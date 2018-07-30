2018 WGC-Bridgestone Invitational: McIlroy, Thomas, Fowler work on golf skills at Firestone Country Club in preparation to play South Course

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Published: July 30, 2018 - 6:57 PM | Updated: July 30, 2018 - 6:59 PM
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By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

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