnQtcGVya2lucy1wcmluZ2xlIj5TdGFyIFN0dWRlbnQ6IFBlcmtpbnMgUHJpbmdsZTwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9hYm91dC0yMDE4LXN0YXItc3R1ZGVudC1zdXJhai1zcmluaXZhc2FuIj5BYm91dCAyMDE4IFN0YXIgU3R1ZGVudCBTdXJhaiBTcmluaXZhc2FuPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL3N0YXItc3R1ZGVudC1vbGl2aWEtd3lsZXMiPlN0YXIgU3R1ZGVudDogT2xpdmlhIFd5bGVzPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL3N0YXItc3R1ZGVudC1tZWdhbi1nYXJ2ZXkiPlN0YXIgU3R1ZGVudDogTWVnYW4gR2FydmV5PC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL3N0YXItc3R1ZGVudC1tYXJpZS1rYWxsYXkiPlN0YXIgU3R1ZGVudDogTWFyaWUgS2FsbGF5PC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2VkdWNhdGlvbi9zY2llbmNlLWFuZC1zb2NpZXRhbC1jb25jZXJucy1kcml2ZS13ZWxsLXJvdW5kZWQtc3Ryb25nc3ZpbGxlLXN0dWRlbnQiPlNjaWVuY2UgYW5kIHNvY2lldGFsIGNvbmNlcm5zIGRyaXZlIHdlbGwtcm91bmRlZCBTdHJvbmdzdmlsbGUgc3R1ZGVudDwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9zdGFyLXN0dWRlbnQtdmljdG9yLXZvZ3QiPlN0YXIgU3R1ZGVudDogVmljdG9yIFZvZ3Q8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3Mvc3Rhci1zdHVkZW50LWxpYW0tc2FsdmFnZSI+U3RhciBTdHVkZW50OiBMaWFtIFNhbHZhZ2U8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3Mvc3Rhci1zdHVkZW50LWFiaWdhaWwtenVwYW5jaWMiPlN0YXIgU3R1ZGVudDogQWJpZ2FpbCBadXBhbmNpYzwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9zdGFyLXN0dWRlbnQtZ3l1eW91bmcta3l1LXBhcmsiPlN0YXIgU3R1ZGVudDogR3l1eW91bmcg4oCcS3l14oCdIFBhcms8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3Mvc3Rhci1zdHVkZW50LWVtbWEtcmVhcmRvbiI+U3RhciBTdHVkZW50OiBFbW1hIFJlYXJkb248L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3Mvc3Rhci1zdHVkZW50LWdhYnJpZWxsZS1lbGFpbmUtZ3JheSI+U3RhciBTdHVkZW50OiBHYWJyaWVsbGUgRWxhaW5lIEdyYXk8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3Mvc3Rhci1zdHVkZW50LWNhcm9saW5lLXBpZXIiPlN0YXIgU3R1ZGVudDogQ2Fyb2xpbmUgUGllcjwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9zdGFyLXN0dWRlbnQtc2FsdmF0b3JlLXJhc2ljY2kiPlN0YXIgU3R1ZGVudDogU2FsdmF0b3JlIFJhc2ljY2k8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3Mvc3Rhci1zdHVkZW50LW5pY2staGFrZXMiPlN0YXIgU3R1ZGVudDogTmljayBIYWtlczwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9zdGFyLXN0dWRlbnQtZWxlYW5vci1wbGFzdGVyIj5TdGFyIFN0dWRlbnQ6IEVsZWFub3IgUGxhc3RlcjwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9zdGFyLXN0dWRlbnQtYWxpc29uLXJpdGVub3VyIj5TdGFyIFN0dWRlbnQ6IEFsaXNvbiBSaXRlbm91cjwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+