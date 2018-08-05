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2018 Bridgestone Invitational: Justin Thomas cruises to four-shot victory over runner-up Kyle Stanley at Firestone Country Club
Published: August 5, 2018 - 8:51 PM
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By Michael Beaven

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