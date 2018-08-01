Bridgestone Invitational notebook: British Open champion Francesco Molinari ‘trying to achieve even more’

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5GcmFuY2VzY28gTW9saW5hcmkgaXMgc3RpbGwgYWRqdXN0aW5nIHRvIGxpZmUgYXMgYSBCcml0aXNoIE9wZW4gY2hhbXBpb24uPC9wPgo8cD5XaGVuIE1vbGluYXJpIG1ldCB3aXRoIG1lZGlhIG1lbWJlcnMgb24gV2VkbmVzZGF5IGF0IEZpcmVzdG9uZSBDb3VudHJ5IENsdWIgYWhlYWQgb2YgdGhlIDIwMTggV0dDLUJyaWRnZXN0b25lIEludml0YXRpb25hbCwgaGUgd2FzIGludHJvZHVjZWQgYnkgYSBQR0EgVG91ciBlbXBsb3llZSBhcyAmIzgyMjA7dGhlIDIwMTggT3BlbiBDaGFtcGlvbiwgRnJhbmNlc2NvIE1vbGluYXJpLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCBzdGlsbCBzb3VuZHMgYSBsaXR0bGUgYml0IGZ1bm55IHdoZW4geW91IGludHJvZHVjZSBtZSBsaWtlIHRoYXQgYnV0LCB5ZWFoLCBJIGhhZCBhIGZldyBkYXlzIGF3YXkgZnJvbSBldmVyeXRoaW5nIHRvIHRoaW5rIGJhY2sgYW5kIHJlYWxpemUgd2hhdCBoYXBwZW5lZCwmIzgyMjE7IE1vbGluYXJpLCBhIG5hdGl2ZSBvZiBJdGFseSwgc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvIHJlYWxseSBwcm91ZCBvZiB3aGF0IEkmIzgyMTc7dmUgZG9uZSBhbmQgbG9va2luZyBmb3J3YXJkIHRvIHRyeWluZyB0byBhY2hpZXZlIGV2ZW4gbW9yZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Nb2xpbmFyaSB3aWxsIHRlZSBvZmYgb24gdGhlIFNvdXRoIENvdXJzZSBvbiBOby4gMSBhdCBhcHByb3hpbWF0ZWx5IDI6MTAgcC5tLiBUaHVyc2RheSB3aXRoIEFtZXJpY2FuIER1c3RpbiBKb2huc29uLCB0aGUgTm8uIDEgcGxheWVyIGluIHRoZSBPZmZpY2lhbCBXb3JsZCBHb2xmIFJhbmtpbmcuPC9wPgo8cD5Nb2xpbmFyaSwgd2hvIGlzIDUtZm9vdC04IGFuZCAxNTkgcG91bmRzLCBjb21lcyB0byBBa3JvbiByYW5rZWQgTm8uIDYgaW4gdGhlIHdvcmxkLCBhbmQgZmVlbGluZyBnb29kIGFib3V0IGhpcyBnYW1lLiBJbiBoaXMgbGFzdCBmb3VyIHN0YXJ0cywgaGUgdGllZCBmb3IgMjV0aCBhdCB0aGUgVS5TLiBPcGVuIG9uIEp1bmUgMTcsIHdvbiB0aGUgUXVpY2tlbiBMb2FucyBOYXRpb25hbCBvbiBKdWx5IDEsIHRpZWQgZm9yIHNlY29uZCBhdCB0aGUgSm9obiBEZWVyZSBDbGFzc2ljIG9uIEp1bHkgMTUgYW5kIHdvbiB0aGUgQnJpdGlzaCBPcGVuIENoYW1waW9uc2hpcCBvbiBKdWx5IDIyLjwvcD4KPHA+TW9saW5hcmksIDM1LCB3YXMgYXNrZWQgaWYgaGUgaGFzIHB1dCBhbnkgbGlxdWlkICYjODIxMjsgcmVkIHdpbmUsIGZvciBleGFtcGxlICYjODIxMjsgZm9yIGEgY2VsZWJyYXRvcnkgZHJpbmsgaW4gdGhlIENsYXJldCBKdWcgc2luY2UgdGhlIEJyaXRpc2ggT3BlbiwgYW5kIGhpcyByZXNwb25zZSB3YXMsICYjODIyMDtOby4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIG5vdCBhIGJpZyBkcmlua2VyLCBzbyB0byBmaWxsIGl0IHdpdGggd2F0ZXIgd291bGQgYmUgYSBiaXQgb2YgYSBibGFzcGhlbXkgaXQgZmVlbHMgbGlrZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gc3VyZSB0aGVyZSB3aWxsIGJlIHRpbWVzIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHNlYXNvbiB3aGVuIGV2ZXJ5dGhpbmcgY29tZXMgZG93biB0aGF0IHNvbWV0aGluZyBnb2VzIGluIGl0LCBidXQgbm90IHlldC4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlbiBteSBjb2FjaCB3YXMgdGhlcmUgYSBmZXcgZGF5cyBsYXN0IHdlZWsgdG8gZ2V0IHJlYWR5IGFuZCBoZSBwdXQgaW4gYSBzcGVjaWFsIHJlcXVlc3QgdG8gc2xlZXAgd2l0aCB0aGUgQ2xhcmV0IEp1ZyBvbmUgbmlnaHQsIHNvIEkgd2FzIGhhcHB5IHRvIHNoYXJlIGl0IHdpdGggaGltLiBZZWFoLCBpdCYjODIxNztzIGp1c3QgZnVuIHRvIGhhdmUgaXQgYXJvdW5kIHNpdHRpbmcgb24gdGhlIHRhYmxlLiBPYnZpb3VzbHksIHRoZSBraWRzIGxvdmUgaXQgYW5kIGl0JiM4MjE3O3MgbmljZSB0byBoYXZlIGl0IHdpdGggdXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TW9saW5hcmkgc2FpZCBoZSBzbGVwdCB3aXRoIHRoZSB0cm9waHkgZm9yIGEgY291cGxlIG5pZ2h0cyBhZnRlciB0aGUgdmljdG9yeSwgYW5kIHRoZW4gYnJva2UgYXdheSBsYXN0IHdlZWsgdG8gZ28gb24gYSB2YWNhdGlvbiB0byB0aGUgQmFoYW1hcyB3aXRoIGZhbWlseS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBwbGFubmVkIHRoZSBob2xpZGF5IGZvciBsYXN0IHdlZWsgJiM4MjEyOyBvYnZpb3VzbHkgYmVmb3JlIGtub3dpbmcgd2hhdCB3YXMgZ29pbmcgdG8gaGFwcGVuICYjODIxMjsgYnV0IGl0IHdvcmtlZCBvdXQgd2VsbCwmIzgyMjE7IE1vbGluYXJpIHNhaWQuICYjODIyMDsmIzgyMzA7IEkgZ290IGEgbG90IG9mIHJlc3QgbGFzdCB3ZWVrLiBMaWtlIEkgc2FpZCwgbm93IGl0JiM4MjE3O3MgdGltZSB0byBnZXQgd29ya2luZyBhZ2Fpbi4gSSYjODIxNzt2ZSBzdGFydGVkIHdvcmtpbmcgdGhlIGxhc3QgZmV3IGRheXMgdGhlcmUgaGl0dGluZyBiYWxscyBhbmQganVzdCB0cnlpbmcgdG8gZ2V0IHJlYWR5IGZvciB0aGlzIHdlZWsuIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1NvLCB5ZWFoLCB3ZSYjODIxNztsbCBzZWUuIEkga25vdyBpdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIGEgY2hhbGxlbmdlLCBvYnZpb3VzbHkgbm93LCB0byBrZWVwIGdvaW5nIHdoYXQgSSBoYXZlIGdvaW5nLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk1vbGluYXJpIGNlbGVicmF0ZWQgdGhlIEJyaXRpc2ggT3BlbiB3aW4gd2l0aCBoaXMgd2lmZSBhbmQgb3RoZXJzLCBidXQgc2FpZCB0aGF0IGxhc3Qgd2VlayAmIzgyMjA7ZGlkbiYjODIxNzt0IHNlZW0gbGlrZSBhIGdyZWF0IHRpbWUgdG8gZ2V0IGhhbW1lcmVkLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkluc3RlYWQsIGhlIGNob3NlIHRvIGNlbGVicmF0ZSBzb2JlciBhdCB0aGUgYmVhY2ggYW5kIHNwZW5kIHRpbWUgd2l0aCBoaXMgd2lmZSBhbmQga2lkcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzbGVlcCBtdWNoIHRoYXQgU3VuZGF5IG5pZ2h0LCBiZXR3ZWVuIFN1bmRheSBhbmQgTW9uZGF5LCYjODIyMTsgTW9saW5hcmkgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGxlZnQgVHVlc2RheSBtb3JuaW5nIGZvciB0aGUgaG9saWRheSwgc28gdGhlcmUgd2FzbiYjODIxNzt0IHJlYWxseSB0aW1lIHRvIGRvIG11Y2ggYXBhcnQgZnJvbSB0aGUgcGFja2luZyBhbmQganVzdCB3YWtpbmcgdXAgdGhlIGZpcnN0IGZldyBtb3JuaW5ncywgbG9va2luZyBmb3IgdGhlIHRyb3BoeSB0byBzZWUgaWYgaXQgd2FzIHJlYWxseSB0aGVyZS4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7QnV0LCB5ZWFoLCBhcGFydCBmcm9tIHRoYXQsIHlvdSBrbm93LCBJJiM4MjE3O20gZm9ydHVuYXRlIHRvIGhhdmUgYSB3aWZlIHdobyBpcyBub3QgcmVhbGx5IGludG8gZ29sZiB0aGF0IG11Y2guIFlvdSBrbm93LCB0d28ga2lkcyB0aGF0IGFyZSBpbiBhbiBhZ2Ugd2hlcmUgdGhleSYjODIxNztyZSBoYXBweSBpZiB0aGV5IHNlZSBteSB3aW5uaW5nLCBidXQgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCByZWFsbHkgY2FyZSB0b28gbXVjaCBhYm91dCB0aGF0LiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtTbyBhZnRlciBhIGNvdXBsZSBvZiBkYXlzLCByZWFsaXR5IGdldHMgYmFjayBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IG5vcm1hbCBsaWZlIHdpdGggdGhlIGZhbWlseS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Nb2xpbmFyaSBzYWlkIGhlIHJlY2VpdmVkIGNvbmdyYXR1bGF0b3J5IHBob25lIGNhbGxzLCB0ZXh0cywgdHdlZXRzIGFuZCBsZXR0ZXJzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RvbSBXYXRzb24gYW5kIEJlbiBDcmVuc2hhdyBzZW50IG1lIGEgaGFuZHdyaXR0ZW4gbm90ZSwmIzgyMjE7IE1vbGluYXJpIHNhaWQuICYjODIyMDtPYnZpb3VzbHkgcmVhbCBsZWdlbmRzIG9mIHRoZSBnYW1lLCBhbmQgdG8gc2VlIHRoYXQgdGhleSBhcHByZWNpYXRlIHdoYXQgeW91JiM4MjE3O3ZlIGRvbmUsIGl0JiM4MjE3O3MgYW1hemluZy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZSBiaWdnZXN0IGFkanVzdG1lbnQgaXMgZ2V0dGluZyBhZGp1c3RlZCB0byB0aGUgYXR0ZW50aW9uLCB0byB0aGUgZGlzdHJhY3Rpb25zLCBpZiB5b3Ugd2FudCB0byBjYWxsIHRoZW0gbGlrZSB0aGF0LiBJJiM4MjE3O20gbm90IHRoZSBraW5kIG9mIHBsYXllciB0aGF0IGp1c3Qgc2hvd3MgdXAgYW5kIHNob290cyA2Mi4gSSBuZWVkIHRvIHdvcmsgaGFyZCBhdCBpdCBhbmQgdG8gYmUgaW4gdGhlIHJpZ2h0IGZyYW1lIG9mIG1pbmQuIFNvLCB0aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIGpvYiBpbiBoYW5kIGZvciB0aGUgbmV4dCBmZXcgZGF5cyBhbmQgZ29pbmcgaW50byBuZXh0IHdlZWsgW2FuZCB0aGUgUEdBIENoYW1waW9uc2hpcF0uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TW9saW5hcmkgY3JlZGl0ZWQgaGlzIGZhbWlseSwgZnJpZW5kcyBhbmQgY29hY2ggZm9yIGhlbHBpbmcgaGltIGJlY29tZSBhbiBlbGl0ZSBnb2xmZXIgd2hvIGNhbiB3aW4gYSBtYWpvciB0aXRsZSBhbmQgZWFybiBhIHRvcC0xMCB3b3JsZCByYW5raW5nLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZXkgYmVsaWV2ZWQgaW4gbWUgbW9yZSB0aGFuIEkgZXZlciBkaWQsJiM4MjIxOyBNb2xpbmFyaSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB0YWtlbiBhIGxvbmcgdGltZSBmb3IgdGhlbSB0byBrZWVwIHRlbGxpbmcgbWUgYW5kIHRvIGhlbHAgbWUgYWNoaWV2ZSB0aGluZ3MgdGhhdCB3ZXJlIHNob3duIHRvIG15c2VsZiB0aGF0IEkgd2FzIHRoYXQga2luZCBvZiBwbGF5ZXIuICYjODIzMDsgVGhlIGtleSYjODIxNztzIGFsd2F5cyBiZWVuIHJlc3VsdHMsIGJ1dCBhbHNvLCB5b3Uga25vdywgd2hlbiB5b3UgZ28gb3V0IG9uIHRoZSBjb3Vyc2UgYW5kIHlvdSYjODIxNztyZSBwbGF5aW5nIHdpdGggc29tZSBvZiB0aGUgYmVzdCBwbGF5ZXJzIGluIHRoZSB3b3JsZCwgeW91IGNvbmZyb250IHlvdXJzZWxmIHdpdGggdGhlbS4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7QW5kIEkgdGhpbmsgYSBmZXcgeWVhcnMgYmFjaywgb2J2aW91c2x5IEkgd2FzIGNvbXBldGluZyBhZ2FpbnN0IHRoZW0sIGJ1dCBJIGFsd2F5cyBmZWx0IGxpa2UgdGhleSBoYWQgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZS4gQW5kIG5vdyBpdCBmZWVscyBsaWtlIEkgY2FuIHBsYXkgd2l0aCB0aGVtIGFuZCwgeW91IGtub3csIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgZmVlbCBpbnRpbWlkYXRlZCBpbiBhbnkgd2F5LCBvciBJIGZlZWwgbGlrZSBJIGNhbiBjb21wZXRlIHdpdGggYWxsIG9mIHRoZW0uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Sb3NlIGJvd3Mgb3V0IDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+RW5nbGFuZCYjODIxNztzIEp1c3RpbiBSb3NlLCB0aGUgTm8uIDItcmFua2VkIGdvbGZlciBpbiB0aGUgd29ybGQsIHdpdGhkcmV3IGZyb20gdGhlIHRvdXJuYW1lbnQgb24gV2VkbmVzZGF5IGJlY2F1c2Ugb2YgYmFjayBzcGFzbXMuPC9wPgo8cD5Sb3NlIGFycml2ZWQgaW4gQWtyb24gYW5kIHdhcyBzcG90dGVkIHdvcmtpbmcgb24gaGlzIGdhbWUgV2VkbmVzZGF5IG9uIHRoZSBTb3V0aCBDb3Vyc2UuIEhlIHNhaWQgaGUgc3RpbGwgcGxhbnMgdG8gcGxheSBpbiB0aGUgUEdBIENoYW1waW9uc2hpcCBuZXh0IHdlZWsuPC9wPgo8cD5XaXRoIFJvc2Ugb3V0LCBGaXJlc3RvbmUgQ291bnRyeSBDbHViIERpcmVjdG9yIG9mIEdvbGYgRGF2ZSBDaGFtcGFnbmUgd2lsbCBwbGF5IGFzICYjODIyMDthIG1hcmtlciYjODIyMTsgYWxvbmdzaWRlIFN3ZWRlbiYjODIxNztzIEhlbnJpayBTdGVuc29uIG9uIFRodXJzZGF5IGFuZCBGcmlkYXkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5leHQgeWVhciB0YWxrIDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+QnJpZGdlc3RvbmUgU2VuaW9yIFBsYXllcnMgQ2hhbXBpb25zaGlwIHRvdXJuYW1lbnQgb2ZmaWNpYWxzIGFubm91bmNlZCBXZWRuZXNkYXkgdGhlIGV2ZW50IGlzIHRlYW1pbmcgdXAgd2l0aCBXZXN0ZmllbGQgSW5zdXJhbmNlIGZvciB0aGUgbmV4dCBmb3VyIHllYXJzIGF0IEZpcmVzdG9uZSBDb3VudHJ5IENsdWIuPC9wPgo8cD5MYXVyYSBWZXNjb3ZpIG9mIHRoZSBQR0EgVG91ciBzYWlkIFdlc3RmaWVsZCBJbnN1cmFuY2Ugd2lsbCBiZSByZWNvZ25pemVkIGFzIGEgRm91bmRpbmcgUGFydG5lciBvZiB0aGUgQnJpZGdlc3RvbmUgU2VuaW9yIFBsYXllcnMgQ2hhbXBpb25zaGlwLCB3aGljaCBpcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gYmUgcGxheWVkIG9uIHRoZSBTb3V0aCBDb3Vyc2UgZnJvbSAyMDE5LTIwMjIgaW4gcGxhY2Ugb2YgdGhlIFdHQy1CcmlkZ2VzdG9uZSBJbnZpdGF0aW9uYWwsIHdoaWNoIHdpbGwgYmUgY29udGVzdGVkIGluIE1lbXBoaXMsIFRlbm4uLCBzdGFydGluZyBuZXh0IHllYXIuPC9wPgo8cD5BcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBzcG9uc29yc2hpcCwgdGhlIEFrcm9uLUNhbnRvbiBSZWdpb25hbCBGb29kYmFuayB3aWxsIGJlIGEgY2hhcml0eSByZWNpcGllbnQgdGhyb3VnaCBzdXBwb3J0IGZyb20gV2VzdGZpZWxkIGFuZCBCcmlkZ2VzdG9uZS48L3A+CjxwPlRoZSAyMDE5IHRvdXJuYW1lbnQgd2lsbCBiZSBoZWxkIGF0IEZpcmVzdG9uZSBvbiBKdWx5IDExLTE0LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0NvbW11bml0eSBzdXBwb3J0IGlzIGFuIGludGVncmFsIHBhcnQgb2YgYSB0b3VybmFtZW50JiM4MjE3O3Mgc3VjY2Vzcywgc28gdG8gc2VlIHN1Y2ggYSBwcm9taW5lbnQgY29tcGFueSBpbiBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBzaWduIG9uIHRvIHBhcnRuZXIgd2l0aCB0aGUgQnJpZGdlc3RvbmUgU2VuaW9yIFBsYXllcnMgaXMgYSByZW1hcmthYmxlIGJlZ2lubmluZyB0byBhIG5ldyBjaGFwdGVyIGluIGdvbGYgZm9yIEFrcm9uLCYjODIyMTsgc2FpZCBEb24gUGFkZ2V0dCwgdGhlIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUgQnJpZGdlc3RvbmUgSW52aXRhdGlvbmFsLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1BHQSBUb3VyIENoYW1waW9ucyBpcyB0aHJpbGxlZCB0byBjb250aW51ZSB0aGUgNjUteWVhciBsZWdhY3kgb2YgcHJvZmVzc2lvbmFsIGdvbGYgYXQgRmlyZXN0b25lIENvdW50cnkgQ2x1YiwgYW5kIHRoZSBhYmlsaXR5IHRvIGRvIHNvIGlzIHRoYW5rcyB0byBwYXJ0bmVycyBsaWtlIFdlc3RmaWVsZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5QYWRnZXR0IHNwb2tlIFdlZG5lc2RheSBhbG9uZyB3aXRoIFBHQSBUb3VyIENoYW1waW9ucyBQcmVzaWRlbnQgR3JlZyBNY0xhdWdobGluIGFuZCBXZXN0ZmllbGQgUHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8gRWQgTGFyZ2VudC4gV2VzdGZpZWxkIGhhcyBiZWVuIGluIGJ1c2luZXNzIHNpbmNlIDE4NDguPC9wPgo8cD5BZGRpdGlvbmFsbHksIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgdHdvIHByby1hbXMgbmV4dCB5ZWFyIGR1cmluZyB0b3VybmFtZW50IHdlZWsgdGhhdCB3aWxsIHByb3ZpZGUgZnVuZHMgdG8gdGhlIEFrcm9uLUNhbnRvbiBSZWdpb25hbCBGb29kYmFuay4gT25lIHByby1hbSB3aWxsIGJlIGhlbGQgYXQgRmlyZXN0b25lIFNvdXRoIG9uIEp1bHkgMTAgYW5kIG9uZSB3aWxsIGJlIGhlbGQgYXQgV2VzdGZpZWxkIENvdW50cnkgQ2x1YiBvbiBKdWx5IDExLjwvcD4KPHA+TWljaGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQkouIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQko8L2E+LjwvYT48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvZ29sZi9icmlkZ2VzdG9uZS1pbnZpdGF0aW9uYWwvYnJpZGdlc3RvbmUtaW52aXRhdGlvbmFsLWRlZmVuZGluZy1jaGFtcGlvbi1oaWRla2ktbWF0c3V5YW1hLWhvcGVzLXRvLXB1dC1zdHJ1Z2dsZXMtYXNpZGUtcmVjYXB0dXJlLTIwMTctZmlyZXN0b25lLW1hZ2ljIj5CcmlkZ2VzdG9uZSBJbnZpdGF0aW9uYWw6IERlZmVuZGluZyBjaGFtcGlvbiBIaWRla2kgTWF0c3V5YW1hIGhvcGVzIHRvIHB1dCBzdHJ1Z2dsZXMgYXNpZGUsIHJlY2FwdHVyZSAyMDE3IEZpcmVzdG9uZSBtYWdpYzwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vc3BvcnRzL2dvbGYvYnJpZGdlc3RvbmUtaW52aXRhdGlvbmFsL2Zyb20tamFjay1uaWNrbGF1cy10by1idWxsd2lua2xlLWFtYmFzc2Fkb3Itb2YtZ29sZi1qaW0tbmFudHotcmVmbGVjdHMtb24taGlzLTMzLXllYXItY2FyZWVyLWF0LWNicyI+RnJvbSBKYWNrIE5pY2tsYXVzIHRvIEJ1bGx3aW5rbGU6IEFtYmFzc2Fkb3Igb2YgR29sZiBKaW0gTmFudHogcmVmbGVjdHMgb24gaGlzIDMzLXllYXIgY2FyZWVyIGF0IENCUzwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+