White nationalist Richard Spencer apparently no longer seeking to speak at Kent State, say he’s rethinking approach to college tour

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Published: March 19, 2018 - 12:10 PM | Updated: March 19, 2018 - 12:12 PM
By Katie Byard
Beacon Journal staff writer
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