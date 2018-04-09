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High school baseball / Revere 5, Copley 3: Minutemen top Indians on chilly day
Published: April 9, 2018 - 9:34 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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