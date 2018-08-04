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2018 Bridgestone Invitational: Justin Thomas takes three-shot lead into final round; Ian Poulter, Rory McIlroy tied for second
Published: August 4, 2018 - 9:26 PM | Updated: August 4, 2018 - 10:25 PM
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By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

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