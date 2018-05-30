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High school baseball: Tallmadge ready for return to Columbus in search of second consecutive Division II state title
Published: May 30, 2018 - 8:09 PM

By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

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