Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
UA faculty groups criticize academic review that will lead to 80 degree programs being phased out
Published: August 16, 2018 - 11:04 PM

By Katie Byard

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Church sex scandal: Abuse victims want a full reckoning August 15th, 2018 8:54 PM
Webb’s World: Kennywood’s new Thomas the Tank Engine brings storybook to life and a tear to dad’s eye August 15th, 2018 6:10 PM
Pulse Dining: Kalahari Resort’s B-Lux Bar and Grill offers some extreme menu items August 15th, 2018 6:10 PM
Pulse Drinking: Thomas Henry Pinot Noir is exceptional, and the price is right August 15th, 2018 6:09 PM

THE LATEST

UA faculty groups criticize academic review that will lead to 80 degree programs being phased out August 16th, 2018 11:04 PM
Even the pouring rain couldn’t stop Aretha’s Rubber Bowl show August 16th, 2018 11:04 PM
Black Girls Do Bike brings diversity to trails August 16th, 2018 10:21 PM
Federal officials investigating Ohio State’s response to allegations of sexual misconduct by former team doctor August 16th, 2018 10:07 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal