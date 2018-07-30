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Wanna know where local farmers markets are? New guide provides answers
Published: July 30, 2018 - 2:02 PM | Updated: July 30, 2018 - 2:25 PM
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By Katie Byard

Beacon Journal staff writer

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