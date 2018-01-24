Ohio.com / Writers / Michael Beaven / High school boys basketball / Buchtel 79, Firestone 67: Griffins top Falcons with balanced scoring, feisty defense
Published: January 24, 2018 - 10:45 PM | Updated: January 24, 2018 - 11:19 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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