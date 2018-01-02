High school boys basketball / Revere 77, Nordonia 53: Pete Nance leads Minutemen to victory over Knights

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Published: January 2, 2018 - 10:26 PM | Updated: January 2, 2018 - 11:52 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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